Материнство ускользает раньше планов: эта женская болезнь не ждёт взрослой жизни

Болезни, которые ещё недавно считались "возрастными", все чаще диагностируют у подростков и молодых женщин. Врачи фиксируют тревожную тенденцию: эндометриоз, способный привести к бесплодию, заметно "молодеет" и выходит на первые позиции среди причин проблем с зачатием.

Эндометриоз всё чаще выявляют у подростков

Акушер-гинеколог, заведующая отделением репродукции и лечения эндометриоза Центра репродукции "Линия жизни" Татьяна Зеберг заявила, что эндометриоз всё чаще диагностируют у подростков и молодых женщин. Это говорит об "омоложении" заболевания и росте числа случаев в более раннем возрасте.

Врач связывает эту динамику с несколькими факторами. Среди них — гормональные нарушения, раннее начало менструаций, наследственность, а также влияние окружающей среды. При этом заболевание может развиваться постепенно, оставаясь незамеченным в течение многих лет.

Какие симптомы нельзя игнорировать

Зеберг уточнила, что эндометриоз часто начинается с сильной менструальной боли, которую не удается снять обезболивающими. Кроме того, у многих пациенток появляются обильные и длительные менструации, а также кровянистые выделения до или после цикла.

Со временем болевой синдром может усиливаться и выходить за рамки привычных проявлений. Боль способна возникать не только во время менструации, но и в середине цикла, при физической нагрузке или во время полового контакта. Именно такие симптомы должны стать поводом для обращения к специалисту.

Почему заболевание стало одной из главных причин бесплодия

В России эндометриоз занимает одно из ведущих мест среди гинекологических патологий. Заболевание выявляют у 55% пациенток. При этом в половине случаев оно приводит к бесплодию, а среди пациенток клиник ЭКО эндометриоз диагностируется у каждой второй женщины.

Врач подчеркнула, что эндометриоз влияет не только на качество жизни, но и напрямую на репродуктивную функцию. Заболевание ухудшает качество яйцеклеток, нарушает овуляцию и вызывает воспаление, которое мешает наступлению беременности. В итоге эндометриоз становится одной из ключевых причин женского бесплодия как в России, так и в мире.

Главная проблема — поздняя диагностика

Одним из самых опасных факторов остается то, что эндометриоз часто выявляют слишком поздно. От появления первых симптомов до постановки диагноза в среднем проходит 7-10 лет, а у подростков этот срок может быть еще больше.

Причина заключается в устойчивом стереотипе. Многие до сих пор воспринимают сильную боль при менструации как норму, особенно в подростковом возрасте. В результате заболевание диагностируют уже на запущенной стадии спустя десятилетие после начала симптомов.

Почему важно начать лечение как можно раньше

Промедление с лечением усиливает симптомы, снижает качество жизни и увеличивает затраты на терапию. Раннее выявление и своевременное начало лечения остаются ключевыми условиями для контроля заболевания и сохранения репродуктивного здоровья.

Также врач обратила внимание на изменение общественного отношения к проблеме. Она заявила, что об эндометриозе стали говорить открыто, и рост внимания к заболеванию уже влияет на клиническую практику и прогноз для молодых пациенток и девочек-подростков — сообщает Газета. Ru.

