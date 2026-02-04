Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Бесконтактный контроль организма уже рядом: что умеют новые системы

Здоровье

Современная медицина все активнее движется в сторону дистанционного наблюдения за пациентами. Технологии на основе видеоаналитики, радаров и инфракрасного излучения рассматриваются как перспективный инструмент профилактической медицины и долгосрочного ухода за пожилыми людьми.

Анализы и консультация
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анализы и консультация

Такие решения открывают новые возможности для контроля состояния здоровья вне стен клиники. Они особенно актуальны для пациентов, которым требуется регулярное наблюдение, но нет необходимости постоянно находиться в стационаре. Однако ключевой вопрос заключается в достоверности и стабильности подобных методов в реальных домашних условиях.

Устойчивость технологий вне клиники

Одной из главных задач разработчиков остается обеспечение надежной работы бесконтактных систем в быту. Домашняя среда значительно отличается от больничной: освещение может меняться, в кадре появляются посторонние люди, а условия регистрации показателей становятся менее контролируемыми.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина отмечает, что современные нейросетевые архитектуры способны сохранять устойчивость даже при наличии таких "помех". По ее словам, важную роль играет объединение сразу нескольких технологий, что повышает точность измерений.

"Интеграция нескольких сенсорных каналов (видеокамеры, радара миллиметрового диапазона и акустических датчиков) позволяет компенсировать недостатки каждого отдельного метода", — подчеркивает Надежда Капустина.

Точность и реальные возможности мониторинга

Сегодня системы бесконтактного измерения дыхания и пульса демонстрируют результаты, сопоставимые с фитнес-трекерами. В частности, фотоплетизмография через обычную веб-камеру способна фиксировать пульсовую волну по микроизменениям цвета кожи.

Радарные технологии также находят применение: они позволяют регистрировать дыхание даже через одежду. Таким образом, дистанционные методы становятся полезным инструментом для длительного наблюдения за пациентами и оценки общих трендов состояния здоровья. При этом эксперты подчеркивают, что речь идет прежде всего о мониторинге, а не о полноценной диагностике. Современные решения пока не могут заменить классические медицинские процедуры. Об этом сообщает tmn. aif. ru.

Ограничения и роль в работе врача

Несмотря на технологический прогресс, бесконтактные методы имеют профессиональные ограничения. На данном этапе они не позволяют измерять уровень глюкозы или артериальное давление без физического контакта, что делает невозможной полную замену традиционных способов обследования.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин считает, что основная ценность таких систем заключается в их вспомогательной роли. Они помогают врачу расширить возможности наблюдения и своевременно фиксировать отклонения.

"Именно в сфере раннего выявления отклонений, наблюдения за пациентами с деменцией или контроля состояния спящего человека бесконтактные методы обнаруживают свою подлинную ценность, дополняя, а не вытесняя классический врачебный инструментарий", — поясняет Дмитрий Морковкин.

Перспективы внедрения в систему здравоохранения

Развитие подобных технологий может привести к автоматизации мониторинга состояния здоровья и оперативному предварительному скринингу. Это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения и повысить безопасность пациентов в домашних условиях.

Эксперты сходятся во мнении, что бесконтактные методы уже становятся важной частью современной медицины. Их применение наиболее эффективно там, где требуется длительное наблюдение и раннее выявление тревожных изменений, но при сохранении роли классической диагностики.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы врач здоровье медицина
Новости Все >
Топливо стало роскошью: цены на АИ-92 в Башкирии ушли в новый рывок
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
Профессии меняются, а требования нет: эти качества гарантируют спрос на рынке труда
Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат
Один неверный шаг — и вами заинтересовались: так мошенники выбирают потенциальных жертв
Ростовская область и Иннопрактика договорились о развитии аграрного образования на базе ДГТУ
Продуктовая корзина трещит: что выросло в цене сильнее всего за последний год
Волосы редеют не из-за шампуней: настоящая причина выпадения оказалась гораздо глубже
Когда организм сбивается с ритма: эти неочевидные симптомы выдают нарушения обмена веществ
Сейчас читают
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Садоводство, цветоводство
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Сад вспыхнет алыми шапками: цветок, который растёт сам и не просит ни воды, ни ухода
Садоводство, цветоводство
Сад вспыхнет алыми шапками: цветок, который растёт сам и не просит ни воды, ни ухода
Популярное
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли Александр Рощин После ДСНВ-III новая ядерная архитектура сделает упор на неуязвимость носителей Любовь Степушова
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Последние материалы
Бесконтактный контроль организма уже рядом: что умеют новые системы
Манипуляции кошек работают как гипноз: трюк, из-за которого мы подчиняемся без споров
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
Бесплатное лечение рака в России превращается в счет: где скрыты траты
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Профессии меняются, а требования нет: эти качества гарантируют спрос на рынке труда
Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат
Один неверный шаг — и вами заинтересовались: так мошенники выбирают потенциальных жертв
Ростовская область и Иннопрактика договорились о развитии аграрного образования на базе ДГТУ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.