Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Данилов

Польза имбиря — не для всех: список заболеваний, при которых его не стоит есть и пить

Здоровье

Имбирь часто воспринимается как безопасный и полезный продукт, особенно в сезон простуд и снижения иммунитета. Однако у этого корня есть ограничения, о которых важно знать заранее. В ряде случаев его употребление может не улучшить, а ухудшить самочувствие.

Имбирь
Фото: Pravda.Ru by Сергей Данилов is licensed under publiс domain
Имбирь

Кому стоит отказаться от имбиря

Несмотря на пользу для желудочно-кишечного тракта и обмена веществ, имбирь подходит не всем. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии Пироговского университета Ольга Тарасова отмечает, что свежий корень может быть опасен для отдельных групп пациентов.

По словам врача, имбирь не рекомендуется детям, беременным женщинам, а также людям с заболеваниями центральной нервной системы, сердца и сосудов. Активные вещества корня способны влиять на тонус сосудов и нервную регуляцию, что повышает риски при хронических патологиях. Подобные ограничения всё чаще учитываются и при формировании рациона для людей с хроническими заболеваниями.

Сердце, кровь и лекарственные препараты

Особую осторожность следует соблюдать тем, кто принимает антикоагулянты. Имбирь содержит витамин K, который может усиливать действие препаратов, влияющих на свёртываемость крови. Это делает сочетание продукта и лекарств потенциально небезопасным.

"Любые продукты, способные влиять на действие лекарств, требуют осознанного подхода, особенно при терапии, связанной с риском кровотечений", — считает клинический фармаколог, обозреватель Pravda. ru Алексей Николаевич Рябцев.

Кроме того, имбирь оказывает стимулирующее действие на нервную систему. У чувствительных людей это может проявляться учащённым сердцебиением, повышенной тревожностью и дискомфортом, особенно при регулярном употреблении.

Время приёма и индивидуальная реакция

Даже при отсутствии диагностированных заболеваний врачи советуют соблюдать умеренность. Имбирь лучше употреблять в первой половине дня, чтобы избежать нарушений сна и перевозбуждения. Это особенно актуально для людей с нестабильным артериальным давлением или повышенной чувствительностью к стимуляторам.

Также имеет значение форма продукта: свежий корень, порошок, концентрированные добавки и напитки действуют по-разному. Чем выше концентрация активных веществ, тем заметнее влияние на организм, включая пищеварение и нервную систему. Эти особенности нередко учитываются при составлении рекомендаций по питанию для поддержки иммунитета.

Плюсы и минусы употребления имбиря

Имбирь нередко называют универсальным средством, но его свойства неоднозначны.

С одной стороны, он поддерживает пищеварение, помогает при простуде и стимулирует обменные процессы. С другой — может усиливать действие лекарств, влиять на сердечно-сосудистую систему и вызывать возбуждение.

Баланс между пользой и рисками напрямую зависит от состояния здоровья и индивидуальной реакции организма. Об этом сообщает АиФ-Москва.

Сравнение имбиря с другими натуральными средствами

По сравнению с ромашкой или липовым чаем, имбирь действует активнее и жёстче. В отличие от мяты, которая обладает мягким успокаивающим эффектом, он стимулирует нервную систему. Поэтому выбор продукта для повседневного рациона должен учитывать не только цель, но и возможные последствия.

Советы по безопасному употреблению имбиря

  1. Учитывайте наличие сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.
  2. Проверяйте совместимость с принимаемыми лекарствами.
  3. Начинайте с минимальных доз.
  4. Употребляйте имбирь в первой половине дня.
  5. При сомнениях обсуждайте рацион с врачом.

Популярные вопросы о влиянии имбиря на здоровье

Можно ли есть имбирь при заболеваниях сердца?

Чаще всего специалисты советуют отказаться от него или употреблять только после консультации с врачом.

Опасен ли имбирь при приёме лекарств?

Да, он может усиливать действие антикоагулянтов и других препаратов.

Чем заменить имбирь для поддержки иммунитета?

Более мягкими вариантами считаются шиповник, мёд и травяные чаи.

Автор Сергей Данилов
Сергей Олегович Данилов — врач-гастроэнтеролог, специалист по ГЭРБ, язвенной болезни и вопросам питания при заболеваниях ЖКТ, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы имбирь сердце питание здоровье витамины иммунитет
Новости Все >
Подводные башни без солнца: затерянный город раскрыл тайну происхождения жизни
Не истерика и не фантазия: скрытая форма давления, разрушающая отношения
Манифест стойкости: в МГУТУ закрепили нерушимый союз казачества и церкви
Девять дней на восстановление: грипп в России будут лечить по-новому
Футбол с человеческим лицом: Колосков простился с Борисом Игнатьевым
Секрет экономных праздников: лайфхаки, уменьшающие траты на подарки в феврале и марте
Парковочный эксперимент дал сбой: Ростов судится за возвращение терминалов
Урал тонет в долгах: Свердловская область обогнала Петербург по банкротствам
Даже уверенный вид не спасет: эти ошибки выдают неопытного водителя
Лайфхак для тех, кто всегда в работе: способ вернуть выходным покой без рабочих писем
Сейчас читают
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Еда и рецепты
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Садоводство, цветоводство
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Садоводство, цветоводство
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Популярное
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад

Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.

Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
BRICS добивает доллар, запуская платёжную систему BRICS Pay
Урожай до жары и болезней: ранние томаты, которые гарантируют красные кисти первыми
Своя рубашка ближе к телу: как Франция защищает свой ВПК, якобы поддерживая Украину Юрий Бочаров Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay Любовь Степушова Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Последние материалы
Горный стиль в городе: кардиганы, которые сделали зиму 2026 модной и уютной
То, о чём шептались на форумах, подтверждено морозами: китайцы удивили по-крупному
Трейдеры начали делать ставки на обвал доллара
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Один выбор делает гороховый суп легендарным: какие копчёности дают настоящий аромат
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Секрет стильного зала: короткие шторы, которые идеально впишутся в любой интерьер
92-й в турбомотор? Китайцы разрешают — и причина выглядит подозрительно выгодной
Забытый десерт из 90-х: всего яйца и сгущёнка — просто и удивительно вкусно
Грядки в тени больше не проблема: эти огурцы растут быстрее обычных даже без солнца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.