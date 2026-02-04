Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Бесплатное лечение рака в России превращается в счет: где скрыты траты

Здоровье

После постановки онкологического диагноза многие пациенты первым делом пытаются понять, сколько будет стоить лечение. Причины такого разрыва между гарантиями и реальностью объяснил врач-онколог, эксперт фонда "Онкологика" Александр Павлов.

онкобольной рак больница
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
онкобольной рак больница

Государственные гарантии и их пределы

Российское законодательство действительно предусматривает бесплатное лечение рака в рамках системы обязательного медицинского страхования. Государство обязуется покрывать диагностику, операции, химио- и лучевую терапию, а также высокотехнологичную помощь. На бумаге пациент полностью защищен, и весь цикл лечения должен быть доступен без прямых платежей.

"Государство обязуется оплачивать диагностику, операции, химио- и лучевую терапию, а также высокотехнологичную помощь. На бумаге пациент полностью защищен", — отметил врач-онколог Александр Павлов.

Однако между формальными нормами и реальным получением помощи часто возникает ощутимый разрыв. Основная проблема связана со сроками, которые в реальной системе здравоохранения не всегда удается соблюдать.

Очереди и фактор времени

По стандартам консультация онколога при подозрении на рак должна проходить в течение трех рабочих дней, обследования — в пределах двух недель, а начало лечения — не позднее 10-15 дней после подтверждения диагноза. Но пациенты сталкиваются с очередями, переносами исследований и нехваткой ресурсов.

"В онкологии время — один из ключевых факторов. Потерянные недели иногда напрямую влияют на прогноз", — подчеркнул онколог Александр Павлов.

Для системы такие задержки могут считаться рабочими трудностями, но для больного они приобретают критическое значение. В онкологии время напрямую влияет на прогноз, и потерянные недели иногда становятся решающими.

Почему пациенты все равно платят

Несмотря на то что программа государственных гарантий в 2026 году включает даже дорогостоящие инновационные методы, доступ к ним остается ограниченным. Павлов пояснил, что такие технологии, как CAR-T-терапия при лимфомах или индивидуальные мРНК-вакцины при меланоме, формально входят в систему ОМС и должны предоставляться бесплатно.

При этом основная нагрузка ложится на государственные клиники, поскольку частная онкология объективно ограничена. Сложные операции, лучевая терапия и выхаживание тяжелых пациентов требуют огромных затрат и экономически не всегда выгодны.

Лекарства, обследования и скрытые расходы

Чаще всего пациенты вынуждены оплачивать лечение самостоятельно из-за лекарственной терапии. В системе ОМС применяются препараты, закупаемые по тендерам, включая дженерики. Если пациент рассчитывает на оригинальные лекарства или бесперебойное обеспечение нужным объемом, это часто означает дополнительные расходы.

Еще одной причиной становится стремление ускорить процесс. Частные клиники предлагают обследование без очередей и более комфортные условия, однако высокая цена не всегда означает более качественную помощь.

Кроме того, не все исследования входят в базовые стандарты. Например, некоторые молекулярно-генетические тесты, необходимые для подбора современной таргетной терапии, не всегда оплачиваются по ОМС.

Наиболее дорогостоящие виды онкологии

Дополнительной нагрузкой становятся реабилитация и паллиативная помощь, которые часто финансируются по остаточному принципу. В результате пациент не всегда понимает, на что имеет право и где может получить помощь бесплатно.

Особенно дорогостоящим оказывается лечение меланомы, рака легкого, лейкозов, лимфом и рака предстательной железы. В таких случаях счет может идти на миллионы рублей в год, и разрыв между гарантиями и реальностью ощущается наиболее остро. В этих случаях счет действительно может идти на миллионы рублей в год. Именно здесь разрыв между формальными гарантиями и реальными возможностями ощущается наиболее остро.

Командная работа вместо формальных обещаний

Павлов подчеркнул, что система государственных гарантий в целом работает, но не рассчитана на индивидуальное сопровождение каждого пациента. Лучшие результаты появляются тогда, когда пациент, врач и система здравоохранения начинают действовать как единая команда. В онкологии невозможно полностью переложить ответственность ни на врачей, ни на государство. Лучшие результаты появляются тогда, когда пациент, врач и система начинают работать как одна команда. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы врач больница здоровье онкология
Новости Все >
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
Профессии меняются, а требования нет: эти качества гарантируют спрос на рынке труда
Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат
Один неверный шаг — и вами заинтересовались: так мошенники выбирают потенциальных жертв
Ростовская область и Иннопрактика договорились о развитии аграрного образования на базе ДГТУ
Продуктовая корзина трещит: что выросло в цене сильнее всего за последний год
Волосы редеют не из-за шампуней: настоящая причина выпадения оказалась гораздо глубже
Когда организм сбивается с ритма: эти неочевидные симптомы выдают нарушения обмена веществ
Включил пульт — выдал себя: как дроны противника находят еще до взлета
Сейчас читают
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Садоводство, цветоводство
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Энергетика
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Популярное
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли Александр Рощин После ДСНВ-III новая ядерная архитектура сделает упор на неуязвимость носителей Любовь Степушова
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Последние материалы
Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат
Один неверный шаг — и вами заинтересовались: так мошенники выбирают потенциальных жертв
Ростовская область и Иннопрактика договорились о развитии аграрного образования на базе ДГТУ
Узаконенный возврат: Антанта еще в 1920 году признала эти земли частью России
Деньги рядом, победа близко — но казаки спотыкаются на пустяках, которые решают всё
Продуктовая корзина трещит: что выросло в цене сильнее всего за последний год
Волосы редеют не из-за шампуней: настоящая причина выпадения оказалась гораздо глубже
Фабрика русофобов: названа цена, за которую западные фонды скупают узбекских блогеров
Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя
Когда организм сбивается с ритма: эти неочевидные симптомы выдают нарушения обмена веществ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.