Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Запретное слово как выпуск пара: почему эмоции выходят быстрее через мат

Здоровье

Ругательства, несмотря на их табуированный статус, в некоторых ситуациях могут выполнять для человека вполне прикладную психологическую функцию. По словам нейропсихолога Юлии Денисовой-Мельниковой, ненормативная лексика способна снижать внутреннее напряжение и даже мобилизовать организм в момент стресса.

Проблемы в отношениях
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Проблемы в отношениях

Эмоциональная разрядка через слова

Матерные выражения, как отмечает эксперт, обладают высокой эмоциональной насыщенностью и становятся быстрым способом выразить сильные чувства. Речь идет о гневе, боли, разочаровании, которые часто возникают внезапно и не всегда осознаются человеком сразу. В таких случаях мат превращается в своеобразный "канал" для вербализации аффекта, позволяющий вывести эмоцию наружу.

"Матерные слова, будучи эмоционально насыщенными, служат прямым и немедленным каналом для выражения интенсивных, часто неосознаваемых чувств", — говорит нейропсихолог Юлия Денисова-Мельникова.

По ее словам, произнесение табуированных слов создает эффект психологического "выпускания пара". Такая форма эмоциональной разрядки, как считает специалист, может быть более социально приемлемой альтернативой физической агрессии, поскольку помогает избежать накопления напряжения и внутреннего взрыва.

Мат как реакция на боль и стресс

Исследования, на которые ссылается Денисова-Мельникова, показывают, что ненормативная лексика может повышать порог болевой чувствительности. Человек, ругаясь, способен дольше выдерживать физический дискомфорт — например, держать руку в ледяной воде. Это объясняется физиологической реакцией организма на стресс.

Эксперт отмечает, что в момент боли или сильного напряжения мат может провоцировать выброс адреналина и норадреналина. Эти гормоны мобилизуют организм на короткий период, позволяя легче переносить внезапные неприятные ощущения. В таком контексте ненормативная лексика выступает инструментом краткосрочной регуляции эмоционального состояния. Кроме того, специалист подчеркивает, что мат иногда снижает подавляющую силу стрессового фактора. Называя источник раздражения эмоционально заряженным словом, человек как бы уменьшает его влияние и получает иллюзию контроля.

Осторожность и границы допустимого

По словам нейропсихолога, ругань в пробке или другой раздражающей ситуации может восприниматься как активное действие, а не пассивное страдание. Это создает ощущение управления обстоятельствами, что важно для снижения уровня стресса. При этом эксперт предостерегает от превращения мата в универсальный способ справляться с проблемами. Она допускает его использование лишь в строгих рамках психогигиены и с определенными ограничениями.

"Можно посоветовать иногда материться, чтобы снизить стрессовую нагрузку, но с осторожностью и строгими условиями", — добавила Юлия Денисова-Мельникова.

Она уточняет, что ненормативная лексика недопустима в общественных местах, при детях, в профессиональной среде и в форме оскорбления другого человека. После первичной разрядки, по мнению специалиста, человек должен переходить к более конструктивным способам решения проблемы — дыхательным практикам, анализу ситуации и поиску выхода. Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил законодательно ограничить использование нецензурной лексики в общественных местах, подчеркнув, что проблема сквернословия вышла за рамки бытовой привычки. Об этом сообщает издание "Абзац".

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы стресс психолог здоровье
Новости Все >
Застывшая тайна мелового мира: находка Испании вскрыла опасный эволюционный парадокс
Хищник, которого не ждали у берега: древний гигант освоил чужую территорию у воды
Арктика тает не сама по себе: ускоритель льда нашёлся в тысячах километров от полюса
Робот пришёл в операционную: суставы в Подмосковье теперь лечат с ювелирной точностью
Турнир в Италии обещал драму: сборная России могла стать главным фаворитом
Соборная площадь — театральное приключение в Смутном времени: ко-продукция Театра на Малой Ордынке и Кинопарка Москино
Первые звоночки проблем со зрением: симптомы, которые часто списывают на усталость
Повседневные привычки, которые убивают вены: эти ежедневные ритуалы тихо ведут к варикозу
Советское прошлое превратили в оружие: откуда взялась русофобская повестка в Узбекистане
Организм подает сигналы, а их не слышат: как изменения в поведении выдают проблемы с психикой
Сейчас читают
Клумба вспыхнет солнечными ромашками: редкий многолетник цветёт даже при +35 без ухода
Садоводство, цветоводство
Клумба вспыхнет солнечными ромашками: редкий многолетник цветёт даже при +35 без ухода
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Садоводство, цветоводство
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Популярное
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Сто лет интоксикации: как экологические нормы изменили химический состав человеческого тела Александр Рощин Дело Эпштейна: страшная правда опубликована — почему нет последствий Олег Володин Недолгая эйфория в Вашингтоне: США пытаются разбить выгодные тандемы Индии, но потерпят фиаско Любовь Степушова
Клумба вспыхнет солнечными ромашками: редкий многолетник цветёт даже при +35 без ухода
Недолгая эйфория в Вашингтоне: США пытаются разбить выгодные тандемы Индии, но потерпят фиаско
Госномера: что в имени тебе моём — скрытые коды, которые инспекторы ГИБДД знали, а мы — нет
Госномера: что в имени тебе моём — скрытые коды, которые инспекторы ГИБДД знали, а мы — нет
Последние материалы
Капустные листья для голубцов становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Китайские машины в России упёрлись в потолок: 2026 готовит неприятный сюрприз рынку
Необычные формы, яркие краски и вау-эффект: экзотические звёзды цветника в вашем саду
Мандарин, который не разочарует: как аромат и текстура кожуры предсказывают вкус
Брови снова худеют: почему аккуратная линия стала символом нового минимализма
Редкие гости в садах, но верные надолго: декоративные кустарники с сильным характером
Глаза выглядят отдохнувшими даже без стрелок: приём, который работает после 30
Плинтусы больше не фон: детали, которые делают интерьер современным и продуманным
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Застывшая тайна мелового мира: находка Испании вскрыла опасный эволюционный парадокс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.