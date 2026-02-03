Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Свет за окном крадёт сон: спальня может превращаться в ловушку бессонницы

Здоровье

Ночной город редко бывает по-настоящему тёмным: фонари, рекламные вывески и свет фар продолжают освещать улицы даже глубокой ночью. Врач-сомнолог Роман Бузунов подчёркивает, что даже привычная городская подсветка способна вмешиваться в работу биологических механизмов, отвечающих за отдых.

Проблема бессонницы
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Проблема бессонницы

Почему свет мешает спать

По словам специалиста, частицы света могут проникать через закрытые веки и подавлять выработку мелатонина — гормона, который регулирует ночной сон. Если подобное воздействие повторяется регулярно, возрастает риск ночных пробуждений и формирования хронической бессонницы.

Сомнолог объясняет, что на сон влияет не только сам факт освещения, но и его интенсивность. На сон существенно влияет интенсивность света. Одно дело ночник или свеча — это, допустим, несколько люксов. Другое дело — какой-нибудь прожектор, светящий в окно и дающий 200 люксов. Яркая внешняя иллюминация может снижать продукцию мелатонина, из-за чего человек начинает хуже спать.

Эксперт отмечает, что даже кратковременные вспышки, например свет от проезжающего автомобиля, способны привести к пробуждению. Мозг может воспринимать резкий световой сигнал как потенциальную угрозу, что нарушает глубину сна и циркадные ритмы. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Экраны и ночники: что важно учитывать

Отдельную проблему, по словам Бузунова, создают экраны смартфонов, особенно если перед сном человек получает эмоционально возбуждающую информацию. Это дополнительно активизирует нервную систему и мешает естественному переходу в состояние отдыха. Все это может ухудшать циркадные ритмы человека, потому что в темноте он должен спать, а на свету — бодрствовать. То есть сон становится менее глубоким.

Чем грозит хроническое нарушение сна

При постоянной избыточной освещённости сначала появляются трудности с засыпанием и повторным засыпанием после пробуждений. Затем к ним могут присоединяться тревожные ожидания ночи, формируя устойчивую связь "постель — бессонница".

Если же без света обойтись нельзя, например в детской или у пожилых людей, сомнолог рекомендует выбирать правильный ночник. Ночник, во-первых, должен быть с красноватым светом, достаточно пол-люкса, один-два люкса, чтобы угадывались контуры комнаты.

