Сиденье греет, шансы тают: скрытая опасность, о которой мужчины не задумываются

Функция подогрева сидений давно воспринимается как элемент комфорта в зимнее время, однако при регулярном использовании она может обернуться серьезными последствиями для мужского здоровья. Чрезмерное тепло в салоне автомобиля способно повлиять не только на самочувствие, но и на репродуктивные возможности мужчин.
По словам врача, длительное воздействие повышенной температуры негативно отражается на работе предстательной железы. Этот орган расположен близко к поверхности кожи и чувствителен к перегреву, что делает его уязвимым при постоянном использовании подогрева сидений. Нарушения в его работе напрямую связаны с ухудшением эрекции и снижением либидо.
"Длительный подогрев сидений негативно влияет на мужское здоровье. Это может сказаться на ухудшении работы предстательной железы", — рассказал врач-уролог Сергей Ильин.
Он также отметил, что перегрев неблагоприятно отражается на состоянии сперматозоидов, снижая их качество и подвижность, что в перспективе может привести к трудностям с зачатием.
При этом специалист подчеркнул, что и переохлаждение автомобильных кресел не является безопасной альтернативой. Резкий контакт с холодной поверхностью также создает нагрузку на органы малого таза и может спровоцировать воспалительные процессы. Поэтому полный отказ от подогрева не решает проблему.
Сергей Ильин рекомендует использовать функцию умеренно — включать подогрев лишь на короткое время, например, пока автомобиль очищается от снега. Такой подход позволяет избежать как переохлаждения, так и перегрева, снижая потенциальные риски для здоровья.
Помимо температурного фактора, эксперты обращают внимание и на санитарное состояние салона. Исследования показывают, что количество микробов в автомобиле может превышать их концентрацию в общественном туалете. Наибольшее скопление опасных микроорганизмов обнаруживается на руле, рычаге коробки передач, дверных ручках и ковриках.
Отдельную опасность представляют системы кондиционирования. Как отмечает врач-аллерголог Светлана Пестрякова, в них активно размножаются грибки и плесень, которые при включении попадают в дыхательные пути водителя и пассажиров. Это может стать причиной аллергических реакций и хронических заболеваний дыхательной системы — сообщает издание "Абзац".
