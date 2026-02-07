Модно, сладко и без проверки возраста: чем оборачивается тренд сухих энергетиков

Сухие энергетики, которые все чаще появляются в подростковой среде, могут стать не просто модным стимулятором, а первым шагом к более опасным зависимостям. Их популярность растет на фоне слабого контроля за продажами, а формат порошка делает продукт особенно привлекательным для школьников.

Фото: Анна Маляева is licensed under publiс domain Энергетический порошок

Почему сухие энергетики вызывают тревогу у специалистов

Зампредседателя правления Национального антинаркотического союза Алина Рудакова заявила, что регулярное употребление подобных стимуляторов способно сформировать у подростков опасную привычку. По ее словам, организм несовершеннолетнего намного более чувствителен к воздействию веществ, влияющих на нервную систему.

"Организм подростка более восприимчив к воздействиям, а постоянные стимулы могут привести к тому, что через несколько лет он будет искать более сильные способы добиться желаемого эффекта", — отметила зампредседателя правления Национального антинаркотического союза Алина Рудакова.

Специалист подчеркнула, что риск заключается не только в моментальном воздействии энергетиков, но и в формировании модели поведения. Если ребенок привыкает регулярно стимулировать себя искусственными способами, в будущем ему может потребоваться более сильный "допинг", чтобы получить тот же эффект.

Чем опасны порошковые стимуляторы

По словам Рудаковой, концентрированные энергетики в виде порошка могут быть столь же опасны, как бетельные орехи. Она предупредила, что подобные продукты способны привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Отдельную тревогу вызывает именно высокая концентрация вещества. Такой формат зачастую воспринимается как безобидная добавка, хотя по воздействию может быть сопоставим с более агрессивными стимуляторами. При этом подростки редко оценивают последствия и ориентируются на популярность продукта в своей среде.

Как подростки обходят возрастные ограничения

Алина Рудакова указала на проблему контроля продаж. Несмотря на запрет употребления энергетиков до 18 лет, подростки могут легко приобрести сухой вариант стимулятора через маркетплейсы. По ее словам, возрастные ограничения там соблюдаются плохо, а проверка зачастую носит формальный характер.

Это создает ситуацию, при которой запрет фактически существует только на бумаге. Доступность продукта делает его частью подросткового быта, а реклама и "вирусный" эффект в школьной среде ускоряют распространение.

Тренд на "энергетики в конфетах" и свободную продажу

Рудакова напомнила, что ранее среди школьников начали набирать популярность мармеладные конфеты с таурином и кофеином. Такие продукты свободно продаются и, как отмечается, реализуются без проверки возраста.

Таким образом, рынок стимуляторов для несовершеннолетних постепенно смещается в более скрытые и удобные форматы — порошки и сладости. Это усложняет контроль и повышает риски, поскольку подростки могут употреблять такие вещества регулярно, не воспринимая их как что-то потенциально опасное — сообщает издание "Постньюс".