Анна Кузнецова

Холод сжимает — боль взрывается: почему на морозе резко начинает болеть голова

Здоровье

Резкая головная боль при выходе на мороз знакома многим: буквально несколько минут на улице — и в висках будто "стреляет". Такое состояние часто путают с мигренью или скачком давления, хотя причина может быть проще. Врачи объясняют, что холод способен запускать особую сосудистую реакцию, которая и вызывает неприятные ощущения.

Девушка на улице с головной болью
Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова is licensed under publiс domain
Девушка на улице с головной болью

Почему на морозе начинает болеть голова

Когда человек выходит из теплого помещения в холод, организм резко реагирует на смену температуры. Поверхностные сосуды кожи головы быстро сужаются, чтобы уменьшить потерю тепла.

Из-за этого ухудшается кровоснабжение тканей, а нервные окончания начинают сильнее реагировать на раздражение. Особенно чувствительными оказываются ветви тройничного нерва, который участвует в формировании болевых импульсов.

Далее организм включает "защитный режим": чтобы согреть мозг, он расширяет артерии. Получается резкий перепад — сначала спазм сосудов, затем расширение. Именно этот контраст может вызвать кратковременную, но довольно сильную боль, напоминающую "заморозку мозга" или приступ мигрени.

Почему перепад температур действует как стресс

Контраст между теплом и морозом становится для организма стрессовым фактором. Особенно это ощущают люди с чувствительной сосудистой системой, склонностью к головным болям или повышенной реакцией на холодный ветер.

Иногда дискомфорт усиливается, если на улице высокая влажность, сильный ветер или человек выходит без шапки. В таких условиях охлаждение происходит быстрее, и сосудистая реакция становится резче.

Что делать, если голова уже начала болеть

Первое правило — не терпеть и не продолжать находиться на холоде. Если боль возникла внезапно, лучше сразу согреться.

Ассистент кафедры терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского Минздрава России Надежда Михель советует вернуться в тепло и восстановить комфортную температуру тела.

"Боль обычно проходит через несколько минут после согревания. Для быстрого восстановления комфортной температуры лучше выпить горячего чая или воды", — считает Врач общей практики, обозреватель Елена Андреевна Морозова.

Как предотвратить головную боль зимой

Профилактика чаще всего проста и не требует лекарств. Главное — защитить голову и лицо от холода, особенно в ветреную погоду.

Полезные привычки:

  • всегда носить шапку или капюшон;
  • закрывать уши и затылок;
  •  избегать длительных прогулок в сильный мороз;
  • не выходить резко на улицу сразу после горячего душа или бани.

Также стоит помнить, что в мороз увеличивается нагрузка на сосуды, поэтому людям с хроническими заболеваниями важно соблюдать осторожность.

Сравнение: обычная реакция или тревожный симптом

Кратковременная боль, которая проходит через несколько минут после согревания, чаще всего считается нормальной реакцией организма на холод.

Однако насторожить должны случаи, когда боль становится регулярной, слишком сильной или сопровождается дополнительными признаками. Тогда это может быть связано не только с морозом, но и с проблемами сосудов или нервной системы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Плюсы и минусы воздействия холода на организм

Холод может тренировать сосуды, но только при умеренном воздействии и хорошем самочувствии.

Плюсы:
• улучшение адаптации к зимним условиям;
• укрепление сосудистой реакции;
• бодрящий эффект.

Минусы:
• риск сосудистого спазма;
• головные боли и дискомфорт;
• ухудшение самочувствия при хронических заболеваниях;
• возможное повышение давления.

Советы шаг за шагом: что делать при боли на морозе

  1. Сразу зайдите в теплое помещение.

  2. Снимите влажную одежду, если она есть, и согрейтесь.

  3. Выпейте горячий чай или воду.

  4. Помассируйте виски и затылок мягкими движениями.

  5. Дайте организму 5-10 минут на восстановление.

  6. Если боль не проходит или усиливается, обратитесь к врачу.

Популярные вопросы о головной боли на морозе

Почему болит голова даже при небольшой прогулке?

Иногда достаточно короткого контакта с холодным ветром, чтобы сосуды резко сузились и вызвали болевую реакцию.

Может ли мороз спровоцировать мигрень?

Да, холод и перепады температур могут выступать триггером мигренозного приступа у склонных людей.

Что лучше помогает: тепло или таблетки?

Если причина в холоде, чаще всего помогает согревание. Лекарства стоит принимать только по назначению врача.

Когда нужно обращаться к терапевту?

Если боли повторяются часто, становятся сильнее или сопровождаются тошнотой, головокружением, нарушением зрения.

Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы сосуды здоровье профилактика головная боль
