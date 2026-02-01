Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Данилов

Живот болит — а страдает сердце: опасный сценарий, который чаще встречается у женщин

Здоровье

Боль в животе и тошнота традиционно воспринимаются как признаки проблем с пищеварением. Однако в некоторых случаях эти симптомы могут быть связаны с работой сердца и указывать на опасное состояние. Особенно часто такая нетипичная картина встречается у женщин.

Когда желудок ни при чём

Неприятные ощущения в области живота могут возникать не из-за сбоев в работе желудочно-кишечного тракта, а по причине нарушений в сердечно-сосудистой системе. Дело в том, что сигналы от сердца и органов пищеварения передаются в мозг по сходным нервным путям. Из-за этого мозг способен ошибочно "перевести" сердечную боль как проблему с желудком.

"Нервные импульсы от сердца и желудочно-кишечного тракта идут по похожим каналам, поэтому мозг может неверно определить источник дискомфорта", — сообщает врач-педиатр, обозреватель Pravda. ru Елена Дмитриевна Сафонова.

Почему у женщин симптомы часто смазаны

Современные медицинские наблюдения показывают, что у женщин чаще встречается диффузное поражение коронарных артерий, при котором страдают мелкие сосуды. Такое состояние не всегда вызывает резкую боль в груди, но при этом приводит к нехватке кислорода в сердечной мышце. Ишемия может проявляться общей слабостью, недомоганием и ощущениями, напоминающими расстройство пищеварения.

Подобная форма инфаркта сложнее для самостоятельного распознавания. Женщина может долго связывать ухудшение самочувствия с усталостью, стрессом или проблемами с желудком, не подозревая о реальной причине.

Блуждающий нерв и ложные сигналы

При поражении нижней части сердечной мышцы, расположенной рядом с диафрагмой, активно стимулируется блуждающий нерв. Этот нерв участвует в регуляции работы ЖКТ, поэтому его возбуждение может вызывать тошноту, рвоту, ощущение тяжести в животе, а также замедление пульса и падение артериального давления.

Клиническая картина в таких случаях становится особенно запутанной и легко вводит в заблуждение даже внимательного пациента.

Гормональный фактор и восприятие боли

Гормональный фон также играет важную роль. Эстрогены влияют на состояние сосудов и болевую чувствительность. У женщин болевой порог, как правило, ниже, а ощущения — менее локализованы. Вместо привычной боли в груди могут появляться боли в спине, между лопатками, в челюсти или в верхней части живота, а также выраженная усталость и одышка.

Именно из-за этого сердечный приступ у женщин нередко протекает нетипично и остается нераспознанным на ранней стадии.

Сравнение симптомов сердца и ЖКТ

При сердечной причине дискомфорт часто связан с физической нагрузкой или эмоциональным напряжением. Тошнота, тяжесть в животе и одышка могут усиливаться при ходьбе, подъеме по лестнице или стрессе и ослабевать в покое. Заболевания пищеварительной системы, напротив, чаще зависят от приёма пищи и редко усиливаются при движении.

Дополнительными тревожными признаками считаются холодный липкий пот, внезапная слабость, головокружение, ощущение нехватки воздуха и необъяснимая тревога. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Плюсы и минусы раннего распознавания

Своевременное внимание к нетипичным симптомам позволяет быстрее обратиться за медицинской помощью и снизить риск тяжелых последствий. Однако сложность заключается в том, что признаки легко спутать с безобидным расстройством пищеварения. Это требует от человека большей настороженности и внимательного отношения к своему состоянию.

Как действовать

  1. Оцените, связаны ли симптомы с физической нагрузкой или стрессом.
  2. Обратите внимание на сопутствующие признаки — слабость, потливость, одышку.
  3. Если состояние не связано с приёмом пищи и не проходит в покое, не откладывайте обращение к врачам.
  4. При сомнениях всегда выбирайте вариант с вызовом скорой помощи.

Популярные вопросы о нетипичных симптомах инфаркта у женщин

Как понять, что боль в животе связана с сердцем?

Важно учитывать общую картину: реакцию на нагрузку, наличие одышки и слабости.

Может ли инфаркт протекать без боли в груди?

Да, у женщин это встречается достаточно часто.

Опасно ли ждать, если симптомы слабые?

Да, даже умеренные и непривычные ощущения требуют медицинской оценки.

Автор Сергей Данилов
Сергей Олегович Данилов — врач-гастроэнтеролог, специалист по ГЭРБ, язвенной болезни и вопросам питания при заболеваниях ЖКТ, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
