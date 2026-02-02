Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Гонконгский кофе бодрит слишком сильно: у популярного напитка нашлась тёмная сторона

Здоровье

Необычный гонконгский напиток Юаньян, сочетающий кофе и крепкий чай, в последнее время приобрёл репутацию "усиленного" источника бодрости. Его нередко называют более мягкой и безопасной альтернативой классическому кофе. Однако у такого эффекта есть обратная сторона.

Кофе
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Кофе

В чём скрытая опасность напитка

Гастроэнтеролог Красногорской больницы Минздрава Юлия Сластен обращает внимание, что ключевой риск Юаньяна связан с высокой концентрацией стимуляторов. Одновременное сочетание кофеина из кофе и чая может оказывать более выраженное воздействие на организм, чем ожидают потребители.

"Он нежелателен людям с артериальной гипертензией, нарушениями ритма сердца, ишемической болезнью, гастритом и язвенной болезнью. Кофеин усиливает выработку желудочного сока, поэтому употребление натощак может спровоцировать изжогу и боли", — пояснил эксперт.

По словам врача, напиток может усугублять течение хронических заболеваний и вызывать неприятные симптомы даже у тех, кто обычно хорошо переносит кофе. Особенно это касается людей, употребляющих Юаньян в утренние часы без приёма пищи.

Кому стоит проявить особую осторожность

Юлия Сластен также отмечает, что ограничить употребление Юаньяна следует людям с тревожными расстройствами и бессонницей. Сочетание стимуляторов может усиливать нервное возбуждение и нарушать сон.

Отдельную группу риска составляют беременные женщины и кормящие матери. В этих случаях избыточное поступление кофеина может повлиять не только на самочувствие женщины, но и на состояние ребёнка. Поэтому, как подчёркивает специалист, универсально безопасным такой напиток считать нельзя.

Чем заменить бодрящий эффект

Врач подчёркивает, что устойчивое чувство бодрости обеспечивается не напитками, а режимом дня и базовыми привычками.

"Оптимальны восемь часов сна, стакан воды после подъема, полноценный завтрак с белком и сложными углеводами. Мягко активизируют организм зеленый чай, напитки с цикорием, контрастный душ и пять-семь минут утренней гимнастики. Если без кофеина трудно, лучше ограничиться одной чашкой кофе после еды и не смешивать его с крепким чаем и большим количеством сахара", — заключила Сластен.

Таким образом, экзотический Юаньян может оказаться не таким безобидным, как принято считать, особенно при наличии хронических заболеваний и привычке злоупотреблять стимуляторами — сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы кофеин гастрит организм здоровье
Новости Все >
Незаметные привычки сжирают бюджет: россияне тратят сотни тысяч, не замечая этого
Кристальный холодец: экспертные советы по улучшению вкусовых характеристик.
Ловушка для добрых: как синдром спасателя заставляет жить ради чужих проблем
Шальные деньги приходят тихо — а уходят больно: что делать при лишней выплате
Короткий путь — длинный диагноз: как мороз превращает прогулку в воспаление
Построен при царе, забыт при власти: семья с детьми живёт в жутком доме
Цена идеального поведения: какие последствия для ребенка несут жесткие запреты в семье
Крошка хлеба меняет всё: что происходит с дикими животными после подкормки
Сначала кажется пустяком: признаки со стороны нервной системы, которые опасно игнорировать
Подписывают за минуту — расплачиваются годами: эти документы не прощают невнимательности
Сейчас читают
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Садоводство, цветоводство
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Садоводство, цветоводство
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Кошачья эволюция пошла своим путём: породы, появившиеся естественно и почти случайно
Домашние животные
Кошачья эволюция пошла своим путём: породы, появившиеся естественно и почти случайно
Популярное
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает

Картофель, курица и грибы, уложенные слоями, превращаются в сытную запеканку с румяной корочкой. Домашний вариант гратена без лишних хлопот.

Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Денис Новосельцев: Мы движемся к ситуации, когда молодому поколению театр будет неинтересен Анжела Якубовская Квантовая самоорганизация: как топологические поверхности адаптируются к реакциям чистой энергии   Александр Рощин США и Иран балансируют на грани войны, но удара нет: что на самом деле сдерживает Трампа Юрий Бочаров
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Сочные перья за неделю: два зимних способа получить зелёный лук прямо на подоконнике
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Последние материалы
Гонконгский кофе бодрит слишком сильно: у популярного напитка нашлась тёмная сторона
Золото резко начало терять в цене: названы причины
Незаметные привычки сжирают бюджет: россияне тратят сотни тысяч, не замечая этого
Кристальный холодец: экспертные советы по улучшению вкусовых характеристик.
Ловушка для добрых: как синдром спасателя заставляет жить ради чужих проблем
Чистая на вид, опасная внутри — что происходит с водой после многократного кипячения
Шальные деньги приходят тихо — а уходят больно: что делать при лишней выплате
Денис Новосельцев: Мы движемся к ситуации, когда молодому поколению театр будет неинтересен
Короткий путь — длинный диагноз: как мороз превращает прогулку в воспаление
Построен при царе, забыт при власти: семья с детьми живёт в жутком доме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.