Ирина Кудряшова

Полное спокойствие опаснее тревоги: почему мозг без стресса начинает угасать

Здоровье

Хронический стресс способен истощать мозг и ухудшать когнитивные функции, однако полное отсутствие стрессовых стимулов тоже может оказаться неблагоприятным для умственного здоровья. По словам врача-гериатра и эксперта социального проекта Деменция. net Кирилла Прощаева, стресс в умеренной и кратковременной форме выполняет важную физиологическую роль.

Девушка держится за голову
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка держится за голову

Стресс как естественная реакция организма

Прощаев отмечает, что стресс сам по себе является нормальной реакцией на внешние раздражители. В кратковременной форме он действует как катализатор и помогает организму мобилизоваться. Если стресс непродолжительный, он способен активировать когнитивные функции, усиливая память, внимание и мышление.

"Дело в том, что стресс — это нормальная физиологическая реакция на внешние раздражители", — прокомментировал врач-гериатр Кирилл Прощаев.

В такие моменты человек начинает действовать быстрее, чувства обостряются, а мозг работает в режиме повышенной концентрации. Специалист подчеркивает, что подобная "встряска" может быть полезной, если не выходит за пределы адаптационных возможностей организма.

Чем опасен хронический дистресс

Эксперт обращает внимание на различие между физиологическим стрессом и дистрессом. Опасность представляют ситуации, которые воспринимаются как чрезмерные или продолжаются слишком долго. Такой стресс превышает способность человека адаптироваться и приводит к ухудшению когнитивных функций.

По словам Прощаева, патологический стресс, включая хронический стресс, уже не тренирует мозг, а разрушает его ресурсы. Если организм постоянно находится в состоянии напряжения, это перестает быть стимулом и превращается в фактор истощения. Специалист уточняет, что дистресс отличается длительностью и субъективной тяжестью переживания. Именно хронические формы становятся причиной снижения умственной активности и общего ухудшения когнитивного здоровья.

Почему мозгу нужны стимулы, включая негативные

При этом Прощаев подчеркивает, что с точки зрения когнитивного здоровья отсутствие стресса может быть даже хуже, чем его наличие. Мозг нуждается в регулярной стимуляции, причем как позитивной, так и негативной. Он сравнивает работу мозга с мышцей, которой необходима постоянная тренировка импульсами из внешнего мира. Однако с точки зрения когнитивного здоровья отсутствие стресса — это хуже, чем стресс.

По словам специалиста, мир многогранен и противоречив, поэтому человеку нужны разные виды стимулов. Способность различать тепло и холод, сладкое и соленое, радость и обиду, боль и удовольствие является естественной частью нормального функционирования организма. Мозг тренируется распознавать эти реакции, запуская различные процессы и поддерживая активность когнитивных механизмов. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
