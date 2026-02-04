Сиденье греет, шансы тают: скрытая опасность, о которой мужчины не задумываются

Функция подогрева сидений давно воспринимается как элемент комфорта в зимнее время, однако при регулярном использовании она может обернуться серьезными последствиями для мужского здоровья. Чрезмерное тепло в салоне автомобиля способно повлиять не только на самочувствие, но и на репродуктивные возможности мужчин.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Нагрев сидения

Как подогрев влияет на мужскую репродуктивную систему

По словам врача, длительное воздействие повышенной температуры негативно отражается на работе предстательной железы. Этот орган расположен близко к поверхности кожи и чувствителен к перегреву, что делает его уязвимым при постоянном использовании подогрева сидений. Нарушения в его работе напрямую связаны с ухудшением эрекции и снижением либидо.

"Длительный подогрев сидений негативно влияет на мужское здоровье. Это может сказаться на ухудшении работы предстательной железы", — рассказал врач-уролог Сергей Ильин.

Он также отметил, что перегрев неблагоприятно отражается на состоянии сперматозоидов, снижая их качество и подвижность, что в перспективе может привести к трудностям с зачатием.

Оптимальный режим использования подогрева

При этом специалист подчеркнул, что и переохлаждение автомобильных кресел не является безопасной альтернативой. Резкий контакт с холодной поверхностью также создает нагрузку на органы малого таза и может спровоцировать воспалительные процессы. Поэтому полный отказ от подогрева не решает проблему.

Сергей Ильин рекомендует использовать функцию умеренно — включать подогрев лишь на короткое время, например, пока автомобиль очищается от снега. Такой подход позволяет избежать как переохлаждения, так и перегрева, снижая потенциальные риски для здоровья.

Дополнительные угрозы в салоне автомобиля

Помимо температурного фактора, эксперты обращают внимание и на санитарное состояние салона. Исследования показывают, что количество микробов в автомобиле может превышать их концентрацию в общественном туалете. Наибольшее скопление опасных микроорганизмов обнаруживается на руле, рычаге коробки передач, дверных ручках и ковриках.

Отдельную опасность представляют системы кондиционирования. Как отмечает врач-аллерголог Светлана Пестрякова, в них активно размножаются грибки и плесень, которые при включении попадают в дыхательные пути водителя и пассажиров. Это может стать причиной аллергических реакций и хронических заболеваний дыхательной системы — сообщает издание "Абзац".