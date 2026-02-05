Сон становится имитацией отдыха: эти сигналы превращают нервы в оголённые провода

Резкие пробуждения по утрам давно стали нормой для миллионов людей, но именно эта привычка может незаметно подтачивать здоровье. Установка нескольких будильников подряд создает иллюзию контроля над сном, однако на деле запускает цепочку физиологических и психических нарушений.
По словам врача общей практики Дениса Прокофьева, сон — это не просто время отдыха, а сложный биологический процесс с чётко выстроенными фазами. Любое искусственное вмешательство в этот цикл, особенно многократное и резкое, приводит к его фрагментации. Человек формально спит, но организм не успевает пройти полный восстановительный путь.
Денис Прокофьев пояснил, что при постоянных прерываниях сна нарушается его глубинная фаза. В результате нервная система не получает необходимой разрядки, а утреннее пробуждение сопровождается не бодростью, а ощущением усталости и внутреннего напряжения.
Регулярное использование нескольких сигналов будильника, по словам врача, постепенно приводит к перевозбуждению нервной системы. Это состояние становится фоном для развития неврозов, нервных тиков и воспалительных поражений нервов. Также повышается риск хронической бессонницы, когда сон становится поверхностным и тревожным.
"У человека нарушается фаза сна, разрушается полный сон. Это приводит к перевозбуждению нервной системы. В свою очередь, этот процесс формирует определенные неврозы, нервные тики, невриты, появляется повышенная раздражительность", — отметил врач общей практики Денис Прокофьев.
Специалист напомнил, что гигиена сна включает не только его продолжительность, но и условия. Оптимальной считается ночная пауза около восьми часов, а также комфортная температура, влажность, отсутствие света, шума и тревожных раздражителей. В таких условиях организм сам готовится к пробуждению.
Прокофьев подчеркнул, что пробуждение должно быть мягким и единичным. В качестве альтернативы резким сигналам он назвал технологии умного дома, когда свет и тихая музыка включаются постепенно. Такой подход соответствует естественным биологическим механизмам и снижает стресс, связанный со страхом проспать. Об этом сообщает издание "Абзац".
