Разгоняется легко, останавливается плохо: почему тюбинг чаще заканчивается трагедией

Зимние катания на тюбингах остаются популярным развлечением, но в этом сезоне они всё чаще заканчиваются тяжёлыми травмами. Несчастные случаи происходят как с детьми, так и со взрослыми, причём даже на склонах, которые кажутся привычными и безопасными. Специалисты подчёркивают, что "ватрушка" требует особой осторожности и строгого соблюдения правил.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Дети катаются с горки на тюбинге

Почему тюбинг считается травмоопасным

Тюбинг развивает высокую скорость и практически не поддаётся управлению. В отличие от санок или снегоката, у него нет тормозов и жёсткой конструкции, а траектория движения полностью зависит от рельефа и состояния поверхности. Именно поэтому катание с крутых берегов рек, стихийных горок во дворах и склонов с наледью часто заканчивается падениями и тяжёлыми зимними травмами.

В этом сезоне зафиксировано несколько серьёзных происшествий. В Брянске продолжаются поиски тел двух детей, утонувших после съезда на тюбинге в реку. В Подмосковье школьники провалились под лёд и были доставлены в больницу с обморожением. В Екатеринбурге и Красноярском крае взрослые получили переломы позвоночника после вылета с трассы.

"Для детей тюбинг особенно опасен из-за высокой скорости и отсутствия навыков оценки рисков, поэтому контроль со стороны взрослых здесь критически важен", — считает врач-педиатр, обозреватель Pravda. ru Елена Дмитриевна Сафонова.

Где можно кататься безопасно

Использовать тюбинг допустимо только на специально подготовленных трассах. Поверхность должна быть снежной, без льда, трамплинов и резких перепадов высоты. Склон обязан иметь длинную зону выката и не заканчиваться дорогой, водоёмом, деревьями или бетонными ограждениями.

Отдельное внимание стоит уделять общей организации отдыха и не начинать спуск, пока предыдущий человек полностью не покинул трассу. Такой подход соответствует базовым принципам безопасного отдыха зимой.

Основные правила катания на тюбинге

Сотрудники экстренных служб напоминают базовые правила безопасности. Кататься следует только сидя, крепко держась за ручки. Во время спуска нельзя расставлять руки и ноги или пытаться тормозить ими. Запрещено съезжать головой вперёд, на животе, стоя или сидя на корточках.

Если столкновение с препятствием неизбежно, рекомендуется завалиться на бок и уйти с ледяной поверхности на снег, чтобы снизить силу удара.

Как действовать при травме

Если во время катания произошла травма, важно не усугублять ситуацию. При потере сознания или жалобах на сильную головную боль необходимо немедленно вызвать скорую помощь, уложить пострадавшего на сухую поверхность и обеспечить тепло.

Плюсы и минусы тюбинга как зимнего развлечения

Тюбинг привлекает доступностью и ощущением скорости, его легко перевозить и использовать. Однако высокая скорость, отсутствие управления и зависимость от качества трассы делают "ватрушку" одним из самых травмоопасных зимних развлечений, особенно для детей и подростков. Об этом сообщает РБК.

Советы перед спуском

Перед катанием рекомендуется соблюдать простую последовательность действий.

Осмотреть склон и зону торможения. Проверить, нет ли льда и посторонних предметов. Убедиться в исправности тюбинга и ручек. Дождаться, пока трасса полностью освободится.

Популярные вопросы о катании на тюбинге

Можно ли кататься на тюбинге во дворе дома?

Допустимо только при отсутствии льда, уклонов к дороге или водоёму и других опасных объектов.

Что безопаснее для ребёнка — тюбинг или санки?

Санки и снегокаты считаются более управляемыми и менее травмоопасными.

Нужна ли защитная экипировка?

Шлем и плотная одежда не исключают травмы полностью, но могут снизить тяжесть последствий.