Анна Кузнецова

Живём среди запахов и платим здоровьем: что вредит дыханию и коже прямо у вас дома

Здоровье

Эксперты всё чаще обращают внимание на то, что качество воздуха в домах и офисах напрямую влияет на самочувствие. Именно в закрытых помещениях человек проводит до 90% времени, и там нередко фиксируется повышенная концентрация летучих органических соединений. Эти вещества формируют привычные запахи, но вместе с тем могут становиться источником скрытых рисков.

Ароматизаторы
Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова is licensed under publiс domain
Ароматизаторы

Почему аромат — не всегда безобиден

Летучие органические соединения (ЛОС) — это группа химических веществ, которые легко испаряются при комнатной температуре. Их основной источник — ароматизированные продукты: бытовая химия, парфюм, освежители воздуха, средства для стирки и уборки. В современных квартирах с плотными окнами и слабой вентиляцией они накапливаются быстрее, что напрямую связано с качеством воздуха в помещении.

Попадая в организм через дыхательные пути и кожу, ЛОС могут запускать целый спектр реакций. Чаще всего первыми страдают слизистые и дыхательная система: появляется жжение в носу, першение в горле, рефлекторный кашель и чихание.

Дыхание, кожа и нервная система

При длительном контакте с ароматизированными средствами повышается риск аллергических реакций. Аэрозольные чистящие спреи и освежители воздуха связывают с ростом случаев бронхиальной астмы, а также с аллергическим контактным дерматитом. Кожа реагирует не сразу, но при постоянном воздействии отдушек защитный барьер постепенно ослабевает.

Кроме того, интенсивные запахи способны влиять на нервную систему. У некоторых людей они провоцируют головные боли, мигрени и снижение концентрации внимания. Эти эффекты усиливаются в плохо проветриваемых помещениях и при сочетании нескольких источников запаха — например, бытовой химии и ароматических свечей.

"Организм воспринимает такие вещества как постоянный фоновый стресс. Это особенно заметно у людей с астмой и повышенной чувствительностью к запахам", — считает врач-пульмонолог, обозреватель Pravda. ru Людмила Ивановна Артамонова.

Почему советуют выбирать средства без отдушек

Эксперты подчёркивают: отказ от ароматизации — не временный тренд, а практическая мера снижения нагрузки на организм. Средства без запаха уменьшают общее количество ЛОС в воздухе и делают среду более нейтральной для дыхания и кожи.

Это особенно важно для семей с детьми, людей с аллергией и тех, кто уже сталкивался с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Простая замена привычных продуктов для дома и личной гигиены может заметно изменить качество жизни без сложных усилий. Об этом сообщает runews24.

"Чем меньше химических стимулов в быту, тем стабильнее работает защитная система организма. Иногда этого достаточно, чтобы сократить частоту обострений", — считает токсиколог, обозреватель Pravda. ru Игорь Владимирович Седов.

Плюсы и минусы средств без отдушек

Выбор нейтральных средств часто вызывает сомнения, поэтому важно учитывать практические стороны.
К преимуществам относят снижение риска аллергии, отсутствие раздражающего запаха и лучшую переносимость при регулярном использовании. Такие продукты подходят для уборки, стирки и ежедневной гигиены.
Среди минусов обычно называют менее выраженное ощущение "свежести" и необходимость внимательнее читать состав, чтобы исключить скрытые ароматизаторы.

Советы по выбору средств 

  1. Проверяйте состав: отсутствие слов "fragrance" и "parfum" — базовый ориентир.
  2. Отдавайте предпочтение средствам для чувствительной кожи и дыхательных путей.
  3. Снижайте количество аэрозолей в доме, заменяя их жидкими или гелевыми формами.

Популярные вопросы о средствах без отдушек

Подходят ли они для ежедневной уборки?

Да, их эффективность не ниже, а нагрузка на организм — меньше.

Что лучше: натуральный аромат или отсутствие запаха?

При склонности к аллергии безопаснее выбирать нейтральные варианты.

Сколько стоят такие средства?

Цена сопоставима с обычной бытовой химией и не требует дополнительных затрат.

Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Последние материалы
США и Иран балансируют на грани войны, но удара нет: что на самом деле сдерживает Трампа
Подписывают за минуту — расплачиваются годами: эти документы не прощают невнимательности
Классический борщ на шеф-уровне: от точного расчёта к совершенству во вкусе
Живём среди запахов и платим здоровьем: что вредит дыханию и коже прямо у вас дома
Старение — не сбой системы? Эволюция могла заложить в него скрытый смысл
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Анатомия вкуса: Почему вырезка — это новый биохакинг для мясоедов
Невидимое богатство рядом: всеми привычные отходы становятся новой золотой жилой
Питомец больше не радуется хозяину: тревожная перемена, которую нельзя списывать на характер
Экономить и жить лучше: метод, который возвращает деньги на радости и мечты
