Уши без защиты — слабое место зимой: как холод провоцирует проблемы со слухом

Морозная погода может быть опасной не только из-за риска простуды, но и для органов слуха. Врачи напоминают: уши особенно уязвимы зимой, потому что быстро теряют тепло и плохо защищены от переохлаждения. Даже короткая прогулка без шапки способна закончиться неприятными симптомами.
Наружное ухо имеет слабое кровоснабжение и почти не защищено подкожно-жировой клетчаткой. Из-за этого оно быстро охлаждается и может пострадать даже при не слишком сильном морозе.
"Из-за скудного кровоснабжения наружного уха и отсутствия большого количество подкожно-жировой клетчатки переохлаждение ушей может привезти к обморожению с различными тяжелыми последствиями", — объяснил специалист по оториноларингологии сети клиник "Будь Здоров", кандидат медицинских наук Иван Калмыков.
При сильном охлаждении кожа ушной раковины сначала краснеет, затем может побледнеть, появится чувство онемения. Иногда человек замечает проблему уже после возвращения в тепло, когда начинается резкое покалывание и жжение.
Дополнительный риск представляет ветер. Он усиливает воздействие холода, ускоряя потерю тепла. В таких условиях могут возникать резкие болевые ощущения, связанные с переохлаждением барабанной перепонки.
Врач отметил, что такие симптомы обычно проходят сами по себе после согревания, но регулярное переохлаждение может ослаблять местную защиту организма.
Если после прогулки в мороз появляются дискомфорт или боль в области ушей, это не всегда безобидная реакция.
Особенно насторожить должны:
В таких случаях стоит не затягивать и обратиться к врачу, чтобы исключить осложнения.
Первое правило — как можно быстрее согреться. Лучше зайти в тёплое помещение и дать организму восстановить нормальную температуру.
Важно помнить: нельзя растирать уши снегом или грубой тканью, так как это может повредить кожу и усилить воспаление. Лучше согревать их постепенно — например, теплыми ладонями или мягкой сухой тканью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Шапка закрывает ушные раковины плотнее и удерживает тепло, особенно если выполнена из шерсти или флиса. Капюшон часто оставляет зазоры, через которые проходит холодный воздух и ветер.
"В морозы оптимальный вариант — сочетание шапки и капюшона, особенно если речь идет о длительных прогулках или поездках.", — считает Врач общей практики, обозреватель Pravda. ru Елена Андреевна Морозова.
Зимой есть несколько способов защитить слух от переохлаждения, и каждый имеет свои особенности.
Плюсы шапки с закрытыми ушами:
Минусы:
Плюсы наушников и утепленных повязок:
Минусы:
Обычно появляется онемение, побледнение кожи, затем покалывание и жжение после согревания.
Можно, но капюшон хуже защищает от ветра. В мороз лучше выбирать шапку или сочетать оба варианта.
Если боль не проходит после согревания, стоит обратиться к врачу, чтобы исключить воспаление или повреждение тканей.
Цена зависит от клиники и региона, но при сильных симптомах откладывать визит не стоит.
