Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Еда без внимания: как смартфон делает приём пищи опасной привычкой

Здоровье

Привычка листать ленту или смотреть видео во время еды может незаметно менять пищевое поведение и приводить к лишнему весу. По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, проблема кроется не в работе желудка, а в том, как мозг воспринимает сам процесс приема пищи.

Девушка фотографирует еду на смартфон в ресторане
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка фотографирует еду на смартфон в ресторане

Рассеянное внимание и сбой пищевого поведения

Физиологически пищеварение запускается автоматически и не зависит от того, чем занят человек за столом. Однако ключевым оказывается не этот механизм, а формирование пищевого поведения. Оно включает внимание, память и эмоциональную оценку еды, без которых чувство насыщения работает иначе.

"Здоровое пищевое поведение — сложный процесс, в котором задействованы не только физиологические механизмы голода и насыщения, но и когнитивные функции: внимание, память, эмоциональное восприятие", — объяснила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

В результате человек хуже фиксирует вкус, запах и текстуру пищи. Это снижает качество восприятия еды и нарушает формирование полноценного ощущения насыщения.

Почему еда "под экран" ведет к перееданию

Осознанное питание предполагает концентрацию на каждом этапе приема пищи. Именно сенсорное удовольствие постепенно формирует сигнал о сытости. При использовании смартфона эта связь ослабевает, и человек начинает есть автоматически.

Даже при заполненном желудке психологическое чувство насыщения может не наступать. Сигнал о сытости приходит с задержкой и не подкрепляется эмоциями удовольствия. Это подталкивает к продолжению еды и увеличению порций, а регулярное повторение такой модели становится фактором набора лишнего веса.

Особый риск перекусов и детского питания

Наиболее уязвимыми оказываются перекусы. Они должны утолять легкий голод, но при одновременном просмотре контента контроль над количеством пищи теряется. Часто выбор падает на калорийные снеки, а один незаметный перекус по энергетической ценности может сравниться с полноценным приемом пищи.

Отдельное внимание врач уделяет детям. Использование мультфильмов и игр как способа накормить ребенка формирует привычку есть "под фон". В дальнейшем это может привести к неумению распознавать сигналы сытости и закреплению неосознанного переедания, а также лишает семью важного ритуала совместных приемов пищи. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы еда здоровье лишний вес
Новости Все >
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Космос с выжженным центром: на зимнем небе обнаружили структуру колоссальных размеров
Штраф за это нарушение резко вырастет с 9 января: что именно изменится в России ПДДРФ
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Тихая альтернатива Дубаю: новое направление привлекло россиян — без виз и высоток
Золотая подушка безопасности: резервы России обновили рекорд без громких заявлений ЦБ
Скальпель разрезал мужские амбиции: россияне выбирают пластику не ради нового лица
Ток на десятилетия вперёд: разработка из Челябинска получила признание в Кремле
Вчера в зале консерватории случилось необыкновенное происшествие: публика собралась смотреть... босячку Айседору Дункан — писала газета Русский голос 7 февраля 1905 года
Сейчас читают
Семейный хит за копейки: нежный пирог, который съедят раньше, чем вы подадите чай
Еда и рецепты
Семейный хит за копейки: нежный пирог, который съедят раньше, чем вы подадите чай
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Еда и рецепты
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Невидимое отопление по периметру: новый способ обогрева дома незаметно меняет комфорт
Недвижимость
Невидимое отопление по периметру: новый способ обогрева дома незаметно меняет комфорт
Популярное
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита

Обычная корица помогает защитить комнатные растения от грибков и улучшить их состояние уже через несколько дней при правильном и умеренном применении.

Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
Пирамиды больше не загадка: под Сахарой нашли след, который меняет историю Египта
Перцы тают во рту, бульон выпивается до дна: блюдо, которое собирает всех на кухне
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Семейный хит за копейки: нежный пирог, который съедят раньше, чем вы подадите чай
Сладость, что спасает ночью: ешьте, сколько влезет — фигура даже не заметит подвоха
Домашние будут драться за последний блин: это кружево сведёт всех с ума сразу
Домашние будут драться за последний блин: это кружево сведёт всех с ума сразу
Последние материалы
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Еда без внимания: как смартфон делает приём пищи опасной привычкой
Океан раскрыл нового властелина: даже киты и акулы не могут ему противостоять
Шторы уходят в историю: на смену приходят решения, что делают окна невидимыми
Обычный ужин меняет формат: эти котлеты выходят мягкими даже у новичков
Космос с выжженным центром: на зимнем небе обнаружили структуру колоссальных размеров
Штраф за это нарушение резко вырастет с 9 января: что именно изменится в России ПДДРФ
Рынок подержанных авто раскрыл слабое звено: эти машины обходят стороной даже перекупы
Огненный сбой планетарных масштабов: энергия космоса превзошла все земные катастрофы
Когда вес в норме, а жир держится намертво: скрытые причины пивного живота у мужчин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.