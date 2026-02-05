Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Дорофеев

Диеты ни при чём: простой приём за столом, который снижает аппетит сам по себе

Здоровье

Привычка есть в спешке кажется безобидной, но именно она часто мешает почувствовать сытость и контролировать вес. Когда приём пищи проходит слишком быстро, организм просто не успевает отреагировать на поступление еды. Замедление темпа помогает есть меньше без ощущения запретов и жёстких рамок.

Девушка завтракает
Фото: Pravda.Ru by Алексей Дорофеев is licensed under publiс domain
Девушка завтракает

Почему скорость еды влияет на насыщение

Чувство сытости — это не только наполненный желудок, а сложная работа гормональной системы. После начала еды организму требуется время, чтобы запустить выработку лептина, холецистокинина и других сигналов, отвечающих за насыщение. Обычно на это уходит около 15-20 минут.

Если обед съедается быстрее, мозг не успевает получить сигнал "достаточно". В результате возникает ощущение, что еды было мало, даже если порция была стандартной. Именно поэтому быстрый приём пищи часто связан с перееданием и повторным чувством голода.

"Когда человек ест в спешке, он ориентируется не на сигналы тела, а на пустую тарелку. Осознанный темп помогает восстановить связь между ощущениями и реальной потребностью в еде", — считает клинический психолог, обозреватель Pravda. ru Алиса Метелина.

Как темп еды связан с весом

Наблюдательные исследования показывают: люди, которые едят быстро, в среднем потребляют больше калорий в течение дня. Это не означает прямой причины набора веса, но логика проста — переедание создаёт избыток энергии, который организм откладывает про запас.

Кроме того, резкое поглощение пищи провоцирует более выраженные скачки сахара в крови. Поджелудочной железе приходится работать интенсивнее, что со временем может ухудшать метаболическое здоровье и усиливать тягу к перекусам, особенно сладким и быстрым.

Что меняется при тщательном пережёвывании

Пищеварение начинается ещё во рту. Слюна содержит ферменты, запускающие расщепление углеводов, а хорошо измельчённая пища легче переваривается в желудке и кишечнике. Это снижает нагрузку на ЖКТ и уменьшает риск тяжести после еды.

Тщательное жевание помогает организму эффективнее усваивать питательные вещества, получая необходимое с меньшим объёмом пищи. Такой подход снижает вероятность вздутия и дискомфорта, о которых часто говорят люди, привыкшие есть на бегу.

"Медленное пережёвывание снижает нагрузку на пищеварительную систему и помогает избежать резких колебаний сахара в крови, что особенно важно для профилактики метаболических нарушений", — считает интегративный нутрициолог, обозреватель Pravda. ru Юлия Шарапова.

Практические способы замедлить приём пищи

Самый простой шаг — убрать отвлекающие факторы. Еда перед экраном превращается в автоматический процесс, при котором вкус и насыщение почти не ощущаются.

Помогают и простые приёмы:

  1. Делать паузы между укусами, откладывая приборы.
  2. Увеличивать продолжительность приёма пищи хотя бы до 15-20 минут.
  3. Выбирать продукты, которые требуют жевания, а не проглатываются мгновенно.

Осознанное питание как привычка

Осознанное питание — это внимание к вкусу, текстуре и ощущениям во время еды. Такой подход помогает мозгу точнее фиксировать момент насыщения и снижает риск эмоционального переедания, о котором часто говорят специалисты, обсуждая привычки за праздничным столом. Об этом сообщает INMYROOM.

Что делать, если времени мало

Когда полноценный обед невозможен, стоит адаптироваться. Стакан воды за 10-15 минут до еды, более плотные по текстуре продукты и разделение порции на две части помогают снизить скорость поглощения пищи даже в напряжённом графике.

Советы

  1. Начните с одного приёма пищи в день без отвлечений.
  2. Увеличивайте время еды постепенно.
  3. Прислушивайтесь к первым сигналам насыщения.
  4. Не ориентируйтесь только на размер порции.

Популярные вопросы о медленном питании

Как понять, что я ем слишком быстро?

Если приём пищи занимает менее 10 минут и чувство сытости не наступает, темп, скорее всего, слишком высокий.

Помогает ли медленное питание похудеть?

Оно не является диетой, но снижает переедание и облегчает контроль калорий.

Нужно ли считать количество жеваний?

Постоянно — нет, но временно это помогает почувствовать правильный ритм.

Автор Алексей Дорофеев
Дорофеев Алексей Сергеевич — нутрициолог с 14-летним стажем. Консультирует по спортивному и повседневному питанию без крайностей.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы питание организм здоровье похудение
Новости Все >
Лёд ушёл — морозы пришли: странный климатический эффект накрыл европейскую Россию
Гость у раскалённой звезды: неопознанный объект стал предвестником большой катастрофы
Тонкая грань закона: как Euroclear распоряжается доходами от российских активов
Политический ветер сменился: что заставило Прибалтику сменить риторику в отношении России
Комар прилетел раньше самолёта: в России зафиксирован первый случай опасной лихорадки
Цифры не бьются: чем рискует Киев, распространяя недостоверные данные о потерях ВСУ
Этот FPV-дрон невозможно заглушить: новый тяжелый ударный аппарат на службе ВС РФ
Магнитные бури как новая реальность: что стоит за новой волной геомагнитных штормов
Светило перешло опасную грань: Землю заденет след одной из сильнейших вспышек плазмы
Совкомбанк запускает акцию для майнеров и хостеров и расширяет возможности кредитования под залог биткоина
Сейчас читают
Зерно падает на снег — весной земля не узнаёт себя: простой приём делает почву воздушной
Садоводство, цветоводство
Зерно падает на снег — весной земля не узнаёт себя: простой приём делает почву воздушной
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Садоводство, цветоводство
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Красота и стиль
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Популярное
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре

Миниатюрные томаты, которые плодоносят гроздьями до холодов, способны удивить даже опытных дачников. Эти сорта черри дают по-настоящему рекордный урожай.

Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Старый враг в новой маске: армия Вьетнама тайно готовит план обороны от второго вторжения США Любовь Степушова Ездили без проводов: почему в СССР делали дизельные электрички для пригородов Сергей Милешкин Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Капустные листья становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Джинсы с каблуками вернулись не ради моды: как образ стал символом уверенности
Джинсы с каблуками вернулись не ради моды: как образ стал символом уверенности
Последние материалы
Рак редко передаётся по наследству: 95% случаев возникают по совсем другим причинам
Лёд ушёл — морозы пришли: странный климатический эффект накрыл европейскую Россию
Диеты ни при чём: простой приём за столом, который снижает аппетит сам по себе
Историческая правда всплыла неожиданно: теперь оправдываться придётся другим
В США считают, что у Китая есть план по борьбе с доминированием доллара
Трое сошли с небес ради одного слова: древняя тайна XI века навсегда примирила враждующих
Гость у раскалённой звезды: неопознанный объект стал предвестником большой катастрофы
15 дней — и минус 455 тысяч: летний отпуск в Челябинской области оказался не для всех
Тонкая грань закона: как Euroclear распоряжается доходами от российских активов
Политический ветер сменился: что заставило Прибалтику сменить риторику в отношении России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.