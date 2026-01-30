Жвачка под микроскопом: в рот попадает то, что вы бы никогда не проглотили осознанно

Обычная жевательная резинка кажется безобидной привычкой, но новые данные заставляют взглянуть на неё иначе. Учёные выяснили, что при жевании в полости рта высвобождаются микроскопические частицы пластика. Речь идёт о сотнях, а иногда и тысячах фрагментов за одну жвачку. Об этом сообщает Science & Vie.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с жевательной резинкой

Что именно обнаружили учёные

Микропластик уже находят в воде, воздухе, продуктах и тканях человеческого организма — от крови до плаценты. Однако жевательная резинка долгое время не рассматривалась как прямой источник такого воздействия. Эту брешь восполнила команда исследователей Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) совместно с программой MARC Университета Гавайев.

В марте 2025 года учёные представили результаты, согласно которым каждый грамм жевательной резинки способен выделять в слюну от сотен до тысяч микропластиковых частиц. В отдельных образцах их количество доходило до 600 фрагментов на грамм продукта.

Жевательная резинка как продукт массового потребления

Исторически жевательная резинка была совсем другой. В XIX веке её изготавливали из натуральной смолы саподиллы. Сегодня же основу большинства жвачек составляют синтетические полимеры нефтяного происхождения, ценимые за эластичность и долговечность.

При этом состав продукта остаётся во многом непрозрачным. На упаковках чаще всего фигурирует обобщённое обозначение "gum base", без расшифровки конкретных компонентов. Такая практика затрудняет понимание того, какие именно вещества попадают в организм при жевании.

Сколько микропластика мы получаем на самом деле

По данным исследователей, среднестатистическая жевательная резинка весом около 3 граммов может высвобождать до 1 800 микропластиковых частиц. Если учесть, что в США один человек в среднем жуёт от 160 до 180 жвачек в год, общее количество проглоченных частиц может достигать примерно 30 000 ежегодно — только за счёт этой привычки.

"Наша цель не в том, чтобы пугать людей", — отмечает ведущий автор исследования, инженер-эколог Санжай Моханти, — "но результаты показывают, насколько незаметным может быть источник ежедневного воздействия микропластика", — говорится в материалах конгресса ACS.

Натуральная или синтетическая: есть ли разница

В ходе эксперимента учёные протестировали десять марок жевательной резинки, продаваемых в США: пять на синтетической основе и пять, позиционируемых как натуральные. Результаты оказались неожиданными — оба типа выделяли сопоставимое количество микропластика.

Процесс высвобождения оказался исключительно механическим. Уже через две минуты жевания большая часть частиц отделялась от основы. Спустя восемь минут в слюну попадало до 94 % всех выявленных фрагментов. Химического взаимодействия со слюной при этом не происходило.

"Это не растворение, а обычное истирание", — подчёркивает Санжай Моханти, — "достаточно физического давления", — отмечается в исследовании.

Какие пластики находят в жвачке

Анализ показал присутствие распространённых полимеров: полиолефинов, полистиролов, полиакриламидов и полиэтилентерефталата (ПЭТ). Эти материалы широко используются в упаковке, бутылках, пакетах и даже автомобильных шинах — аналогичные соединения ранее выявлялись при контакте с одноразовой посудой, включая бумажные стаканчики для горячих напитков.

Интересно, что такие же полимеры были обнаружены и в жевательных резинках, маркируемых как натуральные. Это ставит под сомнение представления о принципиальной разнице между "синтетическими" и "натуральными" продуктами в данном сегменте.

Проблема регулирования и прозрачности

Ситуацию осложняет законодательный вакуум. В США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешает относить основу жевательной резинки к "защищённым ингредиентам", состав которых может не раскрываться публично.

"Когда состав закрыт, оценка рисков всегда будет неполной, даже при наличии лабораторных данных", — считает специалист по промышленной экологии, обозреватель Pravda. ru Олег Валерьевич Никитин.

Из-за этого потребители лишены возможности осознанно выбирать продукт, а учёные — сопоставлять заявленный состав с лабораторными результатами.

Популярные вопросы о микропластике в жевательной резинке

Опасен ли микропластик из жвачки для здоровья?

Прямых клинических данных пока недостаточно, но исследования на животных и клеточных моделях указывают на потенциальные риски.

Что происходит с микропластиком в организме?

Часть выводится, но некоторые фрагменты могут накапливаться в тканях, что уже подтверждено рядом исследований.