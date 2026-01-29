Тяжёлый грипп может ударить по мозгу: Минздрав обновил рекомендации лечения

Лабораторные показатели при гриппе не всегда отражают реальную тяжесть состояния, и именно это делает течение болезни особенно опасным. В отдельных случаях вирусная инфекция маскирует осложнения, которые развиваются стремительно и затрагивают центральную нервную систему.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Больная девушка в маске

Почему грипп может давать тяжелые осложнения

Грипп относится к острым вирусным заболеваниям с высокой заразностью и непредсказуемым клиническим течением. Опасность инфекции связана не только с поражением дыхательных путей, но и с воздействием вируса на эпителий сосудов. Это создает условия для развития системных осложнений, в том числе угрожающих жизни пациента.

По словам медиков, именно сосудистые нарушения и воспалительные реакции могут приводить к вовлечению центральной нервной системы. В таких случаях стандартных методов наблюдения бывает недостаточно, поскольку клиническая картина может быстро меняться. Поэтому врачи ориентируются не только на течение гриппа, но и на появление специфических симптомов.

Когда требуется спинномозговая пункция

При тяжелом течении гриппа настораживающими признаками считаются рвота, выраженная головная боль и ригидность затылочных мышц. Эти симптомы могут указывать как на менингизм, так и на развитие истинного менингита. Для точного разграничения состояний применяется инвазивная диагностика.

"При тяжелом течении гриппа и появлении менингиальных симптомов рекомендовано проведение спинномозговой пункции с обязательным последующим микроскопическим исследованием спинномозговой жидкости", — уточнила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина.

Новые стандарты Минздрава и подход к диагностике

Рекомендации по проведению спинномозговой пункции отражены в новом стандарте медицинской помощи взрослым при гриппе, утвержденном Минздравом России. Документ вступает в силу с 1 февраля 2026 года и предусматривает не только обновление диагностических подходов, но и сокращение сроков лечения, а также оптимизацию перечня применяемых препаратов.

Как отмечают специалисты, решение о проведении пункции принимается индивидуально. Оно основывается на результатах комплексного обследования, которое включает анализ жалоб, клинический и эпидемиологический анамнез, физикальный осмотр, а также лабораторные и инструментальные методы диагностики. Такой подход позволяет своевременно скорректировать тактику лечения и снизить риск тяжелых последствий. Об этом сообщает "Газета.Ru".