Бесплатное лечение рака в России превращается в счет: где скрыты траты

После постановки онкологического диагноза многие пациенты первым делом пытаются понять, сколько будет стоить лечение. Причины такого разрыва между гарантиями и реальностью объяснил врач-онколог, эксперт фонда "Онкологика" Александр Павлов.

Государственные гарантии и их пределы

Российское законодательство действительно предусматривает бесплатное лечение рака в рамках системы обязательного медицинского страхования. Государство обязуется покрывать диагностику, операции, химио- и лучевую терапию, а также высокотехнологичную помощь. На бумаге пациент полностью защищен, и весь цикл лечения должен быть доступен без прямых платежей.

Однако между формальными нормами и реальным получением помощи часто возникает ощутимый разрыв. Основная проблема связана со сроками, которые в реальной системе здравоохранения не всегда удается соблюдать.

Очереди и фактор времени

По стандартам консультация онколога при подозрении на рак должна проходить в течение трех рабочих дней, обследования — в пределах двух недель, а начало лечения — не позднее 10-15 дней после подтверждения диагноза. Но пациенты сталкиваются с очередями, переносами исследований и нехваткой ресурсов.

"В онкологии время — один из ключевых факторов. Потерянные недели иногда напрямую влияют на прогноз", — подчеркнул онколог Александр Павлов.

Для системы такие задержки могут считаться рабочими трудностями, но для больного они приобретают критическое значение. В онкологии время напрямую влияет на прогноз, и потерянные недели иногда становятся решающими.

Почему пациенты все равно платят

Несмотря на то что программа государственных гарантий в 2026 году включает даже дорогостоящие инновационные методы, доступ к ним остается ограниченным. Павлов пояснил, что такие технологии, как CAR-T-терапия при лимфомах или индивидуальные мРНК-вакцины при меланоме, формально входят в систему ОМС и должны предоставляться бесплатно.

При этом основная нагрузка ложится на государственные клиники, поскольку частная онкология объективно ограничена. Сложные операции, лучевая терапия и выхаживание тяжелых пациентов требуют огромных затрат и экономически не всегда выгодны.

Лекарства, обследования и скрытые расходы

Чаще всего пациенты вынуждены оплачивать лечение самостоятельно из-за лекарственной терапии. В системе ОМС применяются препараты, закупаемые по тендерам, включая дженерики. Если пациент рассчитывает на оригинальные лекарства или бесперебойное обеспечение нужным объемом, это часто означает дополнительные расходы.

Еще одной причиной становится стремление ускорить процесс. Частные клиники предлагают обследование без очередей и более комфортные условия, однако высокая цена не всегда означает более качественную помощь.

Кроме того, не все исследования входят в базовые стандарты. Например, некоторые молекулярно-генетические тесты, необходимые для подбора современной таргетной терапии, не всегда оплачиваются по ОМС.

Наиболее дорогостоящие виды онкологии

Дополнительной нагрузкой становятся реабилитация и паллиативная помощь, которые часто финансируются по остаточному принципу. В результате пациент не всегда понимает, на что имеет право и где может получить помощь бесплатно.

Особенно дорогостоящим оказывается лечение меланомы, рака легкого, лейкозов, лимфом и рака предстательной железы. В таких случаях счет может идти на миллионы рублей в год, и разрыв между гарантиями и реальностью ощущается наиболее остро. В этих случаях счет действительно может идти на миллионы рублей в год. Именно здесь разрыв между формальными гарантиями и реальными возможностями ощущается наиболее остро.

Командная работа вместо формальных обещаний

Павлов подчеркнул, что система государственных гарантий в целом работает, но не рассчитана на индивидуальное сопровождение каждого пациента. Лучшие результаты появляются тогда, когда пациент, врач и система здравоохранения начинают действовать как единая команда. В онкологии невозможно полностью переложить ответственность ни на врачей, ни на государство. Лучшие результаты появляются тогда, когда пациент, врач и система начинают работать как одна команда.