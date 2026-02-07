Хотите сияние, а получите усталость: новый модный тренд скрывает неприятный эффект

Полный отказ от сахара многие считают коротким путем к стройности и сияющей коже. Однако врачи предупреждают: радикальные ограничения могут дать неожиданный результат. Иногда стремление к идеалу оборачивается стрессом для организма и отражается на лице.
Тренд на здоровое питание за последние годы заметно укрепился. Все больше людей исключают из рациона не только алкоголь и фастфуд, но и глютен, лактозу и сахар — даже без медицинских показаний. Простая формула "нет сахару — нет морщинам" выглядит логично, но физиология сложнее.
При резком отказе от сахара организм сталкивается с дефицитом привычного источника энергии. Снижается уровень инсулина, а в ответ активируется выработка кортизола — гормона стресса. Он помогает мобилизовать ресурсы, но при длительном повышении способен негативно влиять на кожу: разрушать коллаген и гиалуроновую кислоту, отвечающие за упругость и увлажнение.
Ситуацию усугубляет длительный метаболический стресс. При строгих ограничениях тело может переходить в режим экономии, что отражается на работе щитовидной железы и уровне половых гормонов, включая эстрогены. В результате кожа становится суше, появляются темные круги под глазами, снижается плотность тканей. Это не прямое "старение от сахара", а реакция на постоянное напряжение.
"Любые резкие колебания питания — это стресс для нейроэндокринной системы. Организм реагирует комплексно, и кожа часто становится одним из первых индикаторов внутренних изменений", — считает Врач-эндокринолог (диабет, ожирение), обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.
За разъяснениями редакция обратилась к дерматологу-косметологу Надежде Юдиной. Эксперт подчеркивает, что крайности редко идут на пользу.
"Тренд — это всегда веяние толпы с перевесом в какую-либо сторону. Не всегда правильную. А правда, как обычно, посередине — в умеренном потреблении", — отметила дерматолог-косметолог Надежда Юдина.
По словам специалиста, повышение кортизола при резком отказе от сахара — адаптационная реакция. Обычно она длится от нескольких дней до месяца, затем организм перестраивается. Однако если к физиологическому стрессу добавляется постоянное чувство вины и страх "сорваться", уровень кортизола может оставаться повышенным дольше, что влияет на барьерную функцию кожи и замедляет ее восстановление.
Отдельно врач объяснила и визуальные изменения при снижении веса:
При этом специалист подтверждает и обратную сторону: избыток сладкого может способствовать образованию продуктов гликации, повреждающих коллаген и эластин, что тоже ухудшает тонус кожи. Похожий механизм описывается и в материале о том, что сахар — не главный враг, где речь идет о влиянии пищевых привычек на ткани организма.
Таким образом, и чрезмерное потребление сахара, и его полный запрет могут негативно сказаться на внешности. Врачи говорят о необходимости сбалансированного питания, где присутствуют сложные углеводы: цельнозерновые крупы, фрукты, овощи. Стабильный уровень глюкозы помогает поддерживать нормальный гормональный фон и снижать стрессовую нагрузку.
Важно помнить и о психологическом факторе. Хроническое напряжение из-за строгих запретов способно усиливать выработку кортизола даже при достаточном питании. Кожа в такой ситуации первой реагирует тусклостью и сухостью, поскольку в приоритете у организма — выживание, а не эстетика. Схожие гормональные механизмы разбираются в тексте о том, почему организм начинает жить в режиме аварии при хроническом недосыпе.
"Строгие ограничения без медицинских показаний часто приводят к эффекту маятника: человек сначала жестко контролирует рацион, а затем сталкивается со срывами. Такой цикл усиливает стрессовую реакцию и отражается на состоянии кожи", — отмечает Врач-психиатр, обозреватель Pravda. ru Мария Александровна Литвинова.
Умеренный подход предполагает контроль порций, выбор сложных углеводов и редкие десерты без чувства вины. Это снижает риск гормонального стресса и поддерживает энергетический баланс.
Полный отказ может быть оправдан при медицинских показаниях, но без них способен вызвать адаптационный стресс, резкое похудение и визуальную потерю объема лица. В долгосрочной перспективе многое зависит от индивидуальных особенностей обмена веществ, сообщает Woman.ru.
Прежде чем менять рацион, стоит оценить возможные последствия.
Преимущества умеренного ограничения:
Недостатки радикального отказа
Если появились хроническая усталость, сухость кожи и выраженная потеря объема лица, стоит обсудить рацион с врачом.
Речь идет о разумных количествах и акценте на сложные углеводы, а не о ежедневных сладостях.
В большинстве случаев оптимален баланс, если нет медицинских противопоказаний.
