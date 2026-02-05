Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Ивaнов

Метеозависимость или самовнушение: что на самом деле происходит во время магнитных бурь

Здоровье » Здравоохранение

Нашу Землю регулярно сотрясают высокоэнергетические потоки заряженных частиц, посылаемые на наши головы Солнцем. Они вызывают те самые геомагнитные бури, которые мы имеем ввиду, когда жалуемся плохое самочувствие "из-за погоды". Медики часто отвергают эту связь. Однако, многие из нас убеждены в своей "метеозависимости", чему мы находим множество доказательств.   

магнитная буря
Фото: www.flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
магнитная буря

Связь солнечной активности и магнитных бурь

Начнём с того, что наше Солнце активно и на его поверхности периодически возникают пятна - области с пониженной температурой. Они, в числе прочего, характеризуются особой магнитной активностью. Именно из таких областей в окружающий космос уходят выбросы солнечных частиц, которые называются коронарными. Гигантские пузыри плазмы (ионизированного газа), обладающие сильным магнитным полем, летят в межпланетное пространство. 

Если выброс направлен в сторону Земли, через пару-тройку дней он достигает нашей планеты. Взаимодействие сильного магнитного поля с земной магнитосферой вызывает те самые геомагнитные бури. Здесь нужно понимать, что сама по себе солнечная плазма не достигает поверхности. Если бы это было так, то хватило бы одного выброса, чтобы высокоэнергетический поток стёр с поверхности Земли всё живое. 

Энергия этого потока передается нам через возмущение магнитного поля Земли. Это возмущение, в свою очередь, порождает сильные индуцированные токи в проводящих материалах (как в земной коре, так и на объектах нашей энергетики). За счёт того, что магнитное поле Земли надёжно экранирует высокоэнергетические потоки ионизированных частиц, особого влияния на человеческий организм они оказать не могут. Вместе с тем, в периоды сильных геомагнитных возмущений медицинская статистика иногда фиксирует рост числа обращений с гипертоническими кризами и инфарктами миокарда.

Человеческий организм настроен на космос как радиоприёмник

Наиболее изучено влияние геомагнитных бурь на сердечно-сосудистую систему человека. Наша кровь содержит электролиты и железо, что делает её чувствительной к магнитным колебаниям. В зависимости от напряжённости магнитного поля Земли вязкость крови может повышаться, что очевидным образом замедляет кровоток.

Объяснимо также воздействие на нервную систему и психику. Наш мозг работает на основе слабых электрических импульсов и поэтому зависит от внешних электромагнитных полей. Кроме того, нарушения геомагнитного поля могут воздействовать на эпифиз — железу в мозге, вырабатывающую гормон мелатонин — это так называемый "гормон сна", регулятор циркадных ритмов. Снижение выработки мелатонина приводит к стрессу, нарушению сна, ослаблению иммунитета и изменению регуляции тонуса сосудов. 

В ритме солнца

Магнитное поле Земли чрезвычайно слабое. Для сравнения, магнит на холодильнике создает поле в 100 раз сильнее. А во время геомагнитной бури возмущения составляют обычно сотенные или тысячные доли процента от основного поля Земли. Энергия, вносимая такими ничтожными изменениями магнитного поля, на много порядков меньше энергии, поддерживающей мембранный потенциал клетки. Прямо повлиять на клеточный заряд она не может.  

Вместе с тем, несмотря на слабость воздействия, научные исследования показывают наличие влияния геомагнитной активности на клетки нашего организма. Ученые имеют несколько хороших гипотез и сейчас находятся в поиске соответствующих доказательств.  

Некоторые теории предполагают, что влияние могут оказывать не статические изменения поля, а его колебания с определенными частотами, совпадающими с внутренними ритмами организма. Например, альфа-ритм мозга примерно равен 10 Гц (это единица измерения частоты, означающая 10 колебаний, циклов или событий в одну секунду).

А во время геомагнитных бурь меняется не только напряженность поля, но и возникают его низкочастотные пульсации, достигающие в некоторых случаях тех самых 10 Гц. Если ритм мозга и ритм геомагнитной бури совпадут, возникает эффект резонанса, когда колебания как бы "наслаиваются" и усиливают друг друга. Кстати говоря, ритм сердца примерно равен 0,5 – 2 Гц. Совпадение этой частоты с ритмом геомагнитной бури тоже создаёт резонанс, который проявляется в кардиологических проблемах

Чего нам ждать и о чём беспокоиться?

По мнению медиков, более-менее здоровый человек может не беспокоиться насчёт геомагнитных бурь. С огромной вероятностью, он такое событие переживёт. Как пережило человечество 1 сентября 1859 года. В тот день произошла самая сильная геомагнитная буря в запротоколированной истории солнечной активности.

А вот даже примитивные электрические приборы и сети того времени эту бурю не выдержали. Хорошо, что в средине XIX века человечество стояло только на пороге эры электричества. 

Если бы "идеальный геомагнитный шторм" произошел сегодня, его последствия были бы катастрофическими для глобальной технологической цивилизации. Он вызвал бы тяжелейший глобальный системный кризис, отбросивший бы наше развитие на многие годы назад.

Власти многих стран учитывают риски такого рода. Но полная защита невозможна, а готовность мировой инфраструктуры к "идеальному геомагнитному шторму" остается крайне низкой. Это один из самых серьезных глобальных рисков, уступающий, пожалуй, лишь ядерной войне или падению гигантского астероида.

Автор Сергей Ивaнов
Сергей Иванов — журналист, автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы наука космос здоровье
Новости Все >
Арендаторам приготовили неприятный сюрприз: за съем ипотечной квартиры придется отвечать
Когда эмоции становятся непосильной ношей: шаги, без которых психика не восстанавливается
Лёд ушёл — морозы пришли: странный климатический эффект накрыл европейскую Россию
Гость у раскалённой звезды: неопознанный объект стал предвестником большой катастрофы
Тонкая грань закона: как Euroclear распоряжается доходами от российских активов
Политический ветер сменился: что заставило Прибалтику сменить риторику в отношении России
Комар прилетел раньше самолёта: в России зафиксирован первый случай опасной лихорадки
Цифры не бьются: чем рискует Киев, распространяя недостоверные данные о потерях ВСУ
Этот FPV-дрон невозможно заглушить: новый тяжелый ударный аппарат на службе ВС РФ
Магнитные бури как новая реальность: что стоит за новой волной геомагнитных штормов
Сейчас читают
Дедовский приём, работающий как заклинание: семена оживают за считаные дни без химии
Садоводство, цветоводство
Дедовский приём, работающий как заклинание: семена оживают за считаные дни без химии
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Еда и рецепты
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Капустные листья становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Еда и рецепты
Капустные листья становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Популярное
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре

Миниатюрные томаты, которые плодоносят гроздьями до холодов, способны удивить даже опытных дачников. Эти сорта черри дают по-настоящему рекордный урожай.

Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Метеозависимость или самовнушение: что на самом деле происходит во время магнитных бурь Сергей Ивaнов Старый враг в новой маске: армия Вьетнама тайно готовит план обороны от второго вторжения США Любовь Степушова Ездили без проводов: почему в СССР делали дизельные электрички для пригородов Сергей Милешкин
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Капустные листья становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Джинсы с каблуками вернулись не ради моды: как образ стал символом уверенности
Джинсы с каблуками вернулись не ради моды: как образ стал символом уверенности
Последние материалы
Выкиньте старые материалы: новый способ отделки стен стал вирусным трендом 2026 года
Рак редко передаётся по наследству: 95% случаев возникают по совсем другим причинам
Лёд ушёл — морозы пришли: странный климатический эффект накрыл европейскую Россию
Диеты ни при чём: простой приём за столом, который снижает аппетит сам по себе
Историческая правда всплыла неожиданно: теперь оправдываться придётся другим
В США считают, что у Китая есть план по борьбе с доминированием доллара
Трое сошли с небес ради одного слова: древняя тайна XI века навсегда примирила враждующих
Гость у раскалённой звезды: неопознанный объект стал предвестником большой катастрофы
15 дней — и минус 455 тысяч: летний отпуск в Челябинской области оказался не для всех
Тонкая грань закона: как Euroclear распоряжается доходами от российских активов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.