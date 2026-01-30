Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Данилов

Зелёный плод против усталости и хандры: привычка, которая улучшает самочувствие

Здоровье

Иногда для улучшения самочувствия не нужны сложные схемы и редкие продукты. Достаточно ввести в рацион один привычный фрукт, чтобы заметить изменения в энергии, настроении и работе организма. Речь идёт о киви, который давно перестал быть экзотикой.

Киви
Фото: Pravda.Ru by Сергей Данилов is licensed under publiс domain
Киви

Почему киви называют витаминной находкой

Киви по праву считается одним из лидеров по содержанию витамина С. В одном среднем плоде его больше, чем в крупном апельсине, и это делает фрукт особенно ценным в периоды сезонных простуд и повышенной нагрузки на иммунитет, особенно на фоне дефицита свежих фруктов в рационе и обсуждений роли витамина C в ежедневном питании.

Регулярное употребление киви поддерживает иммунную систему, способствует эластичности сосудов и положительно сказывается на состоянии кожи, делая её более свежей и ровной.

"Антиоксидантная поддержка через питание особенно важна при хронической усталости и стрессах, и фрукты с высоким содержанием витамина С здесь играют заметную роль", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.

Поддержка пищеварения без перегрузки

Одной из особенностей киви является фермент актинидин. Он помогает расщеплять белки и облегчает переваривание плотной пищи. Несколько ломтиков фрукта после сытного приёма еды могут снизить чувство тяжести и дискомфорта, что часто обсуждается в контексте щадящих подходов к работе пищеварения.

Киви действует мягко, не раздражая желудок, поэтому его часто рекомендуют в качестве натурального помощника для пищеварения при сбалансированном рационе.

Роль клетчатки и контроля веса

Фрукт богат пищевыми волокнами, которые выполняют функцию естественной "щётки" для кишечника. Клетчатка способствует регулярной работе пищеварительной системы и помогает организму избавляться от ненужных веществ.

По словам специалиста, киви подходит и тем, кто следит за фигурой. Он содержит мало калорий, хорошо насыщает и помогает поддерживать обмен веществ без жёстких ограничений в питании.

Польза для сердца и нервной системы

Киви является источником калия и магния — минералов, важных для сердечно-сосудистой системы. Калий участвует в регулировании артериального давления и водного баланса, а магний поддерживает работу сердечной мышцы и помогает нервной системе справляться со стрессом.

Регулярное употребление этого фрукта нередко сопровождается улучшением сна, снижением раздражительности и более стабильным уровнем энергии в течение дня. Об этом сообщает SB News.

Как киви влияет на настроение

Многие отмечают, что при ежедневном употреблении одного киви улучшается общее самочувствие. Это связано со способностью фрукта стабилизировать уровень сахара в крови и предотвращать резкие перепады энергии. Дополнительную поддержку оказывают витамины группы В, участвующие в работе нервной системы.

Плюсы и минусы ежедневного употребления киви

Добавление киви в рацион имеет ряд ощутимых преимуществ. Он прост в использовании и легко сочетается с разными продуктами.

Плюсы:

  • высокий уровень витамина С,
  • поддержка пищеварения,
  • низкая калорийность,
  • польза для сердца и нервной системы.

Минусы:

  • возможные аллергические реакции,
  • чувствительность слизистой при чрезмерном употреблении.

Советы

  1. Начните с одного плода в день, наблюдая за реакцией организма.
  2. Употребляйте киви после еды для поддержки пищеварения.
  3. Используйте фрукт в качестве перекуса вместо сладостей.
  4. Сочетайте его с йогуртом, творогом или добавляйте в смузи.

Популярные вопросы о пользе киви

Как выбрать спелый киви?

Плод должен быть слегка мягким при нажатии и без тёмных пятен.

Сколько киви можно есть в день?

Для большинства людей достаточно одного плода.

Что лучше — свежий киви или в составе блюд?

Свежий фрукт сохраняет максимум полезных веществ.

Автор Сергей Данилов
Сергей Олегович Данилов — врач-гастроэнтеролог, специалист по ГЭРБ, язвенной болезни и вопросам питания при заболеваниях ЖКТ, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы фрукты питание витамины здоровье иммунитет пищеварение
Новости Все >
Новые правила в Балтийском море встревожили Россию: Калининград упоминают неслучайно
Размеры вышли из-под контроля: тёплый климат создал рептилию за гранью эволюции
Худшее случается само, лучшее требует усилий: урок Антония Великого для каждого дня
Россияне массово скупают витамин Е: модная добавка чревата тяжелыми последствиями
Иран и ядерные технологии: попытка давления грозит цепной реакцией на Ближнем Востоке
В Госдуме объяснили, зачем НАТО на самом деле понадобился новый оборонный банк
Рост без тормозов: расходы на мигрантов в регионах выходят из под контроля
Историю используют против нас: почему Россия до сих пор играет по чужим правилам
Вселенная на грани пересмотра: эти точки напугали космологов сильнее чёрных дыр
Отношения с Балтией подошли к опасной грани: Москва больше не готова закрывать глаза
Сейчас читают
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Недвижимость
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Садоводство, цветоводство
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Популярное
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов

Бамия перестаёт быть экзотикой для дачников: ее всё чаще выбирают для теплиц. Разбираемся, зачем её сажают и чего ожидать от урожая.

Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Последние материалы
Худшее случается само, лучшее требует усилий: урок Антония Великого для каждого дня
Россияне массово скупают витамин Е: модная добавка чревата тяжелыми последствиями
Эволюция пошла против правил: этот цветок выжил, отказавшись от идеальных опылителей
Иран и ядерные технологии: попытка давления грозит цепной реакцией на Ближнем Востоке
В Госдуме объяснили, зачем НАТО на самом деле понадобился новый оборонный банк
Рост без тормозов: расходы на мигрантов в регионах выходят из под контроля
СССР снова в моде: 7 предметов интерьера, которые вчера выбрасывали, а сегодня ищут
Историю используют против нас: почему Россия до сих пор играет по чужим правилам
Десерт без нервов и формочек: тирамису превратили в конфеты без выпечки и ожидания
Вселенная на грани пересмотра: эти точки напугали космологов сильнее чёрных дыр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.