Победа над раком не празднуется сразу: срок, который медицина считает решающим

Онкология остаётся одним из самых сложных диагнозов современной медицины, но во многих случаях болезнь уже перестала быть приговором. Врачи выделяют ключевой срок после лечения, который помогает оценить эффективность терапии. Именно этот период становится решающим для понимания, удалось ли победить заболевание.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врач

Рак развивается из-за бесконтрольного деления клеток — процесса, который в норме характерен лишь для эмбрионального этапа. У взрослого человека клетки обновляются медленно и только при необходимости, например, при заживлении повреждений. Поэтому появление опухоли связано с серьёзным сбоем в системе контроля организма.

Почему возникает рак и как организм защищается

В человеческом организме существуют механизмы, которые не позволяют клеткам "выйти из-под контроля". Один из таких барьеров — апоптоз, или запрограммированная гибель клетки. Если клетка становится дефектной, организм способен уничтожить её ещё до того, как она начнёт размножаться.

Второй важнейший защитный механизм — иммунная система. Она распознаёт мутировавшие клетки и устраняет их, предотвращая развитие опухоли. Однако иногда эти механизмы дают сбой, и тогда начинается патологический рост тканей.

Как поясняет кандидат медицинских наук, врач-онколог Белгородского областного онкологического диспансера Ольга Парфёнова, на развитие заболевания влияют разные факторы: наследственность, образ жизни, сопутствующие болезни и воздействие внешней среды.

Современное лечение и формы рака, поддающиеся терапии

Несмотря на тяжесть диагноза, медицина сегодня умеет эффективно лечить многие виды онкологических заболеваний. Специалисты подчёркивают, что успех терапии зависит от формы рака, стадии выявления и правильного выбора лечения.

В качестве примера врач называет немеланоцитарный рак кожи, который считается одним из наиболее успешно поддающихся терапии. Также лечение эффективно и при ряде других видов опухолей, если заболевание обнаружено своевременно. При этом в некоторых случаях можно войти в ремиссию. Тогда пациент живёт с диагнозом долгие годы, проходя регулярное наблюдение и поддерживающую терапию.

Пятилетний срок как главный ориентир

В онкологии существует важный показатель — пятилетняя выживаемость. Именно первые пять лет после завершения лечения считаются наиболее критическим периодом, когда риск рецидива особенно высок.

По словам Ольги Парфёновой, если в течение этого времени болезнь не возвращается, терапия признаётся эффективной. Этот срок становится своеобразной точкой отсчёта, после которой вероятность повторного развития опухоли существенно снижается. Таким образом, врачи оценивают успех лечения не только по результатам операции или курса терапии, но и по тому, как организм ведёт себя в течение последующих лет наблюдения. Об этом сообщает bel.ru.