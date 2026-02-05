Метеозависимость или самовнушение: что на самом деле происходит во время магнитных бурь

Нашу Землю регулярно сотрясают высокоэнергетические потоки заряженных частиц, посылаемые на наши головы Солнцем. Они вызывают те самые геомагнитные бури, которые мы имеем ввиду, когда жалуемся плохое самочувствие "из-за погоды". Медики часто отвергают эту связь. Однако, многие из нас убеждены в своей "метеозависимости", чему мы находим множество доказательств.

Фото: www.flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ магнитная буря

Связь солнечной активности и магнитных бурь

Начнём с того, что наше Солнце активно и на его поверхности периодически возникают пятна - области с пониженной температурой. Они, в числе прочего, характеризуются особой магнитной активностью. Именно из таких областей в окружающий космос уходят выбросы солнечных частиц, которые называются коронарными. Гигантские пузыри плазмы (ионизированного газа), обладающие сильным магнитным полем, летят в межпланетное пространство.

Если выброс направлен в сторону Земли, через пару-тройку дней он достигает нашей планеты. Взаимодействие сильного магнитного поля с земной магнитосферой вызывает те самые геомагнитные бури. Здесь нужно понимать, что сама по себе солнечная плазма не достигает поверхности. Если бы это было так, то хватило бы одного выброса, чтобы высокоэнергетический поток стёр с поверхности Земли всё живое.

Энергия этого потока передается нам через возмущение магнитного поля Земли. Это возмущение, в свою очередь, порождает сильные индуцированные токи в проводящих материалах (как в земной коре, так и на объектах нашей энергетики). За счёт того, что магнитное поле Земли надёжно экранирует высокоэнергетические потоки ионизированных частиц, особого влияния на человеческий организм они оказать не могут. Вместе с тем, в периоды сильных геомагнитных возмущений медицинская статистика иногда фиксирует рост числа обращений с гипертоническими кризами и инфарктами миокарда.

Человеческий организм настроен на космос как радиоприёмник

Наиболее изучено влияние геомагнитных бурь на сердечно-сосудистую систему человека. Наша кровь содержит электролиты и железо, что делает её чувствительной к магнитным колебаниям. В зависимости от напряжённости магнитного поля Земли вязкость крови может повышаться, что очевидным образом замедляет кровоток.

Объяснимо также воздействие на нервную систему и психику. Наш мозг работает на основе слабых электрических импульсов и поэтому зависит от внешних электромагнитных полей. Кроме того, нарушения геомагнитного поля могут воздействовать на эпифиз — железу в мозге, вырабатывающую гормон мелатонин — это так называемый "гормон сна", регулятор циркадных ритмов. Снижение выработки мелатонина приводит к стрессу, нарушению сна, ослаблению иммунитета и изменению регуляции тонуса сосудов.

В ритме солнца

Магнитное поле Земли чрезвычайно слабое. Для сравнения, магнит на холодильнике создает поле в 100 раз сильнее. А во время геомагнитной бури возмущения составляют обычно сотенные или тысячные доли процента от основного поля Земли. Энергия, вносимая такими ничтожными изменениями магнитного поля, на много порядков меньше энергии, поддерживающей мембранный потенциал клетки. Прямо повлиять на клеточный заряд она не может.

Вместе с тем, несмотря на слабость воздействия, научные исследования показывают наличие влияния геомагнитной активности на клетки нашего организма. Ученые имеют несколько хороших гипотез и сейчас находятся в поиске соответствующих доказательств.

Некоторые теории предполагают, что влияние могут оказывать не статические изменения поля, а его колебания с определенными частотами, совпадающими с внутренними ритмами организма. Например, альфа-ритм мозга примерно равен 10 Гц (это единица измерения частоты, означающая 10 колебаний, циклов или событий в одну секунду).

А во время геомагнитных бурь меняется не только напряженность поля, но и возникают его низкочастотные пульсации, достигающие в некоторых случаях тех самых 10 Гц. Если ритм мозга и ритм геомагнитной бури совпадут, возникает эффект резонанса, когда колебания как бы "наслаиваются" и усиливают друг друга. Кстати говоря, ритм сердца примерно равен 0,5 – 2 Гц. Совпадение этой частоты с ритмом геомагнитной бури тоже создаёт резонанс, который проявляется в кардиологических проблемах.

Чего нам ждать и о чём беспокоиться?

По мнению медиков, более-менее здоровый человек может не беспокоиться насчёт геомагнитных бурь. С огромной вероятностью, он такое событие переживёт. Как пережило человечество 1 сентября 1859 года. В тот день произошла самая сильная геомагнитная буря в запротоколированной истории солнечной активности.

А вот даже примитивные электрические приборы и сети того времени эту бурю не выдержали. Хорошо, что в средине XIX века человечество стояло только на пороге эры электричества.

Если бы "идеальный геомагнитный шторм" произошел сегодня, его последствия были бы катастрофическими для глобальной технологической цивилизации. Он вызвал бы тяжелейший глобальный системный кризис, отбросивший бы наше развитие на многие годы назад.

Власти многих стран учитывают риски такого рода. Но полная защита невозможна, а готовность мировой инфраструктуры к "идеальному геомагнитному шторму" остается крайне низкой. Это один из самых серьезных глобальных рисков, уступающий, пожалуй, лишь ядерной войне или падению гигантского астероида.