Печень работает без выходных, а мы ей вредим: главная ошибка модных детоксов

Мода на "детокс" обещает быстрый путь к бодрости и ясности, но человеческий организм уже оснащён сложной системой самоочищения. Речь идёт не о разовых процедурах, а о непрерывной работе органов и систем, которые ежедневно выводят из организма вредные вещества. Главный принцип поддержания здоровья в этом контексте — не мешать естественным процессам и создавать для них благоприятные условия.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Здоровье и очищение для организма

Как организм очищает себя

Детоксикация представляет собой естественный физиологический процесс, в котором участвуют сразу несколько органов. Ключевая роль отводится печени, а также кишечнику, почкам, лёгким, коже и иммунной системе. Их совместная работа обеспечивает нейтрализацию и выведение токсинов без вмешательства извне.

Печень функционирует как основной фильтр в две фазы. Сначала она превращает токсичные вещества в водорастворимые соединения, а затем связывает их с аминокислотами и глутатионом. После этого продукты распада безопасно выводятся через почки, кишечник или кожу.

Сигналы перегрузки

Когда система выведения токсинов работает с перегрузкой, организм подаёт достаточно понятные сигналы. По словам, врача-терапевта высшей квалификационной категории Ольги Александровой, одним из первых признаков может стать постоянная усталость. Она указывает на то, что внутренние ресурсы используются на пределе.

Подобное состояние не всегда связано с заболеваниями. Часто причина кроется в образе жизни, питании и уровне физической активности. В таких случаях корректировка повседневных привычек оказывается эффективнее любых агрессивных методов "очищения".

Поддержка без крайностей

Врач подчёркивает, что экстремальные диеты и сомнительные процедуры не приносят пользы. Гораздо важнее сократить поступление токсинов, уменьшив долю полуфабрикатов, консервантов, алкоголя и избытка кофеина. Предпочтение стоит отдавать щадящим способам приготовления пищи — варке на пару, тушению и запеканию.

Рацион должен быть богат клетчаткой за счёт овощей, фруктов, круп и бобовых, а потребление мяса и сахара — умеренным. Достаточное количество жидкости, регулярная физическая активность, глубокое дыхание и посещение бани или сауны при отсутствии противопоказаний поддерживают естественные механизмы детоксикации и помогают организму работать без сбоев — сообщает aif. ru.