Уши без защиты — слабое место зимой: как холод провоцирует проблемы со слухом

Морозная погода может быть опасной не только из-за риска простуды, но и для органов слуха. Врачи напоминают: уши особенно уязвимы зимой, потому что быстро теряют тепло и плохо защищены от переохлаждения. Даже короткая прогулка без шапки способна закончиться неприятными симптомами.

Почему уши замерзают быстрее других частей тела

Наружное ухо имеет слабое кровоснабжение и почти не защищено подкожно-жировой клетчаткой. Из-за этого оно быстро охлаждается и может пострадать даже при не слишком сильном морозе.

"Из-за скудного кровоснабжения наружного уха и отсутствия большого количество подкожно-жировой клетчатки переохлаждение ушей может привезти к обморожению с различными тяжелыми последствиями", — объяснил специалист по оториноларингологии сети клиник "Будь Здоров", кандидат медицинских наук Иван Калмыков.

При сильном охлаждении кожа ушной раковины сначала краснеет, затем может побледнеть, появится чувство онемения. Иногда человек замечает проблему уже после возвращения в тепло, когда начинается резкое покалывание и жжение.

Чем опасен зимний ветер

Дополнительный риск представляет ветер. Он усиливает воздействие холода, ускоряя потерю тепла. В таких условиях могут возникать резкие болевые ощущения, связанные с переохлаждением барабанной перепонки.

Врач отметил, что такие симптомы обычно проходят сами по себе после согревания, но регулярное переохлаждение может ослаблять местную защиту организма.

Какие симптомы нельзя игнорировать

Если после прогулки в мороз появляются дискомфорт или боль в области ушей, это не всегда безобидная реакция.

Особенно насторожить должны:

длительное онемение;

сильная боль или пульсация;

изменение цвета кожи уха;

ощущение заложенности;

ухудшение слуха.

В таких случаях стоит не затягивать и обратиться к врачу, чтобы исключить осложнения.

Что делать, если уши уже переохладились

Первое правило — как можно быстрее согреться. Лучше зайти в тёплое помещение и дать организму восстановить нормальную температуру.

Важно помнить: нельзя растирать уши снегом или грубой тканью, так как это может повредить кожу и усилить воспаление. Лучше согревать их постепенно — например, теплыми ладонями или мягкой сухой тканью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Сравнение: шапка и капюшон — что лучше защищает уши

Шапка закрывает ушные раковины плотнее и удерживает тепло, особенно если выполнена из шерсти или флиса. Капюшон часто оставляет зазоры, через которые проходит холодный воздух и ветер.

"В морозы оптимальный вариант — сочетание шапки и капюшона, особенно если речь идет о длительных прогулках или поездках.", — считает Врач общей практики, обозреватель Pravda. ru Елена Андреевна Морозова.

Плюсы и минусы разных способов защиты ушей

Зимой есть несколько способов защитить слух от переохлаждения, и каждый имеет свои особенности.

Плюсы шапки с закрытыми ушами:

хорошо удерживает тепло;

защищает от ветра;

снижает риск обморожения.

Минусы:

при неправильном выборе материала усиливает потливость.

Плюсы наушников и утепленных повязок:

удобны для прогулок и спорта;

хорошо защищают от ветра.

Минусы:

не всегда подходят для сильных морозов;

могут пропускать холод по бокам.

Как защитить уши зимой

Всегда надевайте шапку, закрывающую уши. В ветреную погоду дополнительно используйте капюшон. При длительных прогулках выбирайте утепленные модели с подкладкой. Избегайте прогулок без головного убора даже на 10-15 минут. Если появились боль или онемение, сразу заходите в тепло. Не растирайте кожу снегом и не грейте уши слишком горячими предметами. При ухудшении слуха или сильной боли обратитесь к ЛОР-врачу.

Популярные вопросы о переохлаждении ушей

Как понять, что началось обморожение ушей?

Обычно появляется онемение, побледнение кожи, затем покалывание и жжение после согревания.

Можно ли носить только капюшон вместо шапки?

Можно, но капюшон хуже защищает от ветра. В мороз лучше выбирать шапку или сочетать оба варианта.

Что делать, если после мороза ухо болит несколько часов?

Если боль не проходит после согревания, стоит обратиться к врачу, чтобы исключить воспаление или повреждение тканей.

Сколько стоит консультация ЛОР-врача?

Цена зависит от клиники и региона, но при сильных симптомах откладывать визит не стоит.