Бокал за здоровье, диагноз — за компанию: эти болезни выстраиваются в очередь

Алкоголь остаётся одним из самых распространённых факторов риска для хронических заболеваний, и его влияние выходит далеко за рамки бытовых представлений о вреде для организма. По данным учёных, употребление спиртных напитков связано более чем с 200 нарушениями здоровья, среди которых центральное место занимают хронические неинфекционные заболевания.
Клинический психолог областной наркологической больницы Ольга Мосейкина подчёркивает, что последствия злоупотребления алкоголем затрагивают сразу несколько жизненно важных систем. Врач рассматривает спиртное как фактор, способный ускорять развитие тяжёлых патологий и снижать качество жизни. Одним из наиболее очевидных последствий остаётся поражение печени.
"Наиболее очевидным последствием употребления алкоголя является негативное влияние на функционирование печени. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к развитию гепатита и цирроза печени, что является серьезной угрозой для здоровья", — отметила Ольга Мосейкина.
Не менее серьёзные риски связаны с сердечно-сосудистой системой. Регулярное употребление спиртного увеличивает вероятность артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. Также алкоголь может провоцировать аритмию, способствовать образованию тромбов и приводить к инфаркту миокарда. Об этом сообщает ИА "Пенза-Пресс".
Алкоголь негативно воздействует и на органы пищеварения. Злоупотребление может вызывать раздражение слизистой пищевода, что приводит к эзофагиту и язве желудка. Кроме того, спиртные напитки снижают секрецию желудочного сока и нарушают всасывание полезных веществ в кишечнике.
Отдельное внимание специалисты уделяют влиянию на нервную систему. На первых этапах алкоголь может создавать иллюзию расслабления, однако при чрезмерном употреблении возникают тревожные состояния, депрессии, а в тяжёлых случаях — галлюцинации и деменция.
Медики отмечают, что алкоголь является фактором риска развития онкологических заболеваний. Злоупотребление связывают с раком пищевода, полости рта, глотки и гортани, а также с онкологией печени, молочной железы, желудка, поджелудочной железы и толстого кишечника.
"Алкоголь является одним из главных факторов риска развития ХНИЗ. Понимая последствия употребления алкоголя, важно принять ответственное решение и ограничить его потребление. Правильный образ жизни и отказ от вредных привычек — залог здоровья и благополучия на долгие годы", — резюмировала Ольга Мосейкина.
В минздраве Пензенской области напомнили, что в 2024 году в России стартовала социальная кампания "Жизнь без алкоголя" в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В её рамках можно бесплатно получить помощь при алкогольной зависимости, обратившись в государственный наркологический диспансер или по телефону горячей линии 8 (800) 200-0-200.
