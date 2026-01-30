Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Сафонова

Всего полчаса на улице — и организм просыпается: неожиданный вариант кардио зимой

Здоровье

Зимой многие откладывают спорт до весны, но привычные сезонные дела могут неожиданно заменить тренировку. Обычная работа во дворе способна дать организму нужную нагрузку без похода в зал. Врачи отмечают, что при правильном подходе она приносит ощутимую пользу для сердца и обмена веществ.

Человек чистит снег
Фото: Pravda.Ru by Елена Сафонова is licensed under publiс domain
Человек чистит снег

Уборка снега как альтернатива тренировке

Ручная уборка снега с лопатой может стать полноценной кардионагрузкой умеренной интенсивности. Зимой уровень повседневной активности снижается, а калорийность питания растет. На этом фоне даже непродолжительная физическая работа на свежем воздухе помогает поддерживать баланс между расходом и потреблением энергии и дополняет регулярную физическую активность без перегрузок.

Польза холода и важные ограничения

Дополнительный эффект дает сам зимний воздух. Низкие температуры стимулируют терморегуляцию, из-за чего организм тратит больше энергии даже при умеренной нагрузке. Это делает уборку снега сопоставимой с быстрой ходьбой, но при этом требует осторожности, особенно в периоды, когда возрастает зимний риск для сердца.

"Холодный воздух усиливает нагрузку на дыхательную систему, поэтому важно следить за темпом и не задерживать дыхание при усилии", — считает врач-пульмонолог, обозреватель Pravda. ru Людмила Ивановна Артамонова.

Врач подчеркивает, что ключевое условие пользы — дозированность. Работать лопатой стоит в спокойном ритме, избегая резких наклонов и подъема тяжелых масс. Особую осторожность следует соблюдать людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Оптимальной считается продолжительность от 15 до 30 минут с обязательными перерывами.

Зимняя активность в общей системе здоровья

Кардиологи напоминают, что разовые нагрузки не заменяют регулярного движения. Плановые занятия спортом несколько раз в неделю важно сочетать с ежедневной бытовой активностью. Простые действия на свежем воздухе помогают поддерживать тонус сосудов, контролировать вес и сохранять работоспособность даже в холодный сезон.

Сравнение уборки снега и классической кардионагрузки

Уборка снега сочетает аэробную и силовую работу, задействуя сразу несколько групп мышц. Ходьба и бег проще для контроля пульса, но уступают по разнообразию движений. Зимой практическая активность на улице может частично заменить тренажерный зал, если соблюдать технику и темп. Об этом сообщает РБК Life.

Плюсы и минусы зимней кардионагрузки с лопатой

Такой формат движения имеет свои особенности. Он доступен и полезен, но требует внимания к самочувствию.

Плюсы:

  • задействование крупных мышц;
  • рост энергозатрат за счет холода;
  • польза для обмена веществ.

Минусы:

  • риск перегрузки при резких движениях;
  • ограничения при хронических заболеваниях;
  • зависимость от погоды.

Советы по безопасной уборке снега

Чтобы нагрузка пошла на пользу:

  1. Сделайте короткую разминку перед началом.
  2. Работайте в ровном темпе с паузами.
  3. Используйте удобную лопату и устойчивую обувь.
  4. Прекратите работу при одышке или дискомфорте.

Популярные вопросы о зимней кардионагрузке

Можно ли считать уборку снега тренировкой?

Да, при умеренном темпе она сопоставима с аэробной нагрузкой средней интенсивности.

Сколько времени достаточно для эффекта?

Оптимально 15-30 минут с перерывами.

Что лучше зимой — зал или бытовая активность?

Наиболее эффективен их разумный баланс.

Автор Елена Сафонова
Елена Дмитриевна Сафонова — врач-педиатр, специалист по вакцинации, детским инфекциям и вопросам безопасности детей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело снег уборка организм здоровье
Новости Все >
Лунная орбита под угрозой: астероид 2024 YR4 выбрал неожиданный маршрут сближения
Новые правила в Балтийском море встревожили Россию: Калининград упоминают неслучайно
Размеры вышли из-под контроля: тёплый климат создал рептилию за гранью эволюции
Худшее случается само, лучшее требует усилий: урок Антония Великого для каждого дня
Россияне массово скупают витамин Е: модная добавка чревата тяжелыми последствиями
Иран и ядерные технологии: попытка давления грозит цепной реакцией на Ближнем Востоке
В Госдуме объяснили, зачем НАТО на самом деле понадобился новый оборонный банк
Рост без тормозов: расходы на мигрантов в регионах выходят из под контроля
Историю используют против нас: почему Россия до сих пор играет по чужим правилам
Вселенная на грани пересмотра: эти точки напугали космологов сильнее чёрных дыр
Сейчас читают
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Садоводство, цветоводство
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Красота и стиль
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Садоводство, цветоводство
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Популярное
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов

Бамия перестаёт быть экзотикой для дачников: ее всё чаще выбирают для теплиц. Разбираемся, зачем её сажают и чего ожидать от урожая.

Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Последние материалы
Новый Чебурашка пошёл не по сказочному пути: что на самом деле показывают детям — неожиданный разбор
Новые правила в Балтийском море встревожили Россию: Калининград упоминают неслучайно
Зелёный плод против усталости и хандры: привычка, которая улучшает самочувствие
Выбор сделан: Россия не собирается уговаривать Германию вернуться к энергодиалогу
Размеры вышли из-под контроля: тёплый климат создал рептилию за гранью эволюции
Охота как у предков, мыши как из химлаборатории: стратегия, которая спасёт кота
Худшее случается само, лучшее требует усилий: урок Антония Великого для каждого дня
Россияне массово скупают витамин Е: модная добавка чревата тяжелыми последствиями
Эволюция пошла против правил: этот цветок выжил, отказавшись от идеальных опылителей
Иран и ядерные технологии: попытка давления грозит цепной реакцией на Ближнем Востоке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.