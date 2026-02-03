Лечат, а потом переделывают: процедуры, которые в стоматологии считают бесполезными

Многие советы, которые пациенты годами слышат в стоматологических кабинетах, сегодня вызывают вопросы у специалистов, работающих по принципам доказательной медицины. Часть таких рекомендаций не только не улучшает результат лечения, но и может осложнить дальнейшее восстановление зубов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Кабинет стоматолога

Когда "на всякий случай" — лишнее

Одной из самых бесполезных рекомендаций Харламов называет удаление нерва без медицинских показаний. По его словам, депульпация здорового зуба перед протезированием противоречит принципу минимального вмешательства и лишает зуб естественного питания.

"У здорового зуба необязательно удалять нервы перед протезированием. И даже больше — это прямое нарушение принципа минимального вмешательства", — заявил главный врач стоматологии "Дантистофф" Артем Харламов.

Эксперт пояснил, что пульпа представляет собой сложную систему сосудов и нервов, обеспечивающих жизнеспособность зуба. После удаления нерва зуб теряет питание, становится более хрупким и хуже переносит жевательные нагрузки.

Устаревшие методы лечения каналов

Еще одной спорной практикой Харламов считает удаление нерва с помощью мышьяка. Он отметил, что этот метод связан с риском воспалений, химических ожогов и некроза тканей, а сама процедура занимает больше времени и требует нескольких визитов.

К аналогичным устаревшим способам врач отнес использование резорцин-формалиновой пасты. По его словам, токсичность формалина может приводить к хроническому воспалению и повреждению костной ткани, а сам зуб после такого лечения становится хрупким и меняет цвет, который невозможно исправить отбеливанием.

Коронки, импланты и лишние операции

Харламов также заявил, что металлокерамические коронки являются безнадежно устаревшей рекомендацией. Он указал на риск раздражения десен, аллергических реакций на сплавы и возможный гальванизм при наличии других металлических конструкций во рту. Кроме того, для установки таких коронок требуется значительное спиливание тканей зуба.

В список спорных методов врач включил базальные импланты, которые фиксируются не в костной ткани, а под надкостницей. По его словам, такая технология сопряжена с высоким риском осложнений и менее предсказуема по сравнению с классической имплантацией.

Профилактика без маскировки проблемы

Отдельно стоматолог выступил против серебрения молочных зубов, подчеркнув, что метод эффективен только на стадии пятна и не останавливает развитие кариеса при наличии полости. Помимо этого, серебрение приводит к почернению зубов и может вызывать психологический дискомфорт у детей.

К спорным советам Харламов отнес и отбеливание без предварительной профессиональной гигиены, а также удаление зубов мудрости без показаний. По его мнению, любое вмешательство должно быть обосновано клинической картиной, а не проводиться "на всякий случай". — сообщает Газета. Ru.