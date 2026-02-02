Польза испаряется первой: привычка, которая превращает мёд в обычный сахар

Привычка добавлять мёд в горячий чай кажется безобидной и даже полезной, но на деле может работать против ожидаемого эффекта. Высокая температура меняет свойства продукта и лишает его той ценности, ради которой его обычно выбирают. Специалисты напоминают, что мёд — это прежде всего источник сахаров, а не лекарство.

Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова is licensed under publiс domain Чай с медом

Почему мёд не стоит считать лечебным продуктом

Мёд часто воспринимается как натуральное средство от простуды, боли в горле и усталости. Однако с медицинской точки зрения он не обладает выраженными лечебными свойствами. Основу продукта составляют быстроусвояемые углеводы, которые дают энергию, но не лечат заболевания.

В составе мёда действительно присутствуют витамины и биологически активные вещества, однако их концентрация невысока. Поэтому использовать его как альтернативу лекарствам или профилактическое средство нецелесообразно.

"Когда продукт воспринимают как терапию, возникает иллюзия защиты и снижается критичность к реальным методам лечения", — считает клинический фармаколог, обозреватель Pravda. ru Алексей Рябцев.

Что происходит с мёдом при нагревании

При добавлении мёда в горячий чай или другие напитки его свойства меняются. Под воздействием высокой температуры разрушаются витамины и нестойкие соединения. Кроме того, продукт распадается на вещества, которые могут иметь потенциально неблагоприятное влияние на организм.

В итоге горячий напиток с мёдом теряет даже ту ограниченную пользу, на которую рассчитывают сторонники "натурального" подхода к питанию.

Кому особенно важно быть осторожным

Отдельное внимание эксперты советуют уделять людям с диабетом и нарушениями углеводного обмена. Мёд повышает уровень сахара в крови так же быстро, как и обычный сахар. Поэтому важно учитывать общее количество сладкого в рационе.

При этом специалисты подчёркивают, что сахар в небольших объёмах необходим организму, особенно при интенсивных физических нагрузках, но источник и форма потребления имеют значение.

"Любые быстрые углеводы требуют контроля, особенно если есть фоновые заболевания желудочно-кишечного тракта или эндокринной системы", — отмечает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Данилов.

Сравнение мёда и сахара в горячих напитках

Мёд и сахар часто воспринимаются как противоположности, но в горячем чае разница между ними почти стирается. Оба продукта дают быстрые углеводы и калории. При нагревании мёд утрачивает свои витамины, а значит, его преимущество перед сахаром становится минимальным.

В холодных или тёплых напитках мёд сохраняет больше своих свойств, тогда как в кипятке он работает лишь как подсластитель, сообщает Gismeteo.

Советы по правильному употреблению мёда

Чтобы мёд действительно приносил пользу, важно соблюдать простые правила.

Добавляйте его только в тёплые, а не горячие напитки. Учитывайте общее количество сахаров в рационе. Используйте мёд как продукт питания, а не как лечебное средство.

Популярные вопросы о пользе мёда

Можно ли добавлять мёд в чай вместо сахара?

Да, но только если чай остыл до тёплого состояния, иначе польза будет утрачена.

Сколько мёда можно употреблять в день?

Количество зависит от рациона и уровня физической активности, но важно не превышать норму сахаров.

Что лучше выбрать при простуде — мёд или лекарства?

Мёд может дополнить питание, но не заменяет медикаментозное лечение.