Полное спокойствие опаснее тревоги: почему мозг без стресса начинает угасать

Хронический стресс способен истощать мозг и ухудшать когнитивные функции, однако полное отсутствие стрессовых стимулов тоже может оказаться неблагоприятным для умственного здоровья. По словам врача-гериатра и эксперта социального проекта Деменция. net Кирилла Прощаева, стресс в умеренной и кратковременной форме выполняет важную физиологическую роль.
Прощаев отмечает, что стресс сам по себе является нормальной реакцией на внешние раздражители. В кратковременной форме он действует как катализатор и помогает организму мобилизоваться. Если стресс непродолжительный, он способен активировать когнитивные функции, усиливая память, внимание и мышление.
В такие моменты человек начинает действовать быстрее, чувства обостряются, а мозг работает в режиме повышенной концентрации. Специалист подчеркивает, что подобная "встряска" может быть полезной, если не выходит за пределы адаптационных возможностей организма.
Эксперт обращает внимание на различие между физиологическим стрессом и дистрессом. Опасность представляют ситуации, которые воспринимаются как чрезмерные или продолжаются слишком долго. Такой стресс превышает способность человека адаптироваться и приводит к ухудшению когнитивных функций.
По словам Прощаева, патологический стресс, включая хронический стресс, уже не тренирует мозг, а разрушает его ресурсы. Если организм постоянно находится в состоянии напряжения, это перестает быть стимулом и превращается в фактор истощения. Специалист уточняет, что дистресс отличается длительностью и субъективной тяжестью переживания. Именно хронические формы становятся причиной снижения умственной активности и общего ухудшения когнитивного здоровья.
При этом Прощаев подчеркивает, что с точки зрения когнитивного здоровья отсутствие стресса может быть даже хуже, чем его наличие. Мозг нуждается в регулярной стимуляции, причем как позитивной, так и негативной. Он сравнивает работу мозга с мышцей, которой необходима постоянная тренировка импульсами из внешнего мира. Однако с точки зрения когнитивного здоровья отсутствие стресса — это хуже, чем стресс.
По словам специалиста, мир многогранен и противоречив, поэтому человеку нужны разные виды стимулов. Способность различать тепло и холод, сладкое и соленое, радость и обиду, боль и удовольствие является естественной частью нормального функционирования организма. Мозг тренируется распознавать эти реакции, запуская различные процессы и поддерживая активность когнитивных механизмов. Об этом сообщает Газета. Ru.
