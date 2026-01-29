Организм выходит из ритма: ранние симптомы менопаузы, которые списывают на стресс

Первые сигналы менопаузы не всегда выглядят очевидно и часто маскируются под обычную усталость или стресс. Дневная сонливость, ночная потливость и ощущение постоянной "разбитости" могут появиться задолго до полного прекращения менструаций и заметно повлиять на качество жизни.

Когда начинается менопауза

Менопауза — это этап в жизни женщины, который диагностируется, если менструальный цикл отсутствует на протяжении 12 месяцев. В норме этот период наступает после 45 лет, а средний возраст начала менопаузы в России составляет 49-51 год. Однако процесс угасания функции яичников может стартовать значительно раньше.

Врачи выделяют раннюю менопаузу, которая развивается в возрасте 40-44 лет, и преждевременную — до 39 лет. Эти варианты требуют более внимательного отношения к здоровью, поскольку гормональные изменения начинаются раньше ожидаемого срока.

Изменения менструального цикла

Одним из первых признаков приближающейся менопаузы становятся сбои менструального цикла. Меняется его продолжительность, увеличиваются интервалы между кровотечениями, исчезает привычная регулярность. Также может варьироваться объём выделений, что нередко вызывает тревогу у женщин.

"Первое, с чем сталкивается женщина при приближении менопаузы, — это нарушения менструального цикла. Меняется продолжительность менструального цикла, увеличивается интервал между кровотечениями, теряется прежняя цикличность, количество выделений", — уточняет доцент, заведующая лабораторией здоровья женщины, матери и ребенка Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Братчикова.

Неочевидные симптомы и гормональные изменения

Наряду с изменениями цикла появляются нарушения сна. Женщины могут жаловаться на бессонницу ночью и выраженную сонливость днём. Эти состояния часто сопровождаются раздражительностью, резкими перепадами настроения и повышенной утомляемостью.

Причина таких проявлений связана с дефицитом эстрогенов. "Поскольку рецепторы к женским половым гормонам эстрогенам есть во всех тканях и органах, то их недостаточность со временем приведет ко многим изменениям", — объяснила Братчикова. По мере прогрессирования процесса могут возникать приливы жара, ознобы, ночная потливость и снижение либидо.

Поддержка качества жизни

Специалисты отмечают, что в этот период особенно важны физическая активность, регулярные прогулки на свежем воздухе и рациональное питание. Соблюдение питьевого режима также помогает смягчить общее самочувствие и снизить выраженность некоторых симптомов.

При необходимости врачи подбирают медикаментозную терапию. По словам эксперта, современная медицина располагает широкими возможностями для коррекции проявлений менопаузы и поддержания здоровья женщин независимо от возраста — сообщает Газета. Ru.