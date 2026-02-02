Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Победа над раком не празднуется сразу: срок, который медицина считает решающим

Здоровье

Онкология остаётся одним из самых сложных диагнозов современной медицины, но во многих случаях болезнь уже перестала быть приговором. Врачи выделяют ключевой срок после лечения, который помогает оценить эффективность терапии. Именно этот период становится решающим для понимания, удалось ли победить заболевание.

Врач
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач

Рак развивается из-за бесконтрольного деления клеток — процесса, который в норме характерен лишь для эмбрионального этапа. У взрослого человека клетки обновляются медленно и только при необходимости, например, при заживлении повреждений. Поэтому появление опухоли связано с серьёзным сбоем в системе контроля организма.

Почему возникает рак и как организм защищается

В человеческом организме существуют механизмы, которые не позволяют клеткам "выйти из-под контроля". Один из таких барьеров — апоптоз, или запрограммированная гибель клетки. Если клетка становится дефектной, организм способен уничтожить её ещё до того, как она начнёт размножаться.

Второй важнейший защитный механизм — иммунная система. Она распознаёт мутировавшие клетки и устраняет их, предотвращая развитие опухоли. Однако иногда эти механизмы дают сбой, и тогда начинается патологический рост тканей.

Как поясняет кандидат медицинских наук, врач-онколог Белгородского областного онкологического диспансера Ольга Парфёнова, на развитие заболевания влияют разные факторы: наследственность, образ жизни, сопутствующие болезни и воздействие внешней среды.

Современное лечение и формы рака, поддающиеся терапии

Несмотря на тяжесть диагноза, медицина сегодня умеет эффективно лечить многие виды онкологических заболеваний. Специалисты подчёркивают, что успех терапии зависит от формы рака, стадии выявления и правильного выбора лечения.

В качестве примера врач называет немеланоцитарный рак кожи, который считается одним из наиболее успешно поддающихся терапии. Также лечение эффективно и при ряде других видов опухолей, если заболевание обнаружено своевременно. При этом в некоторых случаях можно войти в ремиссию. Тогда пациент живёт с диагнозом долгие годы, проходя регулярное наблюдение и поддерживающую терапию.

Пятилетний срок как главный ориентир

В онкологии существует важный показатель — пятилетняя выживаемость. Именно первые пять лет после завершения лечения считаются наиболее критическим периодом, когда риск рецидива особенно высок.

По словам Ольги Парфёновой, если в течение этого времени болезнь не возвращается, терапия признаётся эффективной. Этот срок становится своеобразной точкой отсчёта, после которой вероятность повторного развития опухоли существенно снижается. Таким образом, врачи оценивают успех лечения не только по результатам операции или курса терапии, но и по тому, как организм ведёт себя в течение последующих лет наблюдения. Об этом сообщает bel.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы лечение здоровье онкология
Новости Все >
Хотели научить экономить — оторвались от реальности: Карелия не приняла игру с тратами
Смартфоны и ноутбуки дорожают на глазах: весной рынок может сорваться с цепи
Незаметные привычки сжирают бюджет: россияне тратят сотни тысяч, не замечая этого
Кристальный холодец: экспертные советы по улучшению вкусовых характеристик.
Ловушка для добрых: как синдром спасателя заставляет жить ради чужих проблем
Шальные деньги приходят тихо — а уходят больно: что делать при лишней выплате
Короткий путь — длинный диагноз: как мороз превращает прогулку в воспаление
Построен при царе, забыт при власти: семья с детьми живёт в жутком доме
Цена идеального поведения: какие последствия для ребенка несут жесткие запреты в семье
Крошка хлеба меняет всё: что происходит с дикими животными после подкормки
Сейчас читают
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Еда и рецепты
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Садоводство, цветоводство
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Популярное
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает

Картофель, курица и грибы, уложенные слоями, превращаются в сытную запеканку с румяной корочкой. Домашний вариант гратена без лишних хлопот.

Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Денис Новосельцев: Мы движемся к ситуации, когда молодому поколению театр будет неинтересен Анжела Якубовская Квантовая самоорганизация: как топологические поверхности адаптируются к реакциям чистой энергии   Александр Рощин США и Иран балансируют на грани войны, но удара нет: что на самом деле сдерживает Трампа Юрий Бочаров
Сочные перья за неделю: два зимних способа получить зелёный лук прямо на подоконнике
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Последние материалы
Победа над раком не празднуется сразу: срок, который медицина считает решающим
Хотели научить экономить — оторвались от реальности: Карелия не приняла игру с тратами
Обычная соль пересушивает слизистую: насморк может стать только началом
Смартфоны и ноутбуки дорожают на глазах: весной рынок может сорваться с цепи
Гонконгский кофе бодрит слишком сильно: у популярного напитка нашлась тёмная сторона
Золото резко начало терять в цене: названы причины
Незаметные привычки сжирают бюджет: россияне тратят сотни тысяч, не замечая этого
Кристальный холодец: экспертные советы по улучшению вкусовых характеристик.
Ловушка для добрых: как синдром спасателя заставляет жить ради чужих проблем
Чистая на вид, опасная внутри — что происходит с водой после многократного кипячения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.