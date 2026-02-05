Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Литвинова

Пауза важнее увлечённости: хобби облегчает будни, но счастье не зависит от него

Здоровье

Желание иметь увлечение сегодня часто воспринимается как норма, без которой жизнь будто бы неполноценна. Социальные сети и массовая культура создают ощущение, что каждый человек обязан чем-то "гореть" в свободное время. Однако реальность устроена сложнее, и отсутствие хобби вовсе не означает, что человек живёт неправильно или обречён на постоянный стресс. Об этом рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

Девушка занимается фитнесом
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка занимается фитнесом

Зачем вообще нужны увлечения

По словам специалиста, хобби действительно может играть важную роль в эмоциональном состоянии человека. Когда люди находят занятие, которое искренне их увлекает, они получают возможность переключаться с повседневных забот и восстанавливать внутренние ресурсы, поддерживая психологическое благополучие.

"Конечно, когда человек отвлекается от будней, от семьи, от работы и чем-то увлечённо занимается, то он расслабляется и испытывает прилив сил. Яркий интерес и вовлечённость в какое-то хобби очень позитивно сказываются на нервной системе", — говорит психолог Михаил Хорс.

Такое занятие помогает сгладить последствия стресса, накопленного в других сферах жизни. Спорт, танцы, рисование, кулинария, рыбалка или рукоделие — формат не имеет принципиального значения. Важнее сам факт эмоционального переключения и ощущения, что человек делает что-то для себя.

Хобби — желательно, но не обязательно

При всей пользе увлечений Хорс подчёркивает: наличие хобби не является обязательным условием счастья. Далеко не всем удаётся легко найти занятие, которое действительно захватывает и приносит радость. У одних на это не хватает времени и сил, у других — внутреннего отклика, что нередко связано с общим состоянием эмоционального здоровья.

Проблема начинается тогда, когда отсутствие хобби превращается в повод для самокритики. Человек может начать воспринимать себя как "неполноценного", если не испытывает яркого интереса к какому-то делу.

"Сверхтребование, что хобби обязательно должно быть, может привести к тому, что человек начинает себя за это критиковать. Возникают мысли вроде: "Что же я за такой плохой человек, что мне ничего не интересно”", — отмечает психолог Осипова Надежда Львовна.

По словам психолога, это отражение общего социального тренда, когда человеку навязывается идея обязательной насыщенности и "интересности" жизни. Те, кто пока не нашёл своё увлечение, могут чувствовать себя изолированными или отстающими от других, хотя объективных причин для этого нет.

Когда хобби превращается в способ бегства

Несмотря на положительный эффект, увлечения могут иметь и обратную сторону. Хорс обращает внимание на ситуации, когда хобби становится не поддержкой, а способом ухода от реальности. Сталкиваясь с проблемами в семье или на работе, человек может полностью погружаться в любимое занятие, избегая решения насущных вопросов.

В таком случае хобби выполняет роль эмоционального обезболивающего. Оно временно снижает уровень тревоги, но не устраняет её источник. Причины стресса остаются нерешёнными и со временем могут только усилиться.

Как по-настоящему снижать уровень стресса

По мнению Хорса, важно научиться различать симптомы и причины внутреннего напряжения. Хобби может помочь снизить эмоциональный накал и освободить ресурс, но дальше этот ресурс нужно направлять на реальные действия.

Речь идёт не о полном игнорировании проблем, а о более рациональном подходе к ним. Когда человек перестаёт тратить силы на постоянные переживания, у него появляется возможность менять ситуацию или своё отношение к ней.

Советы: как относиться к хобби без давления

  1. Не воспринимайте отсутствие хобби как личный недостаток.
  2. Пробуйте новое только из интереса, а не из чувства долга.
  3. Отслеживайте, помогает ли увлечение решать проблемы или лишь отвлекает от них.
  4. Позволяйте себе отдых и без "полезных" занятий.
  5. Меняйте отношение к стрессовым ситуациям, а не только способы отвлечения.

Популярные вопросы

Обязательно ли иметь хобби, чтобы быть счастливым?

Нет. Хобби может облегчать жизнь, но счастье не зависит от его наличия напрямую.

Почему поиск увлечения иногда вызывает усталость?

Потому что он превращается в обязанность и источник самокритики.

Можно ли использовать хобби для борьбы со стрессом?

Да, но важно помнить, что оно не заменяет работу с причинами стресса.

Что делать, если ничего не увлекает?

Принять это состояние как временное и не давить на себя.

Может ли хобби навредить?

Да, если оно становится способом ухода от реальности или источником давления.

Автор Мария Литвинова
Мария Александровна Литвинова — врач-психиатр, специалист по депрессивным и тревожным расстройствам, оценке суицидальных рисков, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы стресс здоровье психология
