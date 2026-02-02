Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Данилов

Пальмовое масло перестанет пугать: новые требования меняют ожидания покупателей

Здоровье

С начала 2026 года в России вступили в силу обновлённые требования к пальмовому маслу. Новый ГОСТ заменил прежний стандарт и сделал правила производства заметно строже. Это может изменить отношение покупателей к продуктам с этим ингредиентом.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что изменилось в новом ГОСТе

Новый стандарт распространяется не только на само пальмовое масло, но и на его основные фракции, которые широко применяются в пищевой промышленности. Речь идёт о таких компонентах, как олеин, суперолеин и стеарин, которые встречаются в составе выпечки, кондитерских изделий, молочных заменителей и готовых продуктов, сообщает Общественная служба новостей.

"Новый ГОСТ распространяется на само пальмовое масло и его фракции: олеин, суперолеин, стеарин. В нём повышены стандарты качества продукции, введен контроль органолептических и физико-химических свойств, установлено максимальное значение анизидинового числа — не более четырех -для повышения стойкости к окислению", — говорит замдиректора НИЦ "Здоровое питание", диетолог Алексей Кабанов.

По словам эксперта, новый ГОСТ делает контроль качества более прозрачным и приближает российские требования к международной практике.

"Чёткие нормативы особенно важны для массовых продуктов, потому что именно они формируют ежедневный рацион миллионов людей" — считает санитарный врач, специалист санэпидконтроля, обозреватель Pravda. ru Надежда Ильина.

Почему стандарт важен для покупателей

Обновлённые правила затрагивают не только производителей, но и обычных потребителей. Пальмовое масло часто используется в продуктах массового спроса — от шоколада до полуфабрикатов, поэтому вопрос безопасности напрямую связан с питанием миллионов людей.

Новые требования призваны защитить здоровье населения путём установления чётких критериев оценки качества используемого сырья. Покупатели могут быть уверены, что приобретаемые ими товары с пальмовым маслом производятся исключительно по новейшим технологиям и проходят тщательную проверку на всех этапах производства, а также соответствуют высоким требованиям безопасности и качества, установленным современной наукой и международной практикой.

Диетолог отмечает, что вокруг этого ингредиента давно существует множество мифов. Несмотря на то что исследования подтверждают безопасность продукта при соблюдении стандартов, общественное мнение часто остается настороженным.

Влияние на пищевую промышленность

Для бизнеса введение нового ГОСТа означает дополнительные требования к производству. Это касается лабораторных проверок, контроля сырья и оформления деклараций соответствия.

"Для предприятий пищевой промышленности внедрение новых стандартов означает необходимость более строгого контроля производства, включая проведение лабораторных исследований и регистрацию декларации соответствия. Однако в долгосрочной перспективе нововведения приведут к улучшению общей картины на рынке пищевых жиров, укреплению конкурентоспособности отечественной продукции и повышению уровня доверия среди потребителей", — резюмировал Алексей Кабанов.

Производителям придется внимательнее относиться к качеству жировых компонентов, но в перспективе это может укрепить позиции российских товаров как внутри страны, так и на экспортных рынках.

Сравнение: старый и новый ГОСТ на пальмовое масло

Новый стандарт отличается более жёстким подходом к контролю. Если прежний ГОСТ больше ориентировался на базовые параметры, то теперь внимание уделяется стойкости к окислению, физико-химическим характеристикам и соответствию Codex Alimentarius. Это важно для отраслей, где масло используется в составе маргаринов, кремов, кондитерских начинок и заменителей молочного жира.

Популярные вопросы

Безопасно ли пальмовое масло в продуктах?

Да, при соблюдении современных стандартов и контроле качества оно считается безопасным компонентом.

В каких товарах чаще всего используется пальмовое масло?

Оно встречается в кондитерских изделиях, выпечке, маргаринах, молочных заменителях и полуфабрикатах.

Что лучше — продукты без пальмового масла или с ним по ГОСТу?

Важно не только отсутствие ингредиента, но и общее качество продукта. Новый ГОСТ повышает требования к безопасности.

Автор Сергей Данилов
Сергей Олегович Данилов — врач-гастроэнтеролог, специалист по ГЭРБ, язвенной болезни и вопросам питания при заболеваниях ЖКТ, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
