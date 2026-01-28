Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Диеты не срабатывают, пока в бокале есть спиртное — лишний вес держится именно так

Здоровье

Алкоголь часто воспринимается как второстепенный фактор, когда речь заходит о наборе веса, но именно он может незаметно менять обмен веществ и пищевые привычки. Даже небольшие дозы спиртного способны запустить процессы, которые со временем отражаются и на фигуре, и на общем состоянии здоровья.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Калорийность без пользы

Одной из причин набора веса при употреблении алкоголя специалисты называют его высокую энергетическую ценность. При этом такие калории не несут питательной пользы и лишь увеличивают суточный калораж. Регулярное поступление "пустой" энергии создает условия для накопления жировой ткани даже при отсутствии переедания.

Врач-нарколог Пензенской областной наркологической больницы Екатерина Шиндина поясняет, что алкогольные напитки способны существенно смещать баланс питания. Человек может не менять рацион, но вес все равно растет, поскольку организм получает избыток энергии без необходимых микро- и макроэлементов.

Замедление обмена веществ

Алкоголь напрямую влияет на метаболизм. После его употребления организм в первую очередь перерабатывает спирт, воспринимая его как токсин. В результате печень временно перестает активно участвовать в расщеплении жиров и углеводов, а скорость обменных процессов снижается.

При регулярном употреблении такое состояние становится хроническим. Это приводит к постепенному и устойчивому набору массы тела, даже если алкоголь присутствует в рационе не ежедневно, а эпизодически.

Гормональные изменения и аппетит

Спиртное отражается и на гормональном фоне. У мужчин снижается уровень тестостерона, который играет важную роль в формировании мышечной массы и сжигании жира. Одновременно повышается уровень кортизола — гормона стресса, связанного с накоплением висцерального жира.

Кроме того, алкоголь влияет на пищевое поведение. Он стимулирует гипоталамус — отдел мозга, отвечающий за чувство голода. Под его воздействием усиливается аппетит и возрастает тяга к жирной и калорийной пище, что часто заканчивается перееданием.

Отказ как шаг к восстановлению

По словам специалиста, отказ от спиртного может стать важным элементом в снижении веса и улучшении самочувствия.

"Одной из причин, почему алкоголь приводит к набору веса, является высокая калорийность. Калории, которые содержатся в алкогольных напитках, часто называют "пустыми", поскольку они не обеспечивают организм питательными веществами, но существенно повышают общий калорийный баланс", — подчеркнула врач-нарколог Екатерина Шиндина.

В министерстве здравоохранения Пензенской области напоминают, что в 2024 году в России стартовала социальная кампания "Жизнь без алкоголя". Она реализуется в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и предполагает возможность получить бесплатную медицинскую помощь при алкогольной зависимости в государственных наркологических диспансерах и центрах здоровья — сообщает ИА "Пенза-Пресс".

