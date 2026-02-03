Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Пар вместо дыма оказался ловушкой: как вейпы запускают опасные процессы в организме

Здоровье

Пар от электронных сигарет часто воспринимается как менее вредный, чем табачный дым, но именно эта иллюзия безопасности делает вейпинг особенно опасным. За внешней безобидностью скрываются химические процессы, последствия которых проявляются не сразу, а спустя годы.

Врач
Фото: unsplash.com by Nappy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Врач

Химия пара и повреждение клеток

Вейпы работают за счёт нагревания жидкости, которая превращается в аэрозоль и попадает в дыхательные пути. В состав таких жидкостей входят никотин, пропиленгликоль, глицерин и ароматизаторы. При высоких температурах эти компоненты образуют канцерогенные соединения — формальдегид, акролеин и нитрозамины.

По словам специалиста, именно эти вещества запускают опасные процессы на клеточном уровне.

"Несмотря на то, что многие считают вейпы безопасной альтернативой традиционным сигаретам, тем не менее, исследования говорят об обратном: парение несет серьезную угрозу здоровью, повышая риск развития онкологических заболеваний в долгосрочной перспективе", — рассказала врач по медицинской профилактике Анжела Каспарова.

Аэрозоль, воспаление и тяжёлые металлы

Частицы аэрозоля, образующиеся при парении, оседают в лёгких и вызывают хроническое воспаление. Это состояние само по себе повышает вероятность генных мутаций и формирования опухолей. Дополнительный риск создают тяжёлые металлы, которые попадают в пар из нагревательных элементов устройств.

Опасность представляют и ароматизаторы. Многие из них безопасны при употреблении с пищей, но при вдыхании действуют иначе, повреждая клетки дыхательных путей. В результате повышается риск развития рака лёгких, ротовой полости, пищевода и мочевого пузыря.

Никотин и скрытая угроза "безникотинных" жидкостей

Никотин в составе жидкостей формирует зависимость и одновременно подавляет иммунную систему. Это снижает способность организма распознавать и уничтожать атипичные клетки, а также замедляет восстановление повреждённой ДНК. Такой эффект создаёт благоприятные условия для злокачественной трансформации тканей.

Даже жидкости без никотина не являются безопасными. Глицерин, пропиленгликоль и ароматизаторы при нагревании также образуют канцерогенные соединения. Кроме того, вейпинг влияет не только на пользователя, но и на окружающих, подвергая их воздействию вредных веществ.

Региональный контекст и меры ограничения

Риски для здоровья стали одной из причин ужесточения регулирования. В декабре прошлого года депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли законопроекты о запрете продажи вейпов в регионе и введении административной ответственности за нарушения. Инициатива была внесена губернатором Олегом Мельниченко.

Ключевая мера профилактики, подчёркивают специалисты, остаётся неизменной — отказ от любых форм потребления табака и никотина как основы снижения онкологических рисков — сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы курение организм здоровье
Новости Все >
Первые звоночки проблем со зрением: симптомы, которые часто списывают на усталость
Повседневные привычки, которые убивают вены: эти ежедневные ритуалы тихо ведут к варикозу
Советское прошлое превратили в оружие: откуда взялась русофобская повестка в Узбекистане
Организм подает сигналы, а их не слышат: как изменения в поведении выдают проблемы с психикой
Ранение вместо уничтожения: как дроны превратили бойца в инструмент давления
73 секунды полёта и десятилетия наследия: история, которая оказалась сильнее трагедии
Похудеть к лету проще, чем кажется: начните с отказа от этих повседневных привычек
Россия стала бесплатным рынком труда: кому на самом деле выгодны миграционные потоки
Не спешите пить таблетки: в этих случаях самолечение при простуде допустимо
Экономическая Европа трещит по швам: что происходит с элитами ЕС
Сейчас читают
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Военные новости
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Садоводство, цветоводство
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Сорт, от которого у соседей округляются глаза: валит урожай мешками — по 10 кг с куста
Садоводство, цветоводство
Сорт, от которого у соседей округляются глаза: валит урожай мешками — по 10 кг с куста
Популярное
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения

Илон Маск ограничил скорость дронов, использующих Starlink, но российские специалисты находят способы обхода. Ситуация для Украины гораздо сложнее.

Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Сто лет интоксикации: как экологические нормы изменили химический состав человеческого тела Александр Рощин Дело Эпштейна: страшная правда опубликована — почему нет последствий Олег Володин Недолгая эйфория в Вашингтоне: США пытаются разбить выгодные тандемы Индии, но потерпят фиаско Любовь Степушова
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Последние материалы
Первые звоночки проблем со зрением: симптомы, которые часто списывают на усталость
Повседневные привычки, которые убивают вены: эти ежедневные ритуалы тихо ведут к варикозу
Советское прошлое превратили в оружие: откуда взялась русофобская повестка в Узбекистане
Сто лет интоксикации: как экологические нормы изменили химический состав человеческого тела
Холестерин отступает без таблеток: этот дешёвый продукт поддерживает здоровье сосудов
Организм подает сигналы, а их не слышат: как изменения в поведении выдают проблемы с психикой
Ранение вместо уничтожения: как дроны превратили бойца в инструмент давления
73 секунды полёта и десятилетия наследия: история, которая оказалась сильнее трагедии
WSJ: золотой век американской промышленности так и не наступил
Скучные светлые тона отменяются: цвет волос, который в 2026 году меняет ваш возраст
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.