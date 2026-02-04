Бесконтактный контроль организма уже рядом: что умеют новые системы

Современная медицина все активнее движется в сторону дистанционного наблюдения за пациентами. Технологии на основе видеоаналитики, радаров и инфракрасного излучения рассматриваются как перспективный инструмент профилактической медицины и долгосрочного ухода за пожилыми людьми.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анализы и консультация

Такие решения открывают новые возможности для контроля состояния здоровья вне стен клиники. Они особенно актуальны для пациентов, которым требуется регулярное наблюдение, но нет необходимости постоянно находиться в стационаре. Однако ключевой вопрос заключается в достоверности и стабильности подобных методов в реальных домашних условиях.

Устойчивость технологий вне клиники

Одной из главных задач разработчиков остается обеспечение надежной работы бесконтактных систем в быту. Домашняя среда значительно отличается от больничной: освещение может меняться, в кадре появляются посторонние люди, а условия регистрации показателей становятся менее контролируемыми.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина отмечает, что современные нейросетевые архитектуры способны сохранять устойчивость даже при наличии таких "помех". По ее словам, важную роль играет объединение сразу нескольких технологий, что повышает точность измерений.

"Интеграция нескольких сенсорных каналов (видеокамеры, радара миллиметрового диапазона и акустических датчиков) позволяет компенсировать недостатки каждого отдельного метода", — подчеркивает Надежда Капустина.

Точность и реальные возможности мониторинга

Сегодня системы бесконтактного измерения дыхания и пульса демонстрируют результаты, сопоставимые с фитнес-трекерами. В частности, фотоплетизмография через обычную веб-камеру способна фиксировать пульсовую волну по микроизменениям цвета кожи.

Радарные технологии также находят применение: они позволяют регистрировать дыхание даже через одежду. Таким образом, дистанционные методы становятся полезным инструментом для длительного наблюдения за пациентами и оценки общих трендов состояния здоровья. При этом эксперты подчеркивают, что речь идет прежде всего о мониторинге, а не о полноценной диагностике. Современные решения пока не могут заменить классические медицинские процедуры. Об этом сообщает tmn. aif. ru.

Ограничения и роль в работе врача

Несмотря на технологический прогресс, бесконтактные методы имеют профессиональные ограничения. На данном этапе они не позволяют измерять уровень глюкозы или артериальное давление без физического контакта, что делает невозможной полную замену традиционных способов обследования.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин считает, что основная ценность таких систем заключается в их вспомогательной роли. Они помогают врачу расширить возможности наблюдения и своевременно фиксировать отклонения.

"Именно в сфере раннего выявления отклонений, наблюдения за пациентами с деменцией или контроля состояния спящего человека бесконтактные методы обнаруживают свою подлинную ценность, дополняя, а не вытесняя классический врачебный инструментарий", — поясняет Дмитрий Морковкин.

Перспективы внедрения в систему здравоохранения

Развитие подобных технологий может привести к автоматизации мониторинга состояния здоровья и оперативному предварительному скринингу. Это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения и повысить безопасность пациентов в домашних условиях.

Эксперты сходятся во мнении, что бесконтактные методы уже становятся важной частью современной медицины. Их применение наиболее эффективно там, где требуется длительное наблюдение и раннее выявление тревожных изменений, но при сохранении роли классической диагностики.