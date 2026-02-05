Рак редко передаётся по наследству: 95% случаев возникают по совсем другим причинам

Большинство случаев онкологических заболеваний не имеют прямой связи с наследственностью. Несмотря на распространённые опасения, генетический фактор играет куда меньшую роль, чем принято считать.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Плохое питание

По его данным, лишь около 5% всех онкологических диагнозов связаны с наследственной предрасположенностью. При этом речь идёт не о передаче самой болезни, а о генетических мутациях, которые могут повышать вероятность развития опухолевых процессов. Даже при наличии таких мутаций заболевание не является неизбежным и во многом зависит от образа жизни и внешних условий.

Наследственность и реальные риски

Специалист подчеркнул, что наследственные формы рака составляют меньшинство среди всех выявляемых случаев. Они обусловлены изменениями в отдельных генах, которые передаются от родителей к детям и могут влиять на механизмы клеточного деления. Однако сами по себе такие мутации не означают, что человек обязательно столкнётся с онкологическим заболеванием.

Гораздо чаще врачи имеют дело с иными ситуациями.

"95% — это спорадический рак, который может возникнуть у любого человека и который чаще всего обусловлен некими факторами риска", — подчеркнул заместитель главного врача ККОД им. М. С. Раппопорта по хирургической помощи Михаил Тачалов.

В этих случаях решающую роль играют внешние и поведенческие причины, а не наследственные механизмы.

Факторы, которые можно контролировать

Отдельное внимание эксперт уделил вопросам профилактики. По его словам, значительная часть онкологических заболеваний связана с факторами риска, на которые человек способен влиять. К ним относятся вредные привычки, особенности питания, уровень физической активности и воздействие окружающей среды.

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 40% случаев рака можно предотвратить, если исключить или существенно снизить влияние этих факторов. Таким образом, профилактика и осознанное отношение к здоровью остаются ключевыми инструментами в борьбе с онкологическими заболеваниями, даже при отсутствии наследственной предрасположенности — сообщает VSE42.Ru.