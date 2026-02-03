Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бокал за здоровье, диагноз — за компанию: эти болезни выстраиваются в очередь

Алкоголь остаётся одним из самых распространённых факторов риска для хронических заболеваний, и его влияние выходит далеко за рамки бытовых представлений о вреде для организма. По данным учёных, употребление спиртных напитков связано более чем с 200 нарушениями здоровья, среди которых центральное место занимают хронические неинфекционные заболевания.

Удар по печени и сердцу

Клинический психолог областной наркологической больницы Ольга Мосейкина подчёркивает, что последствия злоупотребления алкоголем затрагивают сразу несколько жизненно важных систем. Врач рассматривает спиртное как фактор, способный ускорять развитие тяжёлых патологий и снижать качество жизни. Одним из наиболее очевидных последствий остаётся поражение печени.

"Наиболее очевидным последствием употребления алкоголя является негативное влияние на функционирование печени. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к развитию гепатита и цирроза печени, что является серьезной угрозой для здоровья", — отметила Ольга Мосейкина.

Не менее серьёзные риски связаны с сердечно-сосудистой системой. Регулярное употребление спиртного увеличивает вероятность артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. Также алкоголь может провоцировать аритмию, способствовать образованию тромбов и приводить к инфаркту миокарда. Об этом сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Пищеварительная система и психические расстройства

Алкоголь негативно воздействует и на органы пищеварения. Злоупотребление может вызывать раздражение слизистой пищевода, что приводит к эзофагиту и язве желудка. Кроме того, спиртные напитки снижают секрецию желудочного сока и нарушают всасывание полезных веществ в кишечнике.

Отдельное внимание специалисты уделяют влиянию на нервную систему. На первых этапах алкоголь может создавать иллюзию расслабления, однако при чрезмерном употреблении возникают тревожные состояния, депрессии, а в тяжёлых случаях — галлюцинации и деменция.

Онкологические риски и социальная кампания

Медики отмечают, что алкоголь является фактором риска развития онкологических заболеваний. Злоупотребление связывают с раком пищевода, полости рта, глотки и гортани, а также с онкологией печени, молочной железы, желудка, поджелудочной железы и толстого кишечника.

"Алкоголь является одним из главных факторов риска развития ХНИЗ. Понимая последствия употребления алкоголя, важно принять ответственное решение и ограничить его потребление. Правильный образ жизни и отказ от вредных привычек — залог здоровья и благополучия на долгие годы", — резюмировала Ольга Мосейкина.

В минздраве Пензенской области напомнили, что в 2024 году в России стартовала социальная кампания "Жизнь без алкоголя" в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В её рамках можно бесплатно получить помощь при алкогольной зависимости, обратившись в государственный наркологический диспансер или по телефону горячей линии 8 (800) 200-0-200.

