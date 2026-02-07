Еда без внимания: как смартфон делает приём пищи опасной привычкой

Привычка листать ленту или смотреть видео во время еды может незаметно менять пищевое поведение и приводить к лишнему весу. По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, проблема кроется не в работе желудка, а в том, как мозг воспринимает сам процесс приема пищи.

Рассеянное внимание и сбой пищевого поведения

Физиологически пищеварение запускается автоматически и не зависит от того, чем занят человек за столом. Однако ключевым оказывается не этот механизм, а формирование пищевого поведения. Оно включает внимание, память и эмоциональную оценку еды, без которых чувство насыщения работает иначе.

"Здоровое пищевое поведение — сложный процесс, в котором задействованы не только физиологические механизмы голода и насыщения, но и когнитивные функции: внимание, память, эмоциональное восприятие", — объяснила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

В результате человек хуже фиксирует вкус, запах и текстуру пищи. Это снижает качество восприятия еды и нарушает формирование полноценного ощущения насыщения.

Почему еда "под экран" ведет к перееданию

Осознанное питание предполагает концентрацию на каждом этапе приема пищи. Именно сенсорное удовольствие постепенно формирует сигнал о сытости. При использовании смартфона эта связь ослабевает, и человек начинает есть автоматически.

Даже при заполненном желудке психологическое чувство насыщения может не наступать. Сигнал о сытости приходит с задержкой и не подкрепляется эмоциями удовольствия. Это подталкивает к продолжению еды и увеличению порций, а регулярное повторение такой модели становится фактором набора лишнего веса.

Особый риск перекусов и детского питания

Наиболее уязвимыми оказываются перекусы. Они должны утолять легкий голод, но при одновременном просмотре контента контроль над количеством пищи теряется. Часто выбор падает на калорийные снеки, а один незаметный перекус по энергетической ценности может сравниться с полноценным приемом пищи.

Отдельное внимание врач уделяет детям. Использование мультфильмов и игр как способа накормить ребенка формирует привычку есть "под фон". В дальнейшем это может привести к неумению распознавать сигналы сытости и закреплению неосознанного переедания, а также лишает семью важного ритуала совместных приемов пищи. Об этом сообщает Газета. Ru.