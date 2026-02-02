Гонконгский кофе бодрит слишком сильно: у популярного напитка нашлась тёмная сторона

Необычный гонконгский напиток Юаньян, сочетающий кофе и крепкий чай, в последнее время приобрёл репутацию "усиленного" источника бодрости. Его нередко называют более мягкой и безопасной альтернативой классическому кофе. Однако у такого эффекта есть обратная сторона.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Кофе

В чём скрытая опасность напитка

Гастроэнтеролог Красногорской больницы Минздрава Юлия Сластен обращает внимание, что ключевой риск Юаньяна связан с высокой концентрацией стимуляторов. Одновременное сочетание кофеина из кофе и чая может оказывать более выраженное воздействие на организм, чем ожидают потребители.

"Он нежелателен людям с артериальной гипертензией, нарушениями ритма сердца, ишемической болезнью, гастритом и язвенной болезнью. Кофеин усиливает выработку желудочного сока, поэтому употребление натощак может спровоцировать изжогу и боли", — пояснил эксперт.

По словам врача, напиток может усугублять течение хронических заболеваний и вызывать неприятные симптомы даже у тех, кто обычно хорошо переносит кофе. Особенно это касается людей, употребляющих Юаньян в утренние часы без приёма пищи.

Кому стоит проявить особую осторожность

Юлия Сластен также отмечает, что ограничить употребление Юаньяна следует людям с тревожными расстройствами и бессонницей. Сочетание стимуляторов может усиливать нервное возбуждение и нарушать сон.

Отдельную группу риска составляют беременные женщины и кормящие матери. В этих случаях избыточное поступление кофеина может повлиять не только на самочувствие женщины, но и на состояние ребёнка. Поэтому, как подчёркивает специалист, универсально безопасным такой напиток считать нельзя.

Чем заменить бодрящий эффект

Врач подчёркивает, что устойчивое чувство бодрости обеспечивается не напитками, а режимом дня и базовыми привычками.

"Оптимальны восемь часов сна, стакан воды после подъема, полноценный завтрак с белком и сложными углеводами. Мягко активизируют организм зеленый чай, напитки с цикорием, контрастный душ и пять-семь минут утренней гимнастики. Если без кофеина трудно, лучше ограничиться одной чашкой кофе после еды и не смешивать его с крепким чаем и большим количеством сахара", — заключила Сластен.

Таким образом, экзотический Юаньян может оказаться не таким безобидным, как принято считать, особенно при наличии хронических заболеваний и привычке злоупотреблять стимуляторами — сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".