Кино выбирает самый уязвимый элемент лица: почему злодеи остаются без носов и ушей

Отсутствие носа у экранных злодеев давно стало узнаваемым художественным приёмом, но за этим образом скрывается вполне рациональное объяснение. С медицинской точки зрения такие персонажи выглядят так, будто пережили серьёзное воздействие высоких температур или тяжёлые травмы.

Анатомия носа и эффект высоких температур

Наружный нос человека состоит из костного и хрящевого компонентов. В кино и сериалах у злодеев, как правило, сохраняется костная основа, тогда как хрящевая часть полностью отсутствует. Именно это и формирует характерный "плоский" облик, знакомый зрителям по фэнтези и фантастике.

"Вспомним анатомию. Наружный нос представлен двумя компонентами — это костный и хрящевой. В этих фильмах у персонажей в основном костный компонент сохранен, а хрящевого нет", — объяснил лор-врач Кямран Баширов.

По словам специалиста, хрящ крайне чувствителен к термическому воздействию: уже при температуре 70-80°C он начинает разрушаться из-за испарения воды и денатурации белков, тогда как кость остаётся относительно устойчивой.

Физические травмы как возможная причина

Помимо высоких температур, подобные изменения могут быть следствием сильного физического воздействия. Хрящевая ткань легко повреждается при ударах и нередко разрушается при авариях или других травматичных ситуациях. В таких случаях костная часть носа может сохраниться, а мягкие структуры — исчезнуть.

Эксперт отмечает, что по аналогичным причинам в кино у персонажей нередко отсутствуют и ушные раковины. Они также состоят преимущественно из хряща и не выдерживают ни термического, ни механического воздействия. В качестве примера Баширов приводит образ Дэдпула, у которого отсутствовали ушные раковины именно из-за уязвимости хрящевой ткани.

Кинопримеры и узнаваемые образы

Ярким примером такого визуального решения стал Векна — главный антагонист сериала "Очень странные дела". Проект Netflix стартовал в 2016 году и за время существования собрал более 1,2 миллиарда просмотров по всему миру. Последняя серия пятого сезона вышла 31 декабря 2025 года, а сам персонаж запомнился отсутствием носа и ушей.

Схожий облик имеет гуль Купер Говард из сериала Fallout, переживший ядерную катастрофу. Ранее аналогичный приём использовался при создании Волан-де-Морта из "Гарри Поттера" и Красного Черепа из вселенной Marvel. Во всех случаях отсутствие носа подчёркивает связь персонажа с экстремальными условиями и усиливает ощущение угрозы — сообщает Газета. Ru.