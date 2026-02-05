Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Сон становится имитацией отдыха: эти сигналы превращают нервы в оголённые провода

Здоровье

Резкие пробуждения по утрам давно стали нормой для миллионов людей, но именно эта привычка может незаметно подтачивать здоровье. Установка нескольких будильников подряд создает иллюзию контроля над сном, однако на деле запускает цепочку физиологических и психических нарушений.

Сонный человек с будильником
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сонный человек с будильником

Почему повторные будильники разрушают сон

По словам врача общей практики Дениса Прокофьева, сон — это не просто время отдыха, а сложный биологический процесс с чётко выстроенными фазами. Любое искусственное вмешательство в этот цикл, особенно многократное и резкое, приводит к его фрагментации. Человек формально спит, но организм не успевает пройти полный восстановительный путь.

Денис Прокофьев пояснил, что при постоянных прерываниях сна нарушается его глубинная фаза. В результате нервная система не получает необходимой разрядки, а утреннее пробуждение сопровождается не бодростью, а ощущением усталости и внутреннего напряжения.

Неврозы, тики и бессонница как итог

Регулярное использование нескольких сигналов будильника, по словам врача, постепенно приводит к перевозбуждению нервной системы. Это состояние становится фоном для развития неврозов, нервных тиков и воспалительных поражений нервов. Также повышается риск хронической бессонницы, когда сон становится поверхностным и тревожным.

"У человека нарушается фаза сна, разрушается полный сон. Это приводит к перевозбуждению нервной системы. В свою очередь, этот процесс формирует определенные неврозы, нервные тики, невриты, появляется повышенная раздражительность", — отметил врач общей практики Денис Прокофьев.

Как должно выглядеть правильное пробуждение

Специалист напомнил, что гигиена сна включает не только его продолжительность, но и условия. Оптимальной считается ночная пауза около восьми часов, а также комфортная температура, влажность, отсутствие света, шума и тревожных раздражителей. В таких условиях организм сам готовится к пробуждению.

Прокофьев подчеркнул, что пробуждение должно быть мягким и единичным. В качестве альтернативы резким сигналам он назвал технологии умного дома, когда свет и тихая музыка включаются постепенно. Такой подход соответствует естественным биологическим механизмам и снижает стресс, связанный со страхом проспать. Об этом сообщает издание "Абзац".

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы сон здоровье бессонница
Новости Все >
Пенсионный маршрут можно сократить: условия, при которых решает не дата в паспорте
Эксперимент стал системой: в России призвали сделать НПД постоянным
Платежка станет меньше: есть способ добиться перерасчета за холод и неубранный подъезд
Главный враг на экзамене по вождению не инспектор: большинство попадается именно на этом
Забота с обратным эффектом: одно действие приводит к проблемам со здоровьем питомца
Аренда квартиры может обернуться кошмаром: эти сигналы сразу выдают проблемного арендодателя
Арендаторам приготовили неприятный сюрприз: за съем ипотечной квартиры придется отвечать
Когда эмоции становятся непосильной ношей: шаги, без которых психика не восстанавливается
Лёд ушёл — морозы пришли: странный климатический эффект накрыл европейскую Россию
Гость у раскалённой звезды: неопознанный объект стал предвестником большой катастрофы
Сейчас читают
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Еда и рецепты
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом
Еда и рецепты
Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом
Популярное
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре

Миниатюрные томаты, которые плодоносят гроздьями до холодов, способны удивить даже опытных дачников. Эти сорта черри дают по-настоящему рекордный урожай.

Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Змеи могут не есть месяцами: как деградация генов превратила их в мастеров энергосбережения Александр Рощин Грязное бельё европейской политики: доклад США выставил Брюссель главным врагом выборов Любовь Степушова Метеозависимость или самовнушение: что на самом деле происходит во время магнитных бурь Сергей Ивaнов
Капустные листья становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Газобетон больше не герой стройки: новый материал не боится сырости, времени и ошибок
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Последние материалы
Пауза важнее увлечённости: хобби облегчает будни, но счастье не зависит от него
Пенсионный маршрут можно сократить: условия, при которых решает не дата в паспорте
Малоподвижность ускоряет старение: программа из 7 упражнений после 60
Чизкейк без выпечки тает во рту: нежный десерт из творога и печенья
Тело включает режим выживания: когда спорт перестаёт быть полезным
Эксперимент стал системой: в России призвали сделать НПД постоянным
Энергия без скачков сахара: батончики, которые держат сытость часами
Помимо нефти и газа: Россия наращивает неэнергетический экспорт
Когда лицо кричит о помощи: быстрый ритуал, который скрывают за кулисами модных шоу
Холод пробирает до костей? Это покрытие спасает дом, пока соседи ставят теплый пол
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.