Биологические часы не смотрят на солнце: одна ошибка со сном ломает весь организм

В представлении о сне и бодрствовании по-прежнему много астрономии — рассветы, закаты, "правильные" часы для ужина и отхода ко сну. Но современные данные сомнологии показывают: внутренние ритмы человека устроены куда сложнее и зависят не столько от времени суток, сколько от устойчивости режима.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Утреннее пробуждение

Биологические часы без привязки к циферблату

Циркадные ритмы регулируют практически все процессы в организме — от сна и бодрствования до обмена веществ и гормонального фона. Их часто связывают с движением Солнца и продолжительностью светового дня, из-за чего появляются универсальные советы вроде отказа от еды после 18 часов или обязательного раннего подъема. Однако такая логика, по словам специалистов, не учитывает индивидуальные особенности режима.

Врач-сомнолог Павел Кудинов объясняет, что биологические часы не запускаются строго на рассвете. Ключевым моментом становится само пробуждение и попадание света дневного спектра на сетчатку глаза — даже если этот свет — искусственный. Время подъема может приходиться как на раннее утро, так и на вечер, и само по себе это не нарушает работу организма.

"Важно не то, когда вы ложитесь спать, а то, когда вы просыпаетесь. Биологические часы запускаются в момент пробуждения и попадания света дневного спектра на сетчатку глаза, и это не образное выражение, а реальный биохимический процесс в головном мозге", — говорит Кудинов.

Почему универсальные советы работают не для всех

По словам сомнолога, устойчивая связь циркадных ритмов с астрономическим временем во многом сформировалась из-за стандартного рабочего графика. Люди, которые встают в шесть утра, действительно вынуждены ложиться раньше и ужинать задолго до сна, чтобы восстановиться за ночь. В таком случае рекомендации "до полуночи" и "после шести не есть" оказываются логичными.

Но при ином режиме эти ориентиры смещаются. Если человек просыпается в девять утра, все временные точки — от последнего приема пищи до появления вечерней сонливости — автоматически сдвигаются на несколько часов вперед. Формальное соблюдение "правильных" часов без учета реального подъема не приносит пользы.

Кудинов подчеркивает, что в современных условиях зависимость от естественного света стала слабее. Зимой многие просыпаются и ложатся спать в темноте, а дневной спектр компенсируют лампы. Поэтому решающим фактором остается не время суток, а строгая регулярность пробуждения.

К чему приводит сбой циркадных ритмов

Нарушение режима запуска биологических часов отражается на всем организме. Каждый орган работает в собственном цикле, и эти циклы начинают отсчет именно с момента пробуждения. Если вставать в разное время, системы постоянно "рассинхронизируются", что со временем приводит к проблемам со здоровьем.

В первую очередь страдает засыпание. Сомнолог сравнивает этот эффект с джетлагом при перелетах, называя его "социальным джетлагом" — когда человек в выходные встает на несколько часов позже, чем в будни. Постепенно это формирует тревожность перед сном, снижает его глубину и ухудшает восстановление.

Последствия выходят далеко за рамки усталости. Хронический недосып бьет по иммунитету, повышает риск онкологических заболеваний и нарушает выработку гормона роста, отвечающего у взрослых за расщепление жира. В долгосрочной перспективе это связано с ожирением, сахарным диабетом, гипертонией, проблемами с желудочно-кишечным трактом и сердечным ритмом.

Именно поэтому, отмечает Кудинов, ночные и суточные смены сопровождаются доплатами. Постоянная смена графика подрывает здоровье, и минимизировать риски можно только одним способом — спать и бодрствовать всегда в одно и то же время, даже если этот режим отличается от общепринятого, сообщает Общественная Служба Новостей.