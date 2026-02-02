Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Кузнецова

Долгий плейлист может закончиться визитом к врачу: виновата одна деталь наушников

Здоровье

Наушники-вкладыши давно стали привычным аксессуаром для работы, спорта и поездок. Однако при постоянном использовании они могут не только создавать комфорт, но и провоцировать проблемы со здоровьем. Врачи предупреждают, что неправильное ношение таких устройств способно привести к воспалению наружного уха.

Смартфон и наушники
Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон и наушники

Почему вкладыши могут быть опасны

Дерматолог, эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филева объяснила, что при регулярном использовании на поверхности наушников постепенно скапливаются частицы кожного жира, пота и ушной серы. Такая смесь становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов.

"Из-за плотного контакта с кожей слухового прохода они ограничивают вентиляцию и удерживают влагу", — сказала врач Филева.

В результате создаются условия, при которых воспалительные процессы могут развиваться быстрее, особенно если человек носит наушники много часов подряд.

Какие симптомы могут появиться

По словам специалиста, первые признаки воспаления часто начинаются с легкого зуда или ощущения заложенности. Позже могут присоединиться боль и снижение слуха, что уже становится серьезным поводом для обращения к врачу.

Нередко дискомфорт отражается и на общем самочувствии. Человек может испытывать головные боли, раздражительность, ухудшение сна и снижение способности концентрироваться, что особенно важно для тех, кто работает в офисе или учится, сообщает Общественная служба новостей.

Кто находится в группе риска

Филева отметила, что воспаление наружного уха чаще развивается у людей с чувствительной кожей и склонностью к раздражениям. Также риски повышаются у тех, кто пользуется наушниками ежедневно, не очищая их и не делая перерывов.

Особенно осторожными стоит быть тем, кто носит вкладыши во время тренировок, когда повышается потоотделение, или использует их в жаркую погоду.

"Людям с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями стоит особенно внимательно относиться к таким мелочам, как гигиена наушников" — считает врач-эпидемиолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Грачёв.

Сравнение: вкладыши и накладные наушники

Наушники-вкладыши отличаются компактностью, но плотный контакт с кожей слухового прохода делает их менее безопасными при длительном использовании. Накладные или полноразмерные модели обеспечивают лучшую вентиляцию и меньше удерживают влагу. Однако они тоже требуют регулярной чистки, особенно если используются в дороге или на тренировках.

Советы по безопасному использованию

  1. Регулярно очищайте вкладыши от кожного жира и ушной серы.
  2. Не используйте одни и те же наушники совместно с другими людьми.
  3. Делайте перерывы в ношении, особенно если слушаете музыку несколько часов подряд.
  4. Избегайте использования вкладышей во влажной среде без необходимости.
  5. При боли, выделениях или стойком дискомфорте сразу обращайтесь к врачу.

Популярные вопросы

Как часто нужно чистить наушники-вкладыши?

Желательно протирать их после нескольких использований и проводить более тщательную очистку хотя бы раз в неделю.

Что лучше выбрать — вкладыши или накладные наушники?

Накладные модели обеспечивают лучшую вентиляцию, но выбор зависит от образа жизни и длительности использования.

Какие симптомы требуют срочного визита к врачу?

Боль, выделения из уха, стойкое снижение слуха и выраженный дискомфорт — повод обратиться к специалисту.

Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
