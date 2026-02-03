Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Данилов

Холестерин отступает без таблеток: этот дешёвый продукт поддерживает здоровье сосудов

Здоровье

Привычный продукт, который есть почти на каждой кухне, может оказывать заметную поддержку сердечно-сосудистой системе. Речь идёт о средстве, доступном круглый год и не требующем сложной обработки. Исследования показывают, что его регулярное употребление связано со снижением уровня "плохого" холестерина.

Чеснок
Фото: Pravda.Ru by Сергей Данилов is licensed under publiс domain
Чеснок

Что выяснили учёные

Специалисты Шанхайского университета Цзяотун изучили влияние чеснока на липидный профиль человека. В основу анализа легли данные 22 независимых научных исследований, в которых оценивалось состояние обмена жиров у людей, регулярно включавших чеснок в рацион. Сравнение результатов показало устойчивую тенденцию к снижению общего холестерина и липопротеинов низкой плотности, которые считаются основным фактором риска атеросклероза.

"Когда мы говорим о холестерине, важно понимать, что питание влияет на сосуды не точечно, а через системные механизмы обмена веществ", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.

Как чеснок влияет на холестерин

Эксперты связывают эффект с биологически активными веществами, содержащимися в чесноке. Эти соединения способны умеренно замедлять выработку холестерина в печени и одновременно повышать устойчивость ЛПНП к окислению. Именно окисленные формы "плохого" холестерина участвуют в формировании атеросклеротических бляшек, что повышает риск инфаркта и инсульта. Такой подход хорошо сочетается с принципами профилактики сердечно-сосудистых заболеваний через рацион.

Важные условия и ограничения

Учёные подчёркивают, что эффект достигается только при регулярном и длительном употреблении чеснока. Разовое добавление продукта в блюда не даёт выраженного результата. Также важно учитывать индивидуальные особенности организма. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит или язвенная болезнь, а также при приёме антикоагулянтов, чеснок может быть противопоказан.

Сравнение: чеснок и другие способы снижения холестерина

Рацион с добавлением чеснока часто сопоставляют с другими немедикаментозными методами. Диеты с ограничением насыщенных жиров требуют жёсткого контроля меню. Физическая активность улучшает липидный обмен, но не всегда доступна при сопутствующих заболеваниях. Чеснок на этом фоне выделяется простотой, однако его эффект мягче и развивается медленнее, чем при медикаментозной терапии, о чём также говорят данные клинической фармакологии. Об этом сообщает издание "Чемпионат".

Плюсы и минусы включения чеснока в рацион

Регулярное употребление чеснока имеет практические особенности. Он доступен, недорог и легко сочетается с привычными блюдами. Продукт не требует сложной обработки и может использоваться в свежем виде или после термической обработки.

Советы по употреблению чеснока

Чтобы получить потенциальную пользу, важно соблюдать несколько базовых правил. Включайте чеснок в рацион регулярно, а не эпизодически. Используйте его как дополнение к сбалансированному питанию с овощами, рыбой и растительными маслами. Контролируйте объём и ориентируйтесь на реакцию организма, особенно если ранее были проблемы с пищеварением.

Популярные вопросы о чесноке и холестерине

Можно ли заменить чесноком лекарства от холестерина?

Нет, чеснок рассматривается только как вспомогательный элемент и не заменяет медикаментозное лечение.

В каком виде чеснок полезнее?

Чаще всего упоминается свежий чеснок, но умеренный эффект сохраняется и при добавлении его в готовые блюда.

Сколько чеснока нужно употреблять?

Универсальной дозировки не существует: объём зависит от рациона и индивидуальной переносимости.

Автор Сергей Данилов
Сергей Олегович Данилов — врач-гастроэнтеролог, специалист по ГЭРБ, язвенной болезни и вопросам питания при заболеваниях ЖКТ, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
