Анна Кузнецова

Сетчатый рисунок на коже после бани: безобидная реакция или повод проверить здоровье

Здоровье

Заметили после бани на коже странный "мраморный" узор — красно-синюю сетку, будто тело покрыто разводами? Такое зрелище легко пугает, особенно если раньше ничего подобного не было. Но чаще всего это не болезнь, а обычная реакция организма на перепад температуры.

Девушка в бане
Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова is licensed under publiс domain
Девушка в бане

Почему кожа становится "мраморной" после парилки

Когда человек находится в парной, температура тела повышается, и сосуды кожи расширяются. Так организм усиливает теплоотдачу, чтобы избежать перегрева.

После выхода в прохладное помещение всё меняется: сосуды резко сужаются, чтобы удержать тепло внутри. Из-за особенностей сосудистой сети появляется характерный красно-синюшный сетчатый рисунок.

Визуально кожа как бы делится на участки: в основании этих "конусов" находятся венулы, где задерживается более темная кровь, а в центре расположены артерии, в которые при спазме сосудов кровь поступает слабее. В результате и возникает эффект мраморной кожи.

"Это нормальная физиологическая реакция на холод и изменение температуры", — пояснила терапевт сети клиник DocMed Ульяна Старикова.

Когда мраморный рисунок не должен пугать

В большинстве случаев сетка появляется только после бани или сильного охлаждения и проходит сама.

Обычно беспокоиться не о чем, если:

  • рисунок появляется только после сауны, парилки или мороза;
  • исчезает полностью через 10-30 минут;
  • не сопровождается неприятными ощущениями и ухудшением самочувствия.

Такая реакция часто возникает после активного прогрева, контрастных процедур и выхода на холодный воздух.

Какие симптомы считаются тревожными

Иногда похожий рисунок может быть сигналом проблем с кровообращением или признаком системного заболевания. Поэтому врачи советуют насторожиться, если есть хотя бы один "красный флаг":

  • сетка держится постоянно или возникает без причины;
  • рисунок асимметричный или напоминает "обломанные ветви";
  • появились язвочки, потемнение кожи, участки некроза;
  • беспокоят боли в мышцах или суставах;
  • появилась слабость, лихорадка, похудение, головные боли;
  • повысилось давление;
  • симптом возник после начала приема нового препарата.

В таких случаях лучше не списывать всё на баню и обратиться к врачу.

Что сделает врач и какие обследования могут назначить

Если мраморная кожа появляется часто или сопровождается другими симптомами, терапевт сначала соберет анамнез и оценит факторы риска. Затем проведет осмотр и, при необходимости, назначит анализы.

Также может понадобиться консультация дерматолога или ревматолога, чтобы исключить воспалительные заболевания, аутоиммунные процессы или нарушения кровообращения.

Нормальная реакция и повод для проверки

Обычная физиологическая реакция проявляется только после перепада температуры и быстро проходит без следов. Она не вызывает боли, жжения или ухудшения самочувствия.

Подозрительный вариант отличается стойкостью, асимметрией и дополнительными симптомами — особенно если кожа меняется не только после сауны, но и в обычных условиях. Об этом сообщает Здоровье Mail.

Плюсы и минусы банных процедур для сосудов

Плюсы:

  • улучшение кровообращения;
  • расслабление мышц;
  • ощущение бодрости;
  • снижение стресса.

Минусы:

  • возможны скачки давления;
  • риск перегрева;
  • усиление нагрузки на сердечно-сосудистую систему;
  • раздражение кожи при резких перепадах температуры.

"Контраст тепла и холода может тренировать сосуды, но важно соблюдать меру. Особенно если есть хронические болезни.", — считает Врач-кардиолог, обозреватель Pravda. ru Валерий Петрович Климов.

Как снизить риск мраморной кожи

  1. Не выходите из парной резко в морозный воздух.
  2. Дайте телу немного остыть в предбаннике.
  3. Пейте воду или травяной чай, чтобы избежать обезвоживания.
  4. Не злоупотребляйте контрастом "жар — ледяной душ".
  5. Если есть проблемы с сосудами или давлением, сократите время в парной.
  6. При повторяющемся симптоме проконсультируйтесь с терапевтом.

Популярные вопросы о мраморной коже после бани

Почему сетка появляется именно после сауны?

Из-за резкого расширения сосудов в жаре и последующего спазма на холоде.

Сколько времени это считается нормой?

Если рисунок исчезает за 10-30 минут и не вызывает дискомфорта, это обычно вариант нормы.

Что лучше: баня или сауна при чувствительной коже?

Часто лучше подходит умеренное тепло и более короткие заходы, но окончательный выбор зависит от реакции организма.

Нужно ли идти к врачу, если это случилось один раз?

Если симптом быстро прошел и нет других жалоб, чаще всего нет. Но при повторении или ухудшении самочувствия лучше показаться специалисту.

Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
