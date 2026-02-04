Запретное слово как выпуск пара: почему эмоции выходят быстрее через мат

Ругательства, несмотря на их табуированный статус, в некоторых ситуациях могут выполнять для человека вполне прикладную психологическую функцию. По словам нейропсихолога Юлии Денисовой-Мельниковой, ненормативная лексика способна снижать внутреннее напряжение и даже мобилизовать организм в момент стресса.

Эмоциональная разрядка через слова

Матерные выражения, как отмечает эксперт, обладают высокой эмоциональной насыщенностью и становятся быстрым способом выразить сильные чувства. Речь идет о гневе, боли, разочаровании, которые часто возникают внезапно и не всегда осознаются человеком сразу. В таких случаях мат превращается в своеобразный "канал" для вербализации аффекта, позволяющий вывести эмоцию наружу.

"Матерные слова, будучи эмоционально насыщенными, служат прямым и немедленным каналом для выражения интенсивных, часто неосознаваемых чувств", — говорит нейропсихолог Юлия Денисова-Мельникова.

По ее словам, произнесение табуированных слов создает эффект психологического "выпускания пара". Такая форма эмоциональной разрядки, как считает специалист, может быть более социально приемлемой альтернативой физической агрессии, поскольку помогает избежать накопления напряжения и внутреннего взрыва.

Мат как реакция на боль и стресс

Исследования, на которые ссылается Денисова-Мельникова, показывают, что ненормативная лексика может повышать порог болевой чувствительности. Человек, ругаясь, способен дольше выдерживать физический дискомфорт — например, держать руку в ледяной воде. Это объясняется физиологической реакцией организма на стресс.

Эксперт отмечает, что в момент боли или сильного напряжения мат может провоцировать выброс адреналина и норадреналина. Эти гормоны мобилизуют организм на короткий период, позволяя легче переносить внезапные неприятные ощущения. В таком контексте ненормативная лексика выступает инструментом краткосрочной регуляции эмоционального состояния. Кроме того, специалист подчеркивает, что мат иногда снижает подавляющую силу стрессового фактора. Называя источник раздражения эмоционально заряженным словом, человек как бы уменьшает его влияние и получает иллюзию контроля.

Осторожность и границы допустимого

По словам нейропсихолога, ругань в пробке или другой раздражающей ситуации может восприниматься как активное действие, а не пассивное страдание. Это создает ощущение управления обстоятельствами, что важно для снижения уровня стресса. При этом эксперт предостерегает от превращения мата в универсальный способ справляться с проблемами. Она допускает его использование лишь в строгих рамках психогигиены и с определенными ограничениями.

"Можно посоветовать иногда материться, чтобы снизить стрессовую нагрузку, но с осторожностью и строгими условиями", — добавила Юлия Денисова-Мельникова.

Она уточняет, что ненормативная лексика недопустима в общественных местах, при детях, в профессиональной среде и в форме оскорбления другого человека. После первичной разрядки, по мнению специалиста, человек должен переходить к более конструктивным способам решения проблемы — дыхательным практикам, анализу ситуации и поиску выхода.