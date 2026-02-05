Удалили зуб — челюсть начинает терять кость: этот шаг избавляет от дорогих операций

Потеря зуба почти всегда запускает необратимые изменения в костной ткани, которые осложняют дальнейшее лечение. Российские учёные проанализировали, какие материалы действительно помогают сохранить объем кости после удаления и облегчают последующую имплантацию.
Потеря костной ткани после удаления зуба остается одной из наиболее сложных проблем хирургической стоматологии. Уже в первые месяцы без нагрузки ширина альвеолярного гребня может уменьшаться на 30-50%. Такие изменения не только ухудшают эстетику, но и делают установку имплантов технически более сложной.
Врачи давно отмечают, что естественное заживление без вмешательства редко позволяет сохранить исходный объём кости. В ряде случаев это требует дополнительных операций в будущем, увеличивает сроки лечения и финансовую нагрузку на пациента.
Учёные Сеченовского университета проанализировали данные рандомизированных контролируемых исследований, проведенных за последние десять лет. Анализ показал, что применение остеопластических материалов значительно снижает объём костных потерь по сравнению с естественным заживлением лунки.
Наилучшие результаты продемонстрировали материалы животного происхождения в сочетании с коллагеновыми мембранами. Такие материалы хорошо удерживают форму и выполняют роль своеобразного каркаса, на основе которого формируется новая костная ткань. Мембраны дополнительно защищают область удаления и помогают сохранить пространство, необходимое для регенерации.
Исследование подтвердило, что активное ведение лунки после удаления зуба дает более предсказуемый результат. Применение остеопластических материалов, как животного, так и синтетического происхождения, позволяет заметно сократить потерю костной ткани и создать лучшие условия для последующей имплантации.
При использовании остеопластических материалов, стимулирующих костную регенерацию, животного или синтетического происхождения заметно снижается потеря костной ткани по сравнению с естественным заживлением. Итоги работы дают чёткие доказательства в пользу активного ведения лунки после удаления и показывают, что без вмешательства объём кости почти всегда уменьшается, а восстановить его позже гораздо сложнее.
Полученные данные могут помочь стоматологам точнее выбирать тактику лечения с учётом клинической ситуации и предпочтений пациента. Результаты исследования также рассматриваются как основа для возможного обновления методических рекомендаций в области хирургической стоматологии. Таким образом, правильный выбор материалов на этапе удаления зуба способен существенно повлиять на исход лечения и снизить риски сложных реконструктивных вмешательств в будущем. Об этом сообщает Газета. Ru.
Миниатюрные томаты, которые плодоносят гроздьями до холодов, способны удивить даже опытных дачников. Эти сорта черри дают по-настоящему рекордный урожай.