Коронка как броня, а зуб — как жертва: что сегодня считают лишним вмешательством

Удаление нерва "на всякий случай" до сих пор встречается в рекомендациях стоматологов, хотя современная медицина считает такой подход неоправданным. Ряд устаревших методик не только не приносят пользы, но и способны ухудшить состояние зубов и тканей полости рта.

Когда депульпация становится ошибкой

Эксперт отметил, что у здорового зуба нет необходимости удалять нерв перед протезированием, если отсутствуют пульпит и периодонтит. По его словам, подобная практика нарушает принцип минимального вмешательства и лишает зуб естественного питания. Пульпа представляет собой сложную систему сосудов и нервов, которая поддерживает жизнеспособность тканей и их устойчивость к нагрузкам.

"У здорового зуба необязательно удалять нервы перед протезированием. И даже больше — это прямое нарушение принципа минимального вмешательства", — заявил главный врач стоматологии "Дантистофф" Артем Харламов.

Он подчеркнул, что при использовании современных боров и адекватного охлаждения живые ткани способны выдержать обработку под коронку без риска осложнений.

Опасные методы лечения каналов

Еще одной бесполезной и рискованной рекомендацией врач назвал удаление нерва с помощью мышьяка. По его словам, эта процедура длительна и может привести к воспалению, ожогу слизистой или некрозу тканей. Харламов считает такой подход анахронизмом на фоне современных технологий обезболивания.

"При наличии современной анестезии и инструментов для механического расширения каналов этот метод кажется чем-то средневековым", — объяснил эксперт.

Он добавил, что лечение каналов под микроскопом позволяет провести все манипуляции за одно посещение, без боли и лишних рисков.

Резорцин-формалиновая паста и ее последствия

В список спорных методик Харламов включил и резорцин-формалиновую пасту, которая используется для "мумификации" пульпы. Основная опасность, по его словам, заключается в токсичности формалина, способного проникать за пределы корня зуба и вызывать хроническое воспаление костной ткани.

Даже при отсутствии осложнений такие зубы сложно перелечивать или использовать в дальнейшем для имплантации. Кроме того, они становятся хрупкими и приобретают стойкий розовато-коричневый оттенок, который невозможно устранить отбеливанием.

Устаревшие коронки и альтернативы

Металлокерамические коронки врач назвал безнадежно устаревшим решением. Металл может раздражать десны, вызывать аллергию и провоцировать гальванизм при наличии других металлических конструкций во рту. Дополнительной проблемой становится значительное спиливание зуба из-за толщины коронки.

По словам Харламова, со временем ослабевает и цементное соединение, что повышает риск вторичного кариеса. В качестве альтернативы он указал на цельнокерамические и циркониевые коронки, которые прочнее, биосовместимы и более эстетичны.

Серебрение, импланты и спорные удаления

Стоматолог также выступил против серебрения молочных зубов, отметив, что метод эффективен лишь на стадии пятна и не останавливает развитие кариеса. Кроме того, почернение зубов нередко становится источником психологического дискомфорта у детей.

К числу сомнительных решений эксперт отнес базальные импланты и удаление зубов мудрости без показаний. Он подчеркнул, что любые хирургические вмешательства должны быть обоснованы, а при сомнениях пациент вправе задавать вопросы и запрашивать научные подтверждения рекомендаций врача.