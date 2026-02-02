Польза испаряется первой: привычка, которая превращает мёд в обычный сахар

Привычка добавлять мёд в горячий чай кажется безобидной и даже полезной, но на деле может работать против ожидаемого эффекта. Высокая температура меняет свойства продукта и лишает его той ценности, ради которой его обычно выбирают. Специалисты напоминают, что мёд — это прежде всего источник сахаров, а не лекарство.
Мёд часто воспринимается как натуральное средство от простуды, боли в горле и усталости. Однако с медицинской точки зрения он не обладает выраженными лечебными свойствами. Основу продукта составляют быстроусвояемые углеводы, которые дают энергию, но не лечат заболевания.
В составе мёда действительно присутствуют витамины и биологически активные вещества, однако их концентрация невысока. Поэтому использовать его как альтернативу лекарствам или профилактическое средство нецелесообразно.
"Когда продукт воспринимают как терапию, возникает иллюзия защиты и снижается критичность к реальным методам лечения", — считает клинический фармаколог, обозреватель Pravda. ru Алексей Рябцев.
При добавлении мёда в горячий чай или другие напитки его свойства меняются. Под воздействием высокой температуры разрушаются витамины и нестойкие соединения. Кроме того, продукт распадается на вещества, которые могут иметь потенциально неблагоприятное влияние на организм.
В итоге горячий напиток с мёдом теряет даже ту ограниченную пользу, на которую рассчитывают сторонники "натурального" подхода к питанию.
Отдельное внимание эксперты советуют уделять людям с диабетом и нарушениями углеводного обмена. Мёд повышает уровень сахара в крови так же быстро, как и обычный сахар. Поэтому важно учитывать общее количество сладкого в рационе.
При этом специалисты подчёркивают, что сахар в небольших объёмах необходим организму, особенно при интенсивных физических нагрузках, но источник и форма потребления имеют значение.
"Любые быстрые углеводы требуют контроля, особенно если есть фоновые заболевания желудочно-кишечного тракта или эндокринной системы", — отмечает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Данилов.
Мёд и сахар часто воспринимаются как противоположности, но в горячем чае разница между ними почти стирается. Оба продукта дают быстрые углеводы и калории. При нагревании мёд утрачивает свои витамины, а значит, его преимущество перед сахаром становится минимальным.
В холодных или тёплых напитках мёд сохраняет больше своих свойств, тогда как в кипятке он работает лишь как подсластитель, сообщает Gismeteo.
Чтобы мёд действительно приносил пользу, важно соблюдать простые правила.
Да, но только если чай остыл до тёплого состояния, иначе польза будет утрачена.
Количество зависит от рациона и уровня физической активности, но важно не превышать норму сахаров.
Мёд может дополнить питание, но не заменяет медикаментозное лечение.
Яркий седум с красными соцветиями способен украсить сад без полива и подкормок. Почему этот многолетник считают находкой для занятых садоводов.