Анна Маляева

Нос не успокаивается с первого раза: скрытые причины чихательных приступов

Здоровье

Иногда один чих не решает проблему — и человек начинает чихать сериями, по несколько раз подряд. Это выглядит как мелочь, но за таким рефлексом стоит сложный механизм взаимодействия нервной системы и слизистой носа. Почему организм запускает повторяющийся "чихательный цикл", объясняют врачи. 

Человек чихает
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Человек чихает

Почему одного чиха бывает недостаточно

Чихание — это защитный рефлекс, задача которого очистить носовые ходы и околоносовые пазухи от раздражителей. Пыль, пыльца, резкие запахи или вирусы активируют нервные окончания в слизистой, после чего мозг запускает резкий выдох. Но если первый чих не смог полностью удалить источник раздражения, сигнал сохраняется.

В такой ситуации мозг воспринимает процесс как незавершённый и инициирует повторное срабатывание рефлекса. Чихи следуют один за другим до тех пор, пока слизистая не будет очищена в достаточной степени. Именно поэтому при сильном раздражении одного чиха часто оказывается мало.

Роль нервной системы и чувствительности слизистой

У разных людей нервные окончания в носу реагируют на раздражители с разной силой. При повышенной чувствительности даже после частичного очищения слизистой сигналы продолжают поступать в центральную нервную систему. В ответ она поддерживает "режим тревоги", не останавливая чихательный рефлекс.

Такая особенность чаще проявляется у людей с вегетативными нарушениями или склонностью к аллергическим реакциям. В этих случаях повторные чихи становятся следствием не только внешнего раздражителя, но и индивидуального порога чувствительности нервной системы.

Значение раздражителя и анатомии носа

Некоторые раздражители по своей природе сложнее удалить. Пыльца растений лёгкая и мелкая, её частицы могут оставаться в носовых ходах даже после нескольких чихов. При вирусных инфекциях ситуация усугубляется воспалением и активной выработкой слизи, которая сама по себе становится новым раздражителем.

Важную роль играет и строение носа. Узкие или извилистые носовые ходы, искривлённая перегородка, склонность к отёку слизистой затрудняют естественное очищение. В таких условиях организму требуется больше "попыток", чтобы справиться с раздражением.

Когда чихание превращается в приступ

Вазомоторный ринит (гиперреакция слизистой на изменения температуры, влажности, на резкие запахи). В таком случае нервная система входит в состояние гипервозбудимости, что запускает "чихательную серию"", — рассказал директор Научно-исследовательского института обоняния и ольфакторной патологии, доктор медицинских наук Константин Добрецов.

Если человек чихает десять и более раз подряд, чаще всего речь идёт об аллергической реакции — сообщает aif.ru

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело организм аллергия здоровье
