Удалили зуб — челюсть начинает терять кость: этот шаг избавляет от дорогих операций

Здоровье

Потеря зуба почти всегда запускает необратимые изменения в костной ткани, которые осложняют дальнейшее лечение. Российские учёные проанализировали, какие материалы действительно помогают сохранить объем кости после удаления и облегчают последующую имплантацию.

Мужчина в кабинете стоматолога
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в кабинете стоматолога

Почему после удаления зуба разрушается кость

Потеря костной ткани после удаления зуба остается одной из наиболее сложных проблем хирургической стоматологии. Уже в первые месяцы без нагрузки ширина альвеолярного гребня может уменьшаться на 30-50%. Такие изменения не только ухудшают эстетику, но и делают установку имплантов технически более сложной.

Врачи давно отмечают, что естественное заживление без вмешательства редко позволяет сохранить исходный объём кости. В ряде случаев это требует дополнительных операций в будущем, увеличивает сроки лечения и финансовую нагрузку на пациента.

Какие материалы оказались наиболее эффективными

Учёные Сеченовского университета проанализировали данные рандомизированных контролируемых исследований, проведенных за последние десять лет. Анализ показал, что применение остеопластических материалов значительно снижает объём костных потерь по сравнению с естественным заживлением лунки.

Наилучшие результаты продемонстрировали материалы животного происхождения в сочетании с коллагеновыми мембранами. Такие материалы хорошо удерживают форму и выполняют роль своеобразного каркаса, на основе которого формируется новая костная ткань. Мембраны дополнительно защищают область удаления и помогают сохранить пространство, необходимое для регенерации.

Значение активного ведения лунки

Исследование подтвердило, что активное ведение лунки после удаления зуба дает более предсказуемый результат. Применение остеопластических материалов, как животного, так и синтетического происхождения, позволяет заметно сократить потерю костной ткани и создать лучшие условия для последующей имплантации.

При использовании остеопластических материалов, стимулирующих костную регенерацию, животного или синтетического происхождения заметно снижается потеря костной ткани по сравнению с естественным заживлением. Итоги работы дают чёткие доказательства в пользу активного ведения лунки после удаления и показывают, что без вмешательства объём кости почти всегда уменьшается, а восстановить его позже гораздо сложнее.

Практическое значение выводов

Полученные данные могут помочь стоматологам точнее выбирать тактику лечения с учётом клинической ситуации и предпочтений пациента. Результаты исследования также рассматриваются как основа для возможного обновления методических рекомендаций в области хирургической стоматологии. Таким образом, правильный выбор материалов на этапе удаления зуба способен существенно повлиять на исход лечения и снизить риски сложных реконструктивных вмешательств в будущем. Об этом сообщает Газета. Ru.

