Пар вместо дыма оказался ловушкой: как вейпы запускают опасные процессы в организме

Пар от электронных сигарет часто воспринимается как менее вредный, чем табачный дым, но именно эта иллюзия безопасности делает вейпинг особенно опасным. За внешней безобидностью скрываются химические процессы, последствия которых проявляются не сразу, а спустя годы.

Фото: unsplash.com by Nappy is licensed under Free to use under the Unsplash License Врач

Химия пара и повреждение клеток

Вейпы работают за счёт нагревания жидкости, которая превращается в аэрозоль и попадает в дыхательные пути. В состав таких жидкостей входят никотин, пропиленгликоль, глицерин и ароматизаторы. При высоких температурах эти компоненты образуют канцерогенные соединения — формальдегид, акролеин и нитрозамины.

По словам специалиста, именно эти вещества запускают опасные процессы на клеточном уровне.

"Несмотря на то, что многие считают вейпы безопасной альтернативой традиционным сигаретам, тем не менее, исследования говорят об обратном: парение несет серьезную угрозу здоровью, повышая риск развития онкологических заболеваний в долгосрочной перспективе", — рассказала врач по медицинской профилактике Анжела Каспарова.

Аэрозоль, воспаление и тяжёлые металлы

Частицы аэрозоля, образующиеся при парении, оседают в лёгких и вызывают хроническое воспаление. Это состояние само по себе повышает вероятность генных мутаций и формирования опухолей. Дополнительный риск создают тяжёлые металлы, которые попадают в пар из нагревательных элементов устройств.

Опасность представляют и ароматизаторы. Многие из них безопасны при употреблении с пищей, но при вдыхании действуют иначе, повреждая клетки дыхательных путей. В результате повышается риск развития рака лёгких, ротовой полости, пищевода и мочевого пузыря.

Никотин и скрытая угроза "безникотинных" жидкостей

Никотин в составе жидкостей формирует зависимость и одновременно подавляет иммунную систему. Это снижает способность организма распознавать и уничтожать атипичные клетки, а также замедляет восстановление повреждённой ДНК. Такой эффект создаёт благоприятные условия для злокачественной трансформации тканей.

Даже жидкости без никотина не являются безопасными. Глицерин, пропиленгликоль и ароматизаторы при нагревании также образуют канцерогенные соединения. Кроме того, вейпинг влияет не только на пользователя, но и на окружающих, подвергая их воздействию вредных веществ.

Региональный контекст и меры ограничения

Риски для здоровья стали одной из причин ужесточения регулирования. В декабре прошлого года депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли законопроекты о запрете продажи вейпов в регионе и введении административной ответственности за нарушения. Инициатива была внесена губернатором Олегом Мельниченко.

Ключевая мера профилактики, подчёркивают специалисты, остаётся неизменной — отказ от любых форм потребления табака и никотина как основы снижения онкологических рисков — сообщает ИА "Пенза-Пресс".