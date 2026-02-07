Еда без внимания: как смартфон делает приём пищи опасной привычкой

Привычка листать ленту или смотреть видео во время еды может незаметно менять пищевое поведение и приводить к лишнему весу. По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, проблема кроется не в работе желудка, а в том, как мозг воспринимает сам процесс приема пищи.
Физиологически пищеварение запускается автоматически и не зависит от того, чем занят человек за столом. Однако ключевым оказывается не этот механизм, а формирование пищевого поведения. Оно включает внимание, память и эмоциональную оценку еды, без которых чувство насыщения работает иначе.
"Здоровое пищевое поведение — сложный процесс, в котором задействованы не только физиологические механизмы голода и насыщения, но и когнитивные функции: внимание, память, эмоциональное восприятие", — объяснила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
В результате человек хуже фиксирует вкус, запах и текстуру пищи. Это снижает качество восприятия еды и нарушает формирование полноценного ощущения насыщения.
Осознанное питание предполагает концентрацию на каждом этапе приема пищи. Именно сенсорное удовольствие постепенно формирует сигнал о сытости. При использовании смартфона эта связь ослабевает, и человек начинает есть автоматически.
Даже при заполненном желудке психологическое чувство насыщения может не наступать. Сигнал о сытости приходит с задержкой и не подкрепляется эмоциями удовольствия. Это подталкивает к продолжению еды и увеличению порций, а регулярное повторение такой модели становится фактором набора лишнего веса.
Наиболее уязвимыми оказываются перекусы. Они должны утолять легкий голод, но при одновременном просмотре контента контроль над количеством пищи теряется. Часто выбор падает на калорийные снеки, а один незаметный перекус по энергетической ценности может сравниться с полноценным приемом пищи.
Отдельное внимание врач уделяет детям. Использование мультфильмов и игр как способа накормить ребенка формирует привычку есть "под фон". В дальнейшем это может привести к неумению распознавать сигналы сытости и закреплению неосознанного переедания, а также лишает семью важного ритуала совместных приемов пищи. Об этом сообщает Газета. Ru.
