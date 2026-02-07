Хотите сияние, а получите усталость: новый модный тренд скрывает неприятный эффект

Полный отказ от сахара многие считают коротким путем к стройности и сияющей коже. Однако врачи предупреждают: радикальные ограничения могут дать неожиданный результат. Иногда стремление к идеалу оборачивается стрессом для организма и отражается на лице.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина вытирает лицо полотенцем

Почему полный отказ от сахара может сказаться на коже

Тренд на здоровое питание за последние годы заметно укрепился. Все больше людей исключают из рациона не только алкоголь и фастфуд, но и глютен, лактозу и сахар — даже без медицинских показаний. Простая формула "нет сахару — нет морщинам" выглядит логично, но физиология сложнее.

При резком отказе от сахара организм сталкивается с дефицитом привычного источника энергии. Снижается уровень инсулина, а в ответ активируется выработка кортизола — гормона стресса. Он помогает мобилизовать ресурсы, но при длительном повышении способен негативно влиять на кожу: разрушать коллаген и гиалуроновую кислоту, отвечающие за упругость и увлажнение.

Ситуацию усугубляет длительный метаболический стресс. При строгих ограничениях тело может переходить в режим экономии, что отражается на работе щитовидной железы и уровне половых гормонов, включая эстрогены. В результате кожа становится суше, появляются темные круги под глазами, снижается плотность тканей. Это не прямое "старение от сахара", а реакция на постоянное напряжение.

"Любые резкие колебания питания — это стресс для нейроэндокринной системы. Организм реагирует комплексно, и кожа часто становится одним из первых индикаторов внутренних изменений", — считает Врач-эндокринолог (диабет, ожирение), обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.

Мнение врача: где проходит граница

За разъяснениями редакция обратилась к дерматологу-косметологу Надежде Юдиной. Эксперт подчеркивает, что крайности редко идут на пользу.

"Тренд — это всегда веяние толпы с перевесом в какую-либо сторону. Не всегда правильную. А правда, как обычно, посередине — в умеренном потреблении", — отметила дерматолог-косметолог Надежда Юдина.

По словам специалиста, повышение кортизола при резком отказе от сахара — адаптационная реакция. Обычно она длится от нескольких дней до месяца, затем организм перестраивается. Однако если к физиологическому стрессу добавляется постоянное чувство вины и страх "сорваться", уровень кортизола может оставаться повышенным дольше, что влияет на барьерную функцию кожи и замедляет ее восстановление.

Отдельно врач объяснила и визуальные изменения при снижении веса:

При этом специалист подтверждает и обратную сторону: избыток сладкого может способствовать образованию продуктов гликации, повреждающих коллаген и эластин, что тоже ухудшает тонус кожи. Похожий механизм описывается и в материале о том, что сахар — не главный враг, где речь идет о влиянии пищевых привычек на ткани организма.

Баланс вместо крайностей

Таким образом, и чрезмерное потребление сахара, и его полный запрет могут негативно сказаться на внешности. Врачи говорят о необходимости сбалансированного питания, где присутствуют сложные углеводы: цельнозерновые крупы, фрукты, овощи. Стабильный уровень глюкозы помогает поддерживать нормальный гормональный фон и снижать стрессовую нагрузку.

Важно помнить и о психологическом факторе. Хроническое напряжение из-за строгих запретов способно усиливать выработку кортизола даже при достаточном питании. Кожа в такой ситуации первой реагирует тусклостью и сухостью, поскольку в приоритете у организма — выживание, а не эстетика. Схожие гормональные механизмы разбираются в тексте о том, почему организм начинает жить в режиме аварии при хроническом недосыпе.

"Строгие ограничения без медицинских показаний часто приводят к эффекту маятника: человек сначала жестко контролирует рацион, а затем сталкивается со срывами. Такой цикл усиливает стрессовую реакцию и отражается на состоянии кожи", — отмечает Врач-психиатр, обозреватель Pravda. ru Мария Александровна Литвинова.

Умеренное потребление сахара и полный отказ

Умеренный подход предполагает контроль порций, выбор сложных углеводов и редкие десерты без чувства вины. Это снижает риск гормонального стресса и поддерживает энергетический баланс.

Полный отказ может быть оправдан при медицинских показаниях, но без них способен вызвать адаптационный стресс, резкое похудение и визуальную потерю объема лица. В долгосрочной перспективе многое зависит от индивидуальных особенностей обмена веществ, сообщает Woman.ru.

Плюсы и минусы отказа от сахара

Прежде чем менять рацион, стоит оценить возможные последствия.

Преимущества умеренного ограничения:

снижение риска избыточного веса.

контроль уровня глюкозы в крови.

профилактика избыточной гликации коллагена.

Недостатки радикального отказа

гормональный стресс и повышение кортизола.

возможная сухость и потеря тонуса кожи.

психологическое напряжение и риск срывов.

Советы по безопасной корректировке рациона

Не исключайте углеводы резко — снижайте их долю постепенно.

Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам, овощам и фруктам.

Следите за состоянием кожи: сухость, шелушение и резкая потеря объема — повод пересмотреть питание.

При выраженных изменениях консультируйтесь с эндокринологом или дерматологом.

Популярные вопросы о диете без сахара

Как понять, что отказ от сахара вреден именно мне

Если появились хроническая усталость, сухость кожи и выраженная потеря объема лица, стоит обсудить рацион с врачом.

Сколько сахара можно употреблять без вреда для кожи

Речь идет о разумных количествах и акценте на сложные углеводы, а не о ежедневных сладостях.

Что лучше для молодости кожи — полный отказ или умеренность

В большинстве случаев оптимален баланс, если нет медицинских противопоказаний.