Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Разгоняется легко, останавливается плохо: почему тюбинг чаще заканчивается трагедией

Здоровье

Зимние катания на тюбингах остаются популярным развлечением, но в этом сезоне они всё чаще заканчиваются тяжёлыми травмами. Несчастные случаи происходят как с детьми, так и со взрослыми, причём даже на склонах, которые кажутся привычными и безопасными. Специалисты подчёркивают, что "ватрушка" требует особой осторожности и строгого соблюдения правил.

Дети катаются с горки на тюбинге
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Дети катаются с горки на тюбинге

Почему тюбинг считается травмоопасным

Тюбинг развивает высокую скорость и практически не поддаётся управлению. В отличие от санок или снегоката, у него нет тормозов и жёсткой конструкции, а траектория движения полностью зависит от рельефа и состояния поверхности. Именно поэтому катание с крутых берегов рек, стихийных горок во дворах и склонов с наледью часто заканчивается падениями и тяжёлыми зимними травмами.

В этом сезоне зафиксировано несколько серьёзных происшествий. В Брянске продолжаются поиски тел двух детей, утонувших после съезда на тюбинге в реку. В Подмосковье школьники провалились под лёд и были доставлены в больницу с обморожением. В Екатеринбурге и Красноярском крае взрослые получили переломы позвоночника после вылета с трассы.

"Для детей тюбинг особенно опасен из-за высокой скорости и отсутствия навыков оценки рисков, поэтому контроль со стороны взрослых здесь критически важен", — считает врач-педиатр, обозреватель Pravda. ru Елена Дмитриевна Сафонова.

Где можно кататься безопасно

Использовать тюбинг допустимо только на специально подготовленных трассах. Поверхность должна быть снежной, без льда, трамплинов и резких перепадов высоты. Склон обязан иметь длинную зону выката и не заканчиваться дорогой, водоёмом, деревьями или бетонными ограждениями.

Отдельное внимание стоит уделять общей организации отдыха и не начинать спуск, пока предыдущий человек полностью не покинул трассу. Такой подход соответствует базовым принципам безопасного отдыха зимой.

Основные правила катания на тюбинге

Сотрудники экстренных служб напоминают базовые правила безопасности. Кататься следует только сидя, крепко держась за ручки. Во время спуска нельзя расставлять руки и ноги или пытаться тормозить ими. Запрещено съезжать головой вперёд, на животе, стоя или сидя на корточках.

Если столкновение с препятствием неизбежно, рекомендуется завалиться на бок и уйти с ледяной поверхности на снег, чтобы снизить силу удара.

Как действовать при травме

Если во время катания произошла травма, важно не усугублять ситуацию. При потере сознания или жалобах на сильную головную боль необходимо немедленно вызвать скорую помощь, уложить пострадавшего на сухую поверхность и обеспечить тепло.

Плюсы и минусы тюбинга как зимнего развлечения

Тюбинг привлекает доступностью и ощущением скорости, его легко перевозить и использовать. Однако высокая скорость, отсутствие управления и зависимость от качества трассы делают "ватрушку" одним из самых травмоопасных зимних развлечений, особенно для детей и подростков. Об этом сообщает РБК.

Советы перед спуском

Перед катанием рекомендуется соблюдать простую последовательность действий.

  1. Осмотреть склон и зону торможения.
  2. Проверить, нет ли льда и посторонних предметов.
  3. Убедиться в исправности тюбинга и ручек.
  4. Дождаться, пока трасса полностью освободится.

Популярные вопросы о катании на тюбинге

Можно ли кататься на тюбинге во дворе дома?

Допустимо только при отсутствии льда, уклонов к дороге или водоёму и других опасных объектов.

Что безопаснее для ребёнка — тюбинг или санки?

Санки и снегокаты считаются более управляемыми и менее травмоопасными.

Нужна ли защитная экипировка?

Шлем и плотная одежда не исключают травмы полностью, но могут снизить тяжесть последствий.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы зима дети травмы здоровье безопасность
Новости Все >
Хронические болезни не появляются внезапно: сигналы, которые многие игнорируют
Сначала кажутся пустяками: симптомы нервных расстройств, которые привыкли игнорировать
Дышать становится легче уже к вечеру: щадящие методы против насморка
Хоккей ушёл далеко вперёд: разрыв с футболом стал слишком заметен
Сначала раздражение, потом отчуждение: эти мелочи в паре приводят к разрыву отношений
Перед подачей иска стоит подумать дважды: цена проигрыша может неприятно удивить
Московский театр иллюзии с гордостью чествует своих блистательных магов
Как Freedom Holding Corp. строит экосистему нового поколения
Городские ДТП происходят из-за этих ошибок за рулем: водители совершают их каждый день
Ослепление на трассе — не случайность: лампы, которые превращают автомобиль в угрозу
Сейчас читают
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Садоводство, цветоводство
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Еда и рецепты
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Популярное
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад

Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.

Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
BRICS добивает доллар, запуская платёжную систему BRICS Pay
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Секретное оружие Трампа: станет ли Иран новой жертвой? Любовь Степушова Глобальный уровень моря растет, но в Гренландии он упадет: прогноз ученых до 2100 год Александр Рощин Забытый Сталкер: почему советская разработка так и не покорила бездорожье Сергей Милешкин
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Последние материалы
Разгоняется легко, останавливается плохо: почему тюбинг чаще заканчивается трагедией
Сначала кажутся пустяками: симптомы нервных расстройств, которые привыкли игнорировать
Эмоции нельзя спрятать: как лошади распознают человеческий страх по химическому следу
Дышать становится легче уже к вечеру: щадящие методы против насморка
Хоккей ушёл далеко вперёд: разрыв с футболом стал слишком заметен
Сначала раздражение, потом отчуждение: эти мелочи в паре приводят к разрыву отношений
Секретное оружие Трампа: станет ли Иран новой жертвой?
Перед подачей иска стоит подумать дважды: цена проигрыша может неприятно удивить
Московский театр иллюзии с гордостью чествует своих блистательных магов
Ограничили доступ — получили истерику: почему коты так остро реагируют на двери
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.