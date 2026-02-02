Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Брокколи назвали самым полезным овощем на планете: в чём её скрытая сила

Здоровье

Брокколи давно считается одним из самых ценных овощей, но теперь её пользу особенно подчеркнули специалисты. В эфире популярной телепрограммы врач Александр Мясников назвал этот вид капусты самым полезным овощем на планете. Эксперты объясняют, что секрет брокколи — в уникальных веществах, которые поддерживают здоровье. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему брокколи называют овощем №1

Телеведущий и врач Александр Мясников в программе "О самом главном" на канале "Россия 1" заявил, что брокколи можно считать лидером среди овощей по пользе для организма. Его мнение поддержал врач-онколог Андрей Илюшин.

Специалисты отметили, что брокколи содержит сульфорафан — вещество с выраженным противовоспалительным и противоопухолевым действием. Благодаря этому овощ часто включают в рацион как элемент профилактического питания.

Регулярное употребление брокколи, по словам врачей, также может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Этот продукт богат клетчаткой, витаминами и микроэлементами, что делает его важной частью здорового меню.

Что говорят врачи о пользе овоща

Брокколи ценят не только за витамины, но и за её влияние на обмен веществ и иммунитет. Овощ хорошо подходит для питания людей, которые следят за весом, выбирают низкокалорийные продукты и стремятся укрепить здоровье.

Брокколи и морковь: сравнение суперфудов

Ранее в качестве полезного суперфуда часто упоминали морковь. Она содержит бета-каротин (провитамин А), витамины C, E, K, группы B, калий и пищевые волокна. Морковь традиционно связывают с поддержкой зрения, пищеварения и иммунитета.

Брокколи же выделяется наличием сульфорафана и более выраженным противовоспалительным потенциалом. Оба овоща полезны, но их ценность проявляется в разных аспектах здоровья.

"Для профилактического питания важно не выделять один продукт, а формировать разнообразный рацион, где брокколи занимает достойное место среди овощей" — считает Врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Как добавить брокколи в меню

  1. Начните с небольших порций, чтобы привыкнуть к вкусу.
  2. Готовьте брокколи на пару — так сохраняется больше полезных веществ.
  3. Добавляйте овощ в салаты, супы и гарниры вместе с оливковым маслом.
  4. Сочетайте брокколи с другими продуктами — рыбой, курицей, крупами.
  5. Используйте замороженную брокколи, если свежая недоступна.

Популярные вопросы

Почему брокколи считают самым полезным овощем?

Из-за высокого содержания витаминов и сульфорафана, который обладает противовоспалительным и противоопухолевым действием.

Что лучше — брокколи или морковь?

Оба овоща полезны: морковь богата бета-каротином, а брокколи выделяется сульфорафаном и клетчаткой.

Сколько брокколи можно есть в неделю?

Обычно специалисты рекомендуют включать овощи, такие как брокколи, несколько раз в неделю в составе разнообразного рациона.

Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
