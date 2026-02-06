Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вирус, который готовит рак: вот сколько времени ВПЧ движется к опухоли

Развитие рака шейки матки, связанного с вирусом папилломы человека, занимает годы и не происходит стремительно. От заражения до появления опухоли обычно проходит не менее 5-7 лет. Наиболее часто рак шейки матки связан с ВПЧ 16-го и 18-го типов. Именно эти разновидности вируса считаются наиболее опасными из-за их онкогенного потенциала.

Доктор в кабинете
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Доктор в кабинете

Почему ВПЧ считается хронической инфекцией

Вирус папилломы человека является возбудителем папилломавирусной инфекции, которая относится к хроническим заболеваниям. По данным врача, существует более 200 видов ВПЧ, при этом далеко не все из них несут одинаковую угрозу для здоровья.

Некоторые типы вируса могут вызывать различные заболевания, включая поражения кожи и слизистых оболочек. Однако отдельные разновидности обладают онкогенными свойствами и способны запускать процессы, которые в перспективе приводят к злокачественным опухолям, в частности к раку шейки матки.

Важная особенность ВПЧ заключается в том, что инфекция может долго протекать бессимптомно, при этом изменения в клетках продолжают накапливаться.

Как вирус попадает в организм и развивается внутри клеток

Как объяснил специалист, вирус поражает кожу и слизистые оболочки, которые становятся "входными воротами" для инфекции. Чаще всего ВПЧ передается половым путем, хотя полностью исключать контактно-бытовой путь заражения нельзя.

Вирус способен проникать в организм через микроповреждения кожи или слизистых оболочек. Попав внутрь, он внедряется в клетки и начинает активно размножаться, создавая многочисленные копии. Со временем, по словам врача, ДНК вируса может встраиваться в геном клетки, провоцируя различные изменения.

"Если говорить о жизненном цикле вируса папилломы человека, он поражает кожу и слизистые оболочки — именно они являются "входными воротами" для инфекции", — объяснил заведующий отделением онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Алексей Шевчук.

Почему рак формируется не сразу

Шевчук отметил, что опасность заключается в атипичных изменениях, которые со временем могут привести к развитию злокачественной опухоли. По его словам, вирус начинает размножаться в базальном, то есть глубоком слое эпителия кожи и слизистых оболочек, а затем постепенно распространяется выше.

Изменения клеток нарастают поэтапно — от глубоких слоев к поверхностным. В какой-то момент их степень может достигнуть критического уровня, после чего формируется рак.

"Важно понимать, что этот процесс очень длительный. Например, развитие рака шейки матки, чаще всего связанного с ВПЧ 16-го и 18-го типов, занимает не менее 5-7 лет — от момента проникновения вируса в эпителий до формирования злокачественной опухоли", — заключил доктор

Врач подчеркнул, что этот процесс отличается длительностью и развивается медленно. По его словам, рак шейки матки, который чаще всего связан с ВПЧ 16-го и 18-го типов, формируется в среднем не менее чем за 5-7 лет с момента заражения — сообщает Газета. Ru.

