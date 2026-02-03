Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Скользкие тротуары и падающий лёд: сочетание, которое заканчивается трагедиями

Здоровье

Резкое ухудшение погоды традиционно приводит к росту числа уличных травм, и в такие дни цена неосторожности возрастает многократно. Скользкие тротуары, наледь на крышах и плохо убранные дворы превращают обычную прогулку в источник повышенного риска.

Опасности зимней городской среды

В период гололёда особую угрозу представляют не только тротуары, но и придомовые территории. Скопления снега и льда на кровлях, балконах и карнизах могут обрушиться внезапно, без каких-либо видимых признаков. Именно поэтому врач призвал обращать внимание на ограждения и предупредительные знаки возле зданий.

Жителям рекомендуется своевременно сообщать в управляющие компании о крупных сосульках и опасных снежных нависаниях. Такая бдительность, по его словам, помогает предотвратить тяжёлые последствия и снизить общий уровень травматизма.

Правила передвижения в гололёд

Отдельное внимание травматолог уделил выбору обуви и маршрута. Для передвижения по улице в условиях гололёда он посоветовал носить удобную обувь с нескользящей подошвой. Это снижает риск падений, которые нередко заканчиваются переломами и ушибами.

Не менее важно заранее продумывать маршрут. Врач рекомендовал по возможности обходить потенциально опасные места — участки под крышами домов, карнизами и балконами. Внимательность и соблюдение элементарных правил, по словам специалиста, остаются самой эффективной защитой от травм в непогоду.

Когда риск возрастает многократно

В периоды резких перепадов температуры вероятность несчастных случаев увеличивается. Оттепели, сменяющиеся морозами, способствуют образованию наледи как на земле, так и на высоте. В такие дни особенно важно избегать спешки и не находиться без необходимости рядом с фасадами зданий.

Большинство уличных травм в гололёд происходит из-за сочетания внешних факторов и невнимательности. Даже кратковременное пребывание в опасной зоне может привести к тяжёлым последствиям, поэтому осторожность должна быть постоянной, а не ситуативной.

Трагический повод для напоминаний

Актуальность этих рекомендаций подтверждают недавние события. 30 января в Пензе на улице Ленинградской произошла трагедия: на женщину упала глыба льда, отколовшаяся от балкона многоквартирного дома. Полученные травмы оказались смертельными, пострадавшая скончалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Этот случай стал напоминанием о том, что зимние риски в городской среде требуют ответственности как от коммунальных служб, так и от самих жителей — сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
