Анна Маляева

Удалили зуб — и сами мешаете восстановлению: запретное действие, о котором забывают

Здоровье

После удаления зуба пациенты нередко стараются ускорить заживление, однако избыточные действия чаще всего приводят к осложнениям. Даже привычные манипуляции могут нарушить естественные восстановительные процессы в полости рта. Специалисты подчёркивают, что в первые дни после процедуры особенно важно строго следовать рекомендациям врача.

Мужчина в кабинете стоматолога
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в кабинете стоматолога

Почему после удаления зуба важно не мешать заживлению

После хирургического удаления зуба в лунке формируется кровяной сгусток — ключевой элемент защиты раны. Он препятствует проникновению бактерий и служит основой для восстановления костной ткани. Любое внешнее воздействие может нарушить его целостность и спровоцировать воспалительный процесс.

В первые сутки риск осложнений наиболее высок, поэтому стоматологи рекомендуют максимально щадящий режим.

Полоскания, напитки и еда: что может навредить

Одной из самых частых ошибок остаётся активное полоскание рта сразу после удаления. Давление жидкости способно вымыть сгусток, из-за чего возрастает вероятность развития боли и воспаления.

Только на 2-3-й день допускаются аккуратные ротовые ванночки с антисептическими средствами без интенсивных движений. Также важно отказаться от горячих напитков и учитывать, что влияние температуры на слизистую и эмаль после процедуры усиливается — так же, как и при употреблении горячих напитков. Принимать пищу рекомендуется лишь после полного прекращения действия анестезии.

Возможные риски при несоблюдении рекомендаций

Повреждение кровяного сгустка открывает путь инфекции и замедляет регенерацию тканей. Это может привести не только к местному воспалению, но и к общему ухудшению самочувствия.

"Любое вмешательство в заживляющуюся рану повышает риск бактериальных осложнений, особенно в первые дни, когда слизистая наиболее уязвима", — считает врач-инфекционист, обозреватель Pravda. ru Светлана Юрьевна Полякова.

По этой причине специалисты советуют внимательно относиться к гигиене и избегать самостоятельных экспериментов.

Почему важно не затягивать с восстановлением зуба

Удаление зуба отражается не только на комфорте при жевании, но и на состоянии всей челюсти. Без нагрузки костная ткань постепенно теряет объём, что осложняет дальнейшее лечение.

Стоматолог-ортопед Павел Колесов ранее отмечал, что промедление с имплантацией способно привести к атрофии кости и изменению черт лица. По его словам, за год объём костной ткани может уменьшиться на 20-40%, что подчёркивает важность своевременного восстановления и регулярного ухода за зубами. Об этом сообщает издание "Рамблер".

Соблюдение рекомендаций и их игнорирование

При соблюдении советов врача заживление проходит спокойно и без осложнений. Игнорирование ограничений увеличивает риск боли, воспаления и повторных визитов к стоматологу. Разница между этими сценариями чаще всего определяется поведением пациента в первые дни.

Плюсы и минусы своевременного восстановления

Своевременное восстановление зуба помогает сохранить прикус, объём костной ткани и эстетику улыбки. К минусам относятся дополнительные расходы и необходимость процедур, однако они значительно меньше затрат на лечение осложнений.

Советы после удаления зуба

  1. Не полощите рот в течение первых суток.
  2. Не трогайте лунку языком или посторонними предметами.
  3. Используйте антисептические ванночки только с 2-3-го дня.
  4. Приступайте к еде и напиткам после окончания действия анестезии.

Популярные вопросы о восстановлении после удаления зуба

Можно ли полоскать рот сразу после удаления?

Нет, это повышает риск вымывания кровяного сгустка.

Когда стоит задуматься об имплантации?

Сроки определяет врач, но затягивать с восстановлением не рекомендуется.

Что чаще всего вызывает осложнения?

Нарушение рекомендаций в первые дни после процедуры.

Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
здоровье стоматология
