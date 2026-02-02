Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Обычная соль пересушивает слизистую: насморк может стать только началом

Здоровье

Промывание носа солевым раствором, которое многие считают универсальным способом борьбы с насморком, может принести больше вреда, чем пользы. По словам врача-отоларинголога Владимира Зайцева, такая процедура пересушивает слизистую оболочку и не устраняет основную причину заболевания.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова is licensed under publiс domain
Насморк часто воспринимается как простая бытовая проблема, однако неправильные методы самолечения способны усугубить воспаление. Особенно это касается ситуаций, когда люди используют обычную поваренную соль вместо специальных растворов, предназначенных для слизистой.

Почему солевой раствор не решает проблему

Владимир Зайцев подчёркивает, что солевой раствор не уничтожает вирусы и не воздействует на источник инфекции. В полости носа существует естественный слой слизи, который защищает ворсинчатый эпителий и помогает выводить выделения наружу.

"Солевой раствор пересушивает слизистую оболочку полости носа, каким бы он ни был, особенно с учетом того, что люди используют, как правило, поваренную соль", — пояснил врач Владимир Зайцев.

Он отметил, что пищевая или косметическая соль не подходит для подобных процедур. Для слизистой необходимы специальные препараты, поскольку пересушивание вызывает дискомфорт и усиливает воспалительный процесс.

Когда промывание становится опасным

Соль действительно обладает абсорбирующим эффектом, вытягивая слизь, но затем пересушенная слизистая может воспаляться ещё сильнее. Если выделения жидкие, они обычно выходят самостоятельно при высмаркивании. Но при густой слизи, которая поступает из гайморовых и этмоидальных пазух, промывание оказывается малоэффективным.

Врач считает, что в таких случаях важнее применять муколитики — препараты, разжижающие слизь и облегчающие её выведение. При этом человек нередко лечит только симптомы, не затрагивая источник воспаления, который находится в пазухах. Самостоятельно очистить пазухи полностью невозможно, и такие процедуры должны выполняться в кабинете лор-врача с использованием вакуумных методов.

Риск осложнений при самолечении

Особую опасность представляют попытки промыть нос с усилием, создавая давление шприцем или специальными устройствами. Владимир Зайцев предупреждает, что при таком подходе раствор может попасть в пазухи и спровоцировать воспаление.

"Надавливая на них, раствор попадает в пазуху носа и провоцирует гайморит, потому что раствор там остается и нагнаивается", — заключил врач Владимир Зайцев.

Специалист подчёркивает, что подобные действия способны привести к серьёзным осложнениям, вплоть до развития гайморита, поэтому самолечение требует осторожности и консультации врача. Об этом сообщает Газета. Ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
