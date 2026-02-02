Чистая на вид, опасная внутри — что происходит с водой после многократного кипячения

Кипячёная вода традиционно считается безопасной альтернативой сырой, однако при определённых условиях она может утратить это свойство и даже навредить организму.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Кипящий чайник в накипи

По словам специалиста, сам по себе процесс кипячения остаётся эффективным способом обеззараживания, но риск возникает при его многократном повторении и неправильном хранении воды. В таких случаях привычная мера предосторожности перестаёт работать на пользу здоровью.

Риски повторного кипячения

Кипячение уничтожает бактерии и микроорганизмы, однако при многократном нагревании воды меняется её химический состав.

"Кипячение воды — один из способов стерилизации, обеззараживания от микробов и бактерий. Но если это делать многократно, то увеличивается концентрация тяжелых металлов, солей, образуется накипь.", — отметил врач общей практики Денис Прокофьев.

Если мы говорим про город, то возникает риск возникновения канцерогенов, которые формируются из хлора. Регулярное употребление воды при повторном кипячении либо из чайников с большим количеством накипи оказывает негативное влияние на почки, что может привести к нарушению работы данного органа. Дополнительный риск существует в связи с возможным нарушением обмена веществ.

Особенно уязвимыми в этой ситуации оказываются жители городов, где вода проходит хлорирование. При нагревании остаточные соединения могут трансформироваться в потенциально опасные вещества, а постоянное употребление такой воды увеличивает нагрузку на почки.

Потеря полезных свойств и хранение

Эксперт также указал, что кипячение полностью нейтрализует растворённый кислород и полезные металлы. В результате структура воды становится, по его оценке, "фактически мёртвой и бесполезной" с точки зрения физиологической ценности. Это не делает её токсичной напрямую, но снижает её качество при регулярном употреблении.

Отдельное внимание врач уделил условиям хранения. Если кипячёную воду долго держать в чайнике или графине, в ней могут вновь начать размножаться бактерии. В этом случае эффект обеззараживания сводится к нулю, а риск для здоровья возрастает — - сообщает издание "Абзац".