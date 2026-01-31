Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Моргунова

Запахи, которые кажутся безобидными, перегружают тело: скрытая опасность из воздуха

Здоровье

Запахи сопровождают нас с утра до вечера и формируют незаметный фон повседневной жизни. Парфюм, бытовая химия и средства для ухода за телом кажутся безобидными, пока не начинают влиять на самочувствие. Всё чаще специалисты обращают внимание на то, что ароматическая среда в доме может быть источником скрытых рисков.

Почему запахи в помещениях становятся проблемой

Современный человек до 90% времени проводит в закрытых пространствах. Именно там концентрация летучих органических соединений нередко в несколько раз выше уличной. Основными источниками считаются ароматизированные чистящие средства, освежители, косметика и парфюм, а также декоративные элементы вроде ароматических свечей.

"Внутренний воздух в квартирах часто оказывается загрязнённее уличного, потому что источники запахов работают постоянно", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Валерьевич Никитин.

Даже одно средство может содержать десятки химических соединений, которые поступают в организм через дыхание и кожу. При накоплении они способны вызывать раздражение и сбои в работе разных систем.

Как ароматы отражаются на дыхании и коже

В первую очередь реагируют дыхательные пути. Компоненты отдушек могут действовать как раздражители, провоцируя жжение, кашель и приступы бронхоспазма. У чувствительных людей ухудшение самочувствия иногда возникает уже через полчаса после контакта с интенсивным запахом.

Кожа также часто отвечает аллергическим контактным дерматитом. Сыпь, зуд и покраснение нередко связывают с регулярным использованием ароматизированных кремов, мыла и гелей. Механизм таких реакций схож с тем, как развивается аллергическая реакция на другие раздражители.

Нервная система и общее самочувствие

Интенсивные запахи способны влиять и на работу нервной системы. У некоторых людей они становятся триггером мигреней, головокружений и снижения концентрации внимания. При длительном воздействии обсуждаются и более глубокие эффекты, что подтверждается экспериментальными наблюдениями.

"Нервная система чувствительна к постоянным сенсорным перегрузкам, и запахи — один из недооценённых факторов", — считает врач-эпидемиолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Михайлович Грачёв.

Плюсы и минусы ароматизированных средств

Ароматы создают ощущение чистоты и уюта, но имеют и обратную сторону. Они улучшают эмоциональный фон и маскируют бытовые запахи, однако при регулярном использовании могут усиливать чувствительность дыхательных путей и кожи. Особенно это заметно в небольших и плохо проветриваемых помещениях.

Советы по снижению воздействия запахов

  1. Выбирайте средства для дома и личной гигиены без отдушек.
  2. Сократите использование аэрозольных форм в закрытых комнатах.
  3. Регулярно проветривайте жилые и рабочие помещения.
  4. Создавайте зоны без запахов, если в доме есть дети, пожилые или люди с астмой и аллергией.

Популярные вопросы о влиянии ароматов на здоровье

Как выбрать безопасные средства для дома?

Предпочтение стоит отдавать продуктам с простым составом и без выраженного запаха.

Могут ли запахи вызывать головную боль?

Да, у чувствительных людей интенсивные ароматы часто становятся триггером мигрени.

Когда нужно обращаться к врачу?

Если после контакта с запахами появляются кашель, одышка, кожные реакции или головные боли, консультация специалиста необходима.

Автор Елена Моргунова
Елена Моргунова — аллерголог с 18-летним стажем. Рассказывает про аллергические реакции, диагностику и повседневную профилактику.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
